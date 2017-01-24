RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Банківські депозити
/
Смысл открытия
депозита в гривне?

Смысл открытия депозита в гривне?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 09:42

  sinowi написав:
  LuckyG написав:Каждый инструмент хорош,если пользоваться им с умом. На этом прения вполне можно было и закончить. Но не прения ради прений)



Тут даже я не сдерживаюсь. Какой ум? Где? Ум применить можно лишь там, где нет неправды и коррупции. Один из моих хороших знакомых, в прошлом Министр Обороны Украины - при разговоре сказал О..... примерно такое: - смотрю я на них на всех и не понимаю, каким образом им удается все это терпеть молча? И если он этого не понимает, то кто может такое понять?
Если кто то там.....взял себе право национальной валютой Украины крутить как будто это его собственность и пользуется этим правом без всяких ограничений, то всем кто ниже ростом никакой ум не поможет. Искренне.

Ум нужно применять всем,всегда и в любых условиях. И в 99% случаев это дает положительный результат. Если это у вас подлежит сомнению и вы при этом что-то кому-то советуете-это выглядит даже не смешно.
LuckyG
 
Повідомлень: 335
З нами з: 24.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 12:08

Депозит в гривні втратив свою пряму функцію (збереження заощаджень), але при цьому залишається фінансовим інструментом з відповідними ризиками, але це уже інша спекулятивна функція на валютних коливаннях
qwerty2015
 
Повідомлень: 23
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 12:14

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

sinowi написав:Faceless

Хоть хорошо, что человеконенавистник вновь меня тролем не обозначил!

Пришли например Вы в банк для каких то дальнейших действий сразу после окончания срока депозита. Вы сами посчитали сумму в гривне или Вам эту сумму подсказали. Запишите ее на бумаге. Теперь знакомьтесь с процентной ставкой в гривне и посчитайте сами или попросите сотрудника Вас обслуживающего, чтоб он посчитал Вам сумму процентов по выбранному Вами вкладу уже без 19,5% Оброка. Прибавьте эту сумму в гривне к размещаемой Вами сумме.

Теперь --ознакомьтесь с курсом валют в этот день и посчитайте, какой была бы сумма в валюте, если бы Вы вот немедленно за Ваши сегодняшние деньги купили бы валюту. Посмотрите процентную ставку по депозитам выбранной Вами валюте и так же как и по гривне посчитайте сумму процентов после окончания срока депозита. Прибавьте сегодняшнюю сумму к этим процентам.

Теперь у Вас есть на бумаге 4 числа. Вам надо посчитать учитывая постоянный рост стоимости валюты по отношению к гривне, 2 точки невозврата:- 1 - какой должна быть цена валюты, чтоб Вы открыв депозит в гривне, не проиграли по отношению к возможно открытому депозиту в валюте,,,2 - какой должна быть цена валюты, чтоб Вы хотя бы остались при своих по отношению к возможно открытому депозиту в валюте.

Дальше сами. Там все по детски просто. Большего писать не буду, чтоб мои слова не выглядели как Агитация. И чтоб не злить этой циничной правдой Администрацию Форума.


Все действительно по детски просто, и в большинстве случаев гривнедепозит таки выгоден, за некоторыми исключениями. Это факт. Вам это и пытаются донести. Тут в большинстве таки люди, которые умеют считать, потому ваши голословные заявления и не находят поддержки.

Человеконенавистник? Забавно. Каждый день что-то новое.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 19125
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1050 раз.
Подякували: 4275 раз.
 
Профіль
2
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Налогообложения депозита ФОП 1, 2
M-A-X » Вів 30 тра, 2017 09:59
12 1957
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 гру, 2017 12:03
Stringer
Как выбрать банк для депозита
ТупУм » Вів 08 сер, 2017 09:34
3 1533
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 сер, 2017 14:43
maxim2014
Досрочное расторжение депозита 1, 2
vklad » Вів 24 січ, 2017 18:40
15 8303
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лип, 2017 13:10
Starikan
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (2040)
08.01.2018 14:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.