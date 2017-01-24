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Смысл открытия
депозита в гривне?

Смысл открытия депозита в гривне?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 19:33

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

  sinowi написав:Я откровенно не понимаю вкладчиков в гривне?
Полностью Вас поддерживаю! Это же как надо не ценить свои деньги,чтобы размещать их под нынешние % в гривнах-кролячий налог-инфляция! Было время гусарства у Феди под 62% годовых 8) А сейчас размещать депозиты на год в гривне-это называется меценатство!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 20:35

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

ну что депозит в гривне плохо уже все поняли, а кроме американских акций что?
vjhjpjdjktu
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 19:49

  vjhjpjdjktu написав:ну что депозит в гривне плохо уже все поняли, а кроме американских акций что?

Зараз почнуться поради: криптовалюта, форекс і т. п
Позитивчик
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 09:02

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

Автору темы стало скушно, решил портолить?
slonslon
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 09:42

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

Просто не умеете готовить депозиты в гривне.
Например, есть у вас, например, 190000 грн, которые может быть понадобятся, а может нет. Вместо того, чтоб их держать на текущих счетах под 0%, размещаем на годовой депозит под максимальный процент, открываем кредитную линию под залог этих денег. В итоге, платим только за ту сумму, которую взяли, и только за те дни, в которые забирали деньги. А проценты получаем на всю сумму депозита за все дни. Это один из вариантов приготовления.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 19:28

  slonslon написав:Автору темы стало скушно, решил портолить?

то знатный троль))
веселил не раз.
viewtopic.php?p=3827109#p3827109
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 00:34

Мизантрóп
Человеконенавистник ....Ну и поганяло ты избрал себе, действительно тебе оно соответствует или это все же шутка.

А я и не пропадал никуда. Даже и не догадывался, что я ,,трол,, - ну этому видно виднее.
Я все ждал, что хоть один из критиков этой темы напишет о одном единственном варианте, когда размещать депозит в гривне есть смысл. Тема вначале зависла, потом набрала обороты и на арену с ружжем вышли один из Активистов вывести меня на чистую воду.

Этому все равно уже никто ничего не докажет, а нормальным советую подумать и попробовать обнаружить этот единственный вариант.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 00:39

bub-har

Спасибо - но, моя всегда циничная правда, как Вы видели не всем по душе.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 00:44

qwerty2015

Молодец - все правильно пишете, но Вы не учли одного - не всем тут то, что Вы пишете понравится, и - Вы и в этот раз со мной согласитесь... Доллар или евро валюта тоже не являются инструментом для сбережения.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 01:13

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

safonovstanislav написав:Просто не умеете готовить депозиты в гривне.
Например, есть у вас, например, 190000 грн, которые может быть понадобятся, а может нет. Вместо того, чтоб их держать на текущих счетах под 0%, размещаем на годовой депозит под максимальный процент, открываем кредитную линию под залог этих денег. В итоге, платим только за ту сумму, которую взяли, и только за те дни, в которые забирали деньги. А проценты получаем на всю сумму депозита за все дни. Это один из вариантов приготовления.
Такой депозит не гарантируется фондом.
Eugene+
 
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