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Смысл открытия депозита в гривне?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
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Додано: Пон 08 січ, 2018 09:42
sinowi написав: LuckyG написав:
Каждый инструмент хорош,если пользоваться им с умом. На этом прения вполне можно было и закончить. Но не прения ради прений)
Тут даже я не сдерживаюсь. Какой ум? Где? Ум применить можно лишь там, где нет неправды и коррупции. Один из моих хороших знакомых, в прошлом Министр Обороны Украины - при разговоре сказал О..... примерно такое: - смотрю я на них на всех и не понимаю, каким образом им удается все это терпеть молча? И если он этого не понимает, то кто может такое понять?
Если кто то там.....взял себе право национальной валютой Украины крутить как будто это его собственность и пользуется этим правом без всяких ограничений, то всем кто ниже ростом никакой ум не поможет. Искренне.
Ум нужно применять всем,всегда и в любых условиях. И в 99% случаев это дает положительный результат. Если это у вас подлежит сомнению и вы при этом что-то кому-то советуете-это выглядит даже не смешно.
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Додано: Пон 08 січ, 2018 12:08
Депозит в гривні втратив свою пряму функцію (збереження заощаджень), але при цьому залишається фінансовим інструментом з відповідними ризиками, але це уже інша спекулятивна функція на валютних коливаннях
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Додано: Пон 08 січ, 2018 12:14
sinowi написав:Faceless
Хоть хорошо, что человеконенавистник вновь меня тролем не обозначил!
Пришли например Вы в банк для каких то дальнейших действий сразу после окончания срока депозита. Вы сами посчитали сумму в гривне или Вам эту сумму подсказали. Запишите ее на бумаге. Теперь знакомьтесь с процентной ставкой в гривне и посчитайте сами или попросите сотрудника Вас обслуживающего, чтоб он посчитал Вам сумму процентов по выбранному Вами вкладу уже без 19,5% Оброка. Прибавьте эту сумму в гривне к размещаемой Вами сумме.
Теперь --ознакомьтесь с курсом валют в этот день и посчитайте, какой была бы сумма в валюте, если бы Вы вот немедленно за Ваши сегодняшние деньги купили бы валюту. Посмотрите процентную ставку по депозитам выбранной Вами валюте и так же как и по гривне посчитайте сумму процентов после окончания срока депозита. Прибавьте сегодняшнюю сумму к этим процентам.
Теперь у Вас есть на бумаге 4 числа. Вам надо посчитать учитывая постоянный рост стоимости валюты по отношению к гривне, 2 точки невозврата:- 1 - какой должна быть цена валюты, чтоб Вы открыв депозит в гривне, не проиграли по отношению к возможно открытому депозиту в валюте,,,2 - какой должна быть цена валюты, чтоб Вы хотя бы остались при своих по отношению к возможно открытому депозиту в валюте.
Дальше сами. Там все по детски просто. Большего писать не буду, чтоб мои слова не выглядели как Агитация. И чтоб не злить этой циничной правдой Администрацию Форума.
Все действительно по детски просто, и в большинстве случаев гривнедепозит таки выгоден, за некоторыми исключениями. Это факт. Вам это и пытаются донести. Тут в большинстве таки люди, которые умеют считать, потому ваши голословные заявления и не находят поддержки.
Человеконенавистник? Забавно. Каждый день что-то новое.
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