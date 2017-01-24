Смысл открытия депозита в гривне?

sinowi написав: Faceless



Хоть хорошо, что человеконенавистник вновь меня тролем не обозначил!



Пришли например Вы в банк для каких то дальнейших действий сразу после окончания срока депозита. Вы сами посчитали сумму в гривне или Вам эту сумму подсказали. Запишите ее на бумаге. Теперь знакомьтесь с процентной ставкой в гривне и посчитайте сами или попросите сотрудника Вас обслуживающего, чтоб он посчитал Вам сумму процентов по выбранному Вами вкладу уже без 19,5% Оброка. Прибавьте эту сумму в гривне к размещаемой Вами сумме.



Теперь --ознакомьтесь с курсом валют в этот день и посчитайте, какой была бы сумма в валюте, если бы Вы вот немедленно за Ваши сегодняшние деньги купили бы валюту. Посмотрите процентную ставку по депозитам выбранной Вами валюте и так же как и по гривне посчитайте сумму процентов после окончания срока депозита. Прибавьте сегодняшнюю сумму к этим процентам.



Теперь у Вас есть на бумаге 4 числа. Вам надо посчитать учитывая постоянный рост стоимости валюты по отношению к гривне, 2 точки невозврата:- 1 - какой должна быть цена валюты, чтоб Вы открыв депозит в гривне, не проиграли по отношению к возможно открытому депозиту в валюте,,,2 - какой должна быть цена валюты, чтоб Вы хотя бы остались при своих по отношению к возможно открытому депозиту в валюте.



Дальше сами. Там все по детски просто. Большего писать не буду, чтоб мои слова не выглядели как Агитация. И чтоб не злить этой циничной правдой Администрацию Форума.