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Смысл открытия
депозита в гривне?

Смысл открытия депозита в гривне?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 09:42

  sinowi написав:
  LuckyG написав:Каждый инструмент хорош,если пользоваться им с умом. На этом прения вполне можно было и закончить. Но не прения ради прений)



Тут даже я не сдерживаюсь. Какой ум? Где? Ум применить можно лишь там, где нет неправды и коррупции. Один из моих хороших знакомых, в прошлом Министр Обороны Украины - при разговоре сказал О..... примерно такое: - смотрю я на них на всех и не понимаю, каким образом им удается все это терпеть молча? И если он этого не понимает, то кто может такое понять?
Если кто то там.....взял себе право национальной валютой Украины крутить как будто это его собственность и пользуется этим правом без всяких ограничений, то всем кто ниже ростом никакой ум не поможет. Искренне.

Ум нужно применять всем,всегда и в любых условиях. И в 99% случаев это дает положительный результат. Если это у вас подлежит сомнению и вы при этом что-то кому-то советуете-это выглядит даже не смешно.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 12:08

Депозит в гривні втратив свою пряму функцію (збереження заощаджень), але при цьому залишається фінансовим інструментом з відповідними ризиками, але це уже інша спекулятивна функція на валютних коливаннях
qwerty2015
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 12:14

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

sinowi написав:Faceless

Хоть хорошо, что человеконенавистник вновь меня тролем не обозначил!

Пришли например Вы в банк для каких то дальнейших действий сразу после окончания срока депозита. Вы сами посчитали сумму в гривне или Вам эту сумму подсказали. Запишите ее на бумаге. Теперь знакомьтесь с процентной ставкой в гривне и посчитайте сами или попросите сотрудника Вас обслуживающего, чтоб он посчитал Вам сумму процентов по выбранному Вами вкладу уже без 19,5% Оброка. Прибавьте эту сумму в гривне к размещаемой Вами сумме.

Теперь --ознакомьтесь с курсом валют в этот день и посчитайте, какой была бы сумма в валюте, если бы Вы вот немедленно за Ваши сегодняшние деньги купили бы валюту. Посмотрите процентную ставку по депозитам выбранной Вами валюте и так же как и по гривне посчитайте сумму процентов после окончания срока депозита. Прибавьте сегодняшнюю сумму к этим процентам.

Теперь у Вас есть на бумаге 4 числа. Вам надо посчитать учитывая постоянный рост стоимости валюты по отношению к гривне, 2 точки невозврата:- 1 - какой должна быть цена валюты, чтоб Вы открыв депозит в гривне, не проиграли по отношению к возможно открытому депозиту в валюте,,,2 - какой должна быть цена валюты, чтоб Вы хотя бы остались при своих по отношению к возможно открытому депозиту в валюте.

Дальше сами. Там все по детски просто. Большего писать не буду, чтоб мои слова не выглядели как Агитация. И чтоб не злить этой циничной правдой Администрацию Форума.


Все действительно по детски просто, и в большинстве случаев гривнедепозит таки выгоден, за некоторыми исключениями. Это факт. Вам это и пытаются донести. Тут в большинстве таки люди, которые умеют считать, потому ваши голословные заявления и не находят поддержки.

Человеконенавистник? Забавно. Каждый день что-то новое.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 16:45

  Faceless написав:
sinowi написав:Faceless

Хоть хорошо, что человеконенавистник вновь меня тролем не обозначил!

Человеконенавистник? Забавно. Каждый день что-то новое.


Так ,,мизантроп,, - само понятие и означает это слово.

Словарь

мизантроп
МИЗАНТРО́П
Мужской родкнижное
Человек, склонный к мизантропии.
Другие определения, перевод и происхождение
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Мизантропия — Википедия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мизантропия
Мизантрóпия (от др.-греч. μῖσος «ненависть» + ἄνθρωπος «человек»; букв. «человеконенавистничество») — отчуждение от людей, ненависть к ним; нелюдимость. Некоторыми исследователями рассматривается как патологическое психофизиологическое свойство личности и социальная болезнь.
‎Мизантроп · ‎Соломон · ‎Антропофобия · ‎GG Allin
Мизантроп — Lurkmore
lurkmore.to/Мизантроп
Мизантроп (от греч. μίσος — «ненависть» и άνθρωπος — «человек», человеконенавистник) — это личность, by default испытывающая неприязнь, презрение или ненависть к людям.
‎Нигилизм · ‎Эскапизм · ‎Ницше · ‎Фундаментальное ...
Мизантроп: значение слова, характерны

------------------------------------------------------------------

Все действительно по детски просто, и в большинстве случаев гривнедепозит таки выгоден, за некоторыми исключениями. Это факт. Вам это и пытаются донести. Тут в большинстве таки люди, которые умеют считать, потому ваши голословные заявления и не находят поддержки.

Тогда и мне самому интересно стало --а Вас не затруднит привести хоть один из примеров размещения депозита в гривне - чтоб было выгодно. если учесть, что самый малый срок размещения - один месяц. Разве что повезет и срок окончания депозита совпадет с желанием Валютных спекулянтов с самого Верха именно в этот день валюту закупить для последующих спекуляций --я тоже такой поворот не исключаю, но это почти мираж.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 17:19

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

  sinowi написав:Так ,,мизантроп,,

Так с чего такой вывод, что я мизантроп?
  sinowi написав:Тогда и мне самому интересно стало --а Вас не затруднит привести хоть один из примеров размещения депозита в гривне - чтоб было выгодно. если учесть, что самый малый срок размещения - один месяц. Разве что повезет и срок окончания депозита совпадет с желанием Валютных спекулянтов с самого Верха именно в этот день валюту закупить для последующих спекуляций --я тоже такой поворот не исключаю, но это почти мираж.

