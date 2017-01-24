Смысл открытия депозита в гривне?

Додано: Вів 09 січ, 2018 13:45

На очень малые сроки скорее всего будет невыгодно. И на срок 1-2 месяца - трудно найти срочный депозит, скорее выбрать счет с произвольным снятием и пополнением. Тот же Сберегательный в ТАСе, или положительный остаток на карте Монобанка, или Сберсчет в Альфе - 10% до налогов. За месяц эта ставка не отобъет маржу между покупкой и продажей, за два - может дать мизеный плюс, если курс не вырастет.

Если рассматривать депозит на 90 дней - допустим, Альфа по 14,25%. С учетом налогов депозит даст прирост капитала в гривне на 2,83%. Если сегодня для этого депозита сдать доллар по 28, то прибыль будет, если курс покупки будет не выше чем 28,79. А к весне курс имеет свойство даже немного снижаться.

Если рассматривать полугодовой депозит - пусть там же, под 15% - это прирост капитала +5.95% в гривне, если сдавать сегодня по 28, то точка безубыточности будет на уровне 29,67, при этом депозит окончится летом - на сезонном минимуме курса.

А можно рискнуть и положить в банк с более высокими ставками - у меня, например, есть столбик до лета под 20,5%. Хотя я все же предпочитаю держать в валюте (опять таки есть столбик под 7,5%).[/quote]



Так как Вы, полагают многие. Все надеяться на честность и порядочность ,,избранников,,. И все бы хорошо, если бы не ожидаемый лично мной рост курса валют. Возможно и будут спады курса, но только для того, чтоб курс подскочил еще выше. А когда в Украине была почти стабильность до конца 2013 года, тогда согласен! гривневые депозиты были выгоднее и намного.



А если по самой сути, то тут рулят слова: - Каждому его --

Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.