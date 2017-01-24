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Смысл открытия депозита в гривне?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Сер 27 гру, 2017 09:33
Депо в гривне за 2017 год вполне доволен. Ложил при курсе 26,7 - через год 26,88 и +15% профита.
Такое казино, конечно ежегодно не работает, но опровергает категоричность, что гривной на депо не заработаешь.
Больше интересует, выгодно ли будет депо на 6 мес до лета в этом году?
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pirat-d
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Додано: Сер 27 гру, 2017 19:14
qwerty2015
Всех с Наступающим.
Ведь все тут находящиеся, если уж комп включить и выключить умеют, то взять листик бумаги, карандаш и калькулятор наверняка смогут и воочию увидят, что депо в гривне - это гарантированный минус. И есть один лишь вариант где через много лет будет все же плюс, это тогда, когда деньги размещены на депо с автолонгацией и при этом о этих деньгах забыто на несколько пятилеток -- даже сегодня, если разместить такой депо под 16% годовых, то цифра через 5 лет удвоется, через 10 лет учетверится и.т.д.
И тему я эту открыл совсем по другому поводу. Однажды на одном из телеканалов проскочила инфа о том, что акционеры МВФ требуют от Руководства Украины изменить порядок размещения денежных средств в банках. При этом за основу предлагалось взять порядок размещения средств гражданами одной из хорошо знакомых всех стран. Я хорошо знаю о порядке размещения денег в банках той страны. Учитывая то, что Акционеры МВФ уже (скрыто) потребовали от Руководства Украины конкретных действий для уничтожения или обесценивания сбережений граждан, что те успешно и делают, но этого показалось мало.
Я хорошо подумал и наверное понял, какие новшества в плане размещения депозитов в обозримом будущем ждут украинцев.
Мне кажется, что выйдет новый Указ, согласно которого будет возможно размещать в банках Украины денежные средства --лишь в Национальной Валюте ---
На мой взгляд - это только вопрос времени... Вот тогда и будем посмотреть.
А теперь конкретно для ,,Мизантропа,, -- перед тем, как окрестить меня Троллем - посмотрел бы уже, когда я был на форуме в последний раз - наверное несколько лет назад -- у меня хронически нет времени - иногда даже неделями комп не включаю.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
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sinowi
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Додано: Чет 04 січ, 2018 22:34
pirat-d написав:
Депо в гривне за 2017 год вполне доволен. Ложил при курсе 26,7 - через год 26,88 и +15% профита.
Такое казино, конечно ежегодно не работает, но опровергает категоричность, что гривной на депо не заработаешь.
Очень показательно, спасибо! Теперь буду думать и считать, а то была настроена категорично, что только в долларах депозит открывать
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titovasvet2017
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 16:34
titovasvet2017
А теперь возьмите бумагу и ручку и посчитайте, какой должна быть процентная ставка, чтобы через год Вы вышли бы хотя бы на свои?
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
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sinowi
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 16:50
sinowi написав:titovasvet2017
А теперь возьмите бумагу и ручку и посчитайте, какой должна быть процентная ставка, чтобы через год Вы вышли бы хотя бы на свои?
Всего лишь достаточно, чтобы процентная ставка была выше, чем рост курса + маржа. И на депозите в гривне вполне можно заработать, если головой думать
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Faceless
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2
Додано: Нед 07 січ, 2018 21:07
Каждый инструмент хорош,если пользоваться им с умом. На этом прения вполне можно было и закончить. Но не прения ради прений)
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LuckyG
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Додано: Нед 07 січ, 2018 23:16
Aps
А голова и умение считать в уме для чего?
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
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sinowi
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Додано: Нед 07 січ, 2018 23:33
Faceless
Хоть хорошо, что человеконенавистник вновь меня тролем не обозначил!
Пришли например Вы в банк для каких то дальнейших действий сразу после окончания срока депозита. Вы сами посчитали сумму в гривне или Вам эту сумму подсказали. Запишите ее на бумаге. Теперь знакомьтесь с процентной ставкой в гривне и посчитайте сами или попросите сотрудника Вас обслуживающего, чтоб он посчитал Вам сумму процентов по выбранному Вами вкладу уже без 19,5% Оброка. Прибавьте эту сумму в гривне к размещаемой Вами сумме.
Теперь --ознакомьтесь с курсом валют в этот день и посчитайте, какой была бы сумма в валюте, если бы Вы вот немедленно за Ваши сегодняшние деньги купили бы валюту. Посмотрите процентную ставку по депозитам выбранной Вами валюте и так же как и по гривне посчитайте сумму процентов после окончания срока депозита. Прибавьте сегодняшнюю сумму к этим процентам.
Теперь у Вас есть на бумаге 4 числа. Вам надо посчитать учитывая постоянный рост стоимости валюты по отношению к гривне, 2 точки невозврата:- 1 - какой должна быть цена валюты, чтоб Вы открыв депозит в гривне, не проиграли по отношению к возможно открытому депозиту в валюте,,,2 - какой должна быть цена валюты, чтоб Вы хотя бы остались при своих по отношению к возможно открытому депозиту в валюте.
Дальше сами. Там все по детски просто. Большего писать не буду, чтоб мои слова не выглядели как Агитация. И чтоб не злить этой циничной правдой Администрацию Форума.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
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sinowi
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Додано: Нед 07 січ, 2018 23:40
LuckyG написав:
Каждый инструмент хорош,если пользоваться им с умом. На этом прения вполне можно было и закончить. Но не прения ради прений)
Тут даже я не сдерживаюсь. Какой ум? Где? Ум применить можно лишь там, где нет неправды и коррупции. Один из моих хороших знакомых, в прошлом Министр Обороны Украины - при разговоре сказал О..... примерно такое: - смотрю я на них на всех и не понимаю, каким образом им удается все это терпеть молча? И если он этого не понимает, то кто может такое понять?
Если кто то там.....взял себе право национальной валютой Украины крутить как будто это его собственность и пользуется этим правом без всяких ограничений, то всем кто ниже ростом никакой ум не поможет. Искренне.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
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sinowi
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