На очень малые сроки скорее всего будет невыгодно. И на срок 1-2 месяца - трудно найти срочный депозит, скорее выбрать счет с произвольным снятием и пополнением. Тот же Сберегательный в ТАСе, или положительный остаток на карте Монобанка, или Сберсчет в Альфе - 10% до налогов. За месяц эта ставка не отобъет маржу между покупкой и продажей, за два - может дать мизеный плюс, если курс не вырастет.
Если рассматривать депозит на 90 дней - допустим, Альфа по 14,25%. С учетом налогов депозит даст прирост капитала в гривне на 2,83%. Если сегодня для этого депозита сдать доллар по 28, то прибыль будет, если курс покупки будет не выше чем 28,79. А к весне курс имеет свойство даже немного снижаться.
Если рассматривать полугодовой депозит - пусть там же, под 15% - это прирост капитала +5.95% в гривне, если сдавать сегодня по 28, то точка безубыточности будет на уровне 29,67, при этом депозит окончится летом - на сезонном минимуме курса.
А можно рискнуть и положить в банк с более высокими ставками - у меня, например, есть столбик до лета под 20,5%. Хотя я все же предпочитаю держать в валюте (опять таки есть столбик под 7,5%).
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 17:29

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

  sinowi написав:А теперь конкретно для ,,Мизантропа,, -- перед тем, как окрестить меня Троллем - посмотрел бы уже, когда я был на форуме в последний раз - наверное несколько лет назад
брехня,троляка.Смотрел и искал как в пипке писала что по ір всех понаходит)) полазила недавно по финикам и михе.
  Faceless написав:
  sinowi написав:Так ,,мизантроп,,

Так с чего такой вывод, что я мизантроп?
она по ір увидела :lol:

Проспись,не лезь бухая на форум!

ладошку под щечку и баиньки, клоуниха со своим манежем)))
viewtopic.php?p=3816827#p3816827
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 13:45

На очень малые сроки скорее всего будет невыгодно. И на срок 1-2 месяца - трудно найти срочный депозит, скорее выбрать счет с произвольным снятием и пополнением. Тот же Сберегательный в ТАСе, или положительный остаток на карте Монобанка, или Сберсчет в Альфе - 10% до налогов. За месяц эта ставка не отобъет маржу между покупкой и продажей, за два - может дать мизеный плюс, если курс не вырастет.
Если рассматривать депозит на 90 дней - допустим, Альфа по 14,25%. С учетом налогов депозит даст прирост капитала в гривне на 2,83%. Если сегодня для этого депозита сдать доллар по 28, то прибыль будет, если курс покупки будет не выше чем 28,79. А к весне курс имеет свойство даже немного снижаться.
Если рассматривать полугодовой депозит - пусть там же, под 15% - это прирост капитала +5.95% в гривне, если сдавать сегодня по 28, то точка безубыточности будет на уровне 29,67, при этом депозит окончится летом - на сезонном минимуме курса.
А можно рискнуть и положить в банк с более высокими ставками - у меня, например, есть столбик до лета под 20,5%. Хотя я все же предпочитаю держать в валюте (опять таки есть столбик под 7,5%).[/quote]

Так как Вы, полагают многие. Все надеяться на честность и порядочность ,,избранников,,. И все бы хорошо, если бы не ожидаемый лично мной рост курса валют. Возможно и будут спады курса, но только для того, чтоб курс подскочил еще выше. А когда в Украине была почти стабильность до конца 2013 года, тогда согласен! гривневые депозиты были выгоднее и намного.

А если по самой сути, то тут рулят слова: - Каждому его --
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 13:53

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

  sinowi написав:Так как Вы, полагают многие. Все надеяться на честность и порядочность ,,избранников,,. И все бы хорошо, если бы не ожидаемый лично мной рост курса валют. Возможно и будут спады курса, но только для того, чтоб курс подскочил еще выше. А когда в Украине была почти стабильность до конца 2013 года, тогда согласен! гривневые депозиты были выгоднее и намного.

Вот и начинали бы с этого тезиса: ожидаемый рост курса: к концу первого квартал на 2,5-3% или более, к концу второго квартала - на 6% и более, итого вы ожидаете почти 30 курс летом, когда он традиционно самый низкий за год.

И я нигде не писал о стабильности, просто о том, что максимальная выгода гривнедепо - если открывать его на годовых максимумах (осень-зима) с оканчанием на годовых минимумах (лето) курса. В 2016 и 2017 эта схема работала, ест ьвсе основания считать, что будет работать и в 2018.

Итого, я привел предостаточно аргументов, чтобы опровергнуть ваше заявление о полной бессмысленности гривнедепо
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 14:06

Цікаві цифри, що показують перевагу наступного твердження -

"гривневий депозит вигідніший за долар в заничці"


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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 15:00

  Faceless написав:Все зависит от того, при каком курсе открывать депозит и на какой срок. Неудачный вход = убытки, разумная смена валют депозита - дает намного лучший результат, чем просто сидеть в одной валюте.

Тут уже добавилась смена валют и депозит в валюте.
А если взять депозит в грн на год (коих, видимо большинство)?
В черном списке из-за политической нетолерантности:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
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