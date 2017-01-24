Смысл открытия депозита в гривне?

LuckyG написав:Каждый инструмент хорош,если пользоваться им с умом. На этом прения вполне можно было и закончить. Но не прения ради прений)
Тут даже я не сдерживаюсь. Какой ум? Где? Ум применить можно лишь там, где нет неправды и коррупции. Один из моих хороших знакомых, в прошлом Министр Обороны Украины - при разговоре сказал О..... примерно такое: - смотрю я на них на всех и не понимаю, каким образом им удается все это терпеть молча? И если он этого не понимает, то кто может такое понять? Если кто то там.....взял себе право национальной валютой Украины крутить как будто это его собственность и пользуется этим правом без всяких ограничений, то всем кто ниже ростом никакой ум не поможет. Искренне.
Ум нужно применять всем,всегда и в любых условиях. И в 99% случаев это дает положительный результат. Если это у вас подлежит сомнению и вы при этом что-то кому-то советуете-это выглядит даже не смешно.
Депозит в гривні втратив свою пряму функцію (збереження заощаджень), але при цьому залишається фінансовим інструментом з відповідними ризиками, але це уже інша спекулятивна функція на валютних коливаннях
Хоть хорошо, что человеконенавистник вновь меня тролем не обозначил!
Пришли например Вы в банк для каких то дальнейших действий сразу после окончания срока депозита. Вы сами посчитали сумму в гривне или Вам эту сумму подсказали. Запишите ее на бумаге. Теперь знакомьтесь с процентной ставкой в гривне и посчитайте сами или попросите сотрудника Вас обслуживающего, чтоб он посчитал Вам сумму процентов по выбранному Вами вкладу уже без 19,5% Оброка. Прибавьте эту сумму в гривне к размещаемой Вами сумме.
Теперь --ознакомьтесь с курсом валют в этот день и посчитайте, какой была бы сумма в валюте, если бы Вы вот немедленно за Ваши сегодняшние деньги купили бы валюту. Посмотрите процентную ставку по депозитам выбранной Вами валюте и так же как и по гривне посчитайте сумму процентов после окончания срока депозита. Прибавьте сегодняшнюю сумму к этим процентам.
Теперь у Вас есть на бумаге 4 числа. Вам надо посчитать учитывая постоянный рост стоимости валюты по отношению к гривне, 2 точки невозврата:- 1 - какой должна быть цена валюты, чтоб Вы открыв депозит в гривне, не проиграли по отношению к возможно открытому депозиту в валюте,,,2 - какой должна быть цена валюты, чтоб Вы хотя бы остались при своих по отношению к возможно открытому депозиту в валюте.
Дальше сами. Там все по детски просто. Большего писать не буду, чтоб мои слова не выглядели как Агитация. И чтоб не злить этой циничной правдой Администрацию Форума.
Все действительно по детски просто, и в большинстве случаев гривнедепозит таки выгоден, за некоторыми исключениями. Это факт. Вам это и пытаются донести. Тут в большинстве таки люди, которые умеют считать, потому ваши голословные заявления и не находят поддержки.
Человеконенавистник? Забавно. Каждый день что-то новое.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Хоть хорошо, что человеконенавистник вновь меня тролем не обозначил!
Человеконенавистник? Забавно. Каждый день что-то новое.
Так ,,мизантроп,, - само понятие и означает это слово.
Словарь
мизантроп МИЗАНТРО́П Мужской родкнижное Человек, склонный к мизантропии. Другие определения, перевод и происхождение Оставить отзыв Мизантропия — Википедия https://ru.wikipedia.org/wiki/Мизантропия Мизантрóпия (от др.-греч. μῖσος «ненависть» + ἄνθρωπος «человек»; букв. «человеконенавистничество») — отчуждение от людей, ненависть к ним; нелюдимость. Некоторыми исследователями рассматривается как патологическое психофизиологическое свойство личности и социальная болезнь. Мизантроп · Соломон · Антропофобия · GG Allin Мизантроп — Lurkmore lurkmore.to/Мизантроп Мизантроп (от греч. μίσος — «ненависть» и άνθρωπος — «человек», человеконенавистник) — это личность, by default испытывающая неприязнь, презрение или ненависть к людям. Нигилизм · Эскапизм · Ницше · Фундаментальное ... Мизантроп: значение слова, характерны
Все действительно по детски просто, и в большинстве случаев гривнедепозит таки выгоден, за некоторыми исключениями. Это факт. Вам это и пытаются донести. Тут в большинстве таки люди, которые умеют считать, потому ваши голословные заявления и не находят поддержки.
Тогда и мне самому интересно стало --а Вас не затруднит привести хоть один из примеров размещения депозита в гривне - чтоб было выгодно. если учесть, что самый