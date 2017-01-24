Смысл открытия депозита в гривне?

Додано: Сер 27 гру, 2017 19:14

qwerty2015



Всех с Наступающим.

Ведь все тут находящиеся, если уж комп включить и выключить умеют, то взять листик бумаги, карандаш и калькулятор наверняка смогут и воочию увидят, что депо в гривне - это гарантированный минус. И есть один лишь вариант где через много лет будет все же плюс, это тогда, когда деньги размещены на депо с автолонгацией и при этом о этих деньгах забыто на несколько пятилеток -- даже сегодня, если разместить такой депо под 16% годовых, то цифра через 5 лет удвоется, через 10 лет учетверится и.т.д.

И тему я эту открыл совсем по другому поводу. Однажды на одном из телеканалов проскочила инфа о том, что акционеры МВФ требуют от Руководства Украины изменить порядок размещения денежных средств в банках. При этом за основу предлагалось взять порядок размещения средств гражданами одной из хорошо знакомых всех стран. Я хорошо знаю о порядке размещения денег в банках той страны. Учитывая то, что Акционеры МВФ уже (скрыто) потребовали от Руководства Украины конкретных действий для уничтожения или обесценивания сбережений граждан, что те успешно и делают, но этого показалось мало.

Я хорошо подумал и наверное понял, какие новшества в плане размещения депозитов в обозримом будущем ждут украинцев.

Мне кажется, что выйдет новый Указ, согласно которого будет возможно размещать в банках Украины денежные средства --лишь в Национальной Валюте ---



На мой взгляд - это только вопрос времени... Вот тогда и будем посмотреть.



А теперь конкретно для ,,Мизантропа,, -- перед тем, как окрестить меня Троллем - посмотрел бы уже, когда я был на форуме в последний раз - наверное несколько лет назад -- у меня хронически нет времени - иногда даже неделями комп не включаю.

Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.