Смысл открытия депозита в гривне?

Додано: Сер 27 гру, 2017 00:34

Мизантрóп

Человеконенавистник ....Ну и поганяло ты избрал себе, действительно тебе оно соответствует или это все же шутка.



А я и не пропадал никуда. Даже и не догадывался, что я ,,трол,, - ну этому видно виднее.

Я все ждал, что хоть один из критиков этой темы напишет о одном единственном варианте, когда размещать депозит в гривне есть смысл. Тема вначале зависла, потом набрала обороты и на арену с ружжем вышли один из Активистов вывести меня на чистую воду.



Этому все равно уже никто ничего не докажет, а нормальным советую подумать и попробовать обнаружить этот единственный вариант.

Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.