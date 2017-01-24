Полностью Вас поддерживаю! Это же как надо не ценить свои деньги,чтобы размещать их под нынешние % в гривнах-кролячий налог-инфляция! Было время гусарства у Феди под 62% годовых А сейчас размещать депозиты на год в гривне-это называется меценатство!
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Нед 24 гру, 2017 19:33
Re: Смысл открытия депозита в гривне?
Полностью Вас поддерживаю! Это же как надо не ценить свои деньги,чтобы размещать их под нынешние % в гривнах-кролячий налог-инфляция! Было время гусарства у Феди под 62% годовых А сейчас размещать депозиты на год в гривне-это называется меценатство!
Додано: Нед 24 гру, 2017 20:35
Re: Смысл открытия депозита в гривне?
ну что депозит в гривне плохо уже все поняли, а кроме американских акций что?
Додано: Пон 25 гру, 2017 19:49
Додано: Вів 26 гру, 2017 09:02
Re: Смысл открытия депозита в гривне?
Автору темы стало скушно, решил портолить?
Додано: Вів 26 гру, 2017 09:42
Re: Смысл открытия депозита в гривне?
Просто не умеете готовить депозиты в гривне.
Например, есть у вас, например, 190000 грн, которые может быть понадобятся, а может нет. Вместо того, чтоб их держать на текущих счетах под 0%, размещаем на годовой депозит под максимальный процент, открываем кредитную линию под залог этих денег. В итоге, платим только за ту сумму, которую взяли, и только за те дни, в которые забирали деньги. А проценты получаем на всю сумму депозита за все дни. Это один из вариантов приготовления.
Додано: Вів 26 гру, 2017 19:28
то знатный троль))
веселил не раз.
viewtopic.php?p=3827109#p3827109
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 27 гру, 2017 00:34
Мизантрóп
Человеконенавистник ....Ну и поганяло ты избрал себе, действительно тебе оно соответствует или это все же шутка.
А я и не пропадал никуда. Даже и не догадывался, что я ,,трол,, - ну этому видно виднее.
Я все ждал, что хоть один из критиков этой темы напишет о одном единственном варианте, когда размещать депозит в гривне есть смысл. Тема вначале зависла, потом набрала обороты и на арену с ружжем вышли один из Активистов вывести меня на чистую воду.
Этому все равно уже никто ничего не докажет, а нормальным советую подумать и попробовать обнаружить этот единственный вариант.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
Додано: Сер 27 гру, 2017 00:39
bub-har
Спасибо - но, моя всегда циничная правда, как Вы видели не всем по душе.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
Додано: Сер 27 гру, 2017 00:44
qwerty2015
Молодец - все правильно пишете, но Вы не учли одного - не всем тут то, что Вы пишете понравится, и - Вы и в этот раз со мной согласитесь... Доллар или евро валюта тоже не являются инструментом для сбережения.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
Додано: Сер 27 гру, 2017 01:13
Re: Смысл открытия депозита в гривне?
Такой депозит не гарантируется фондом.
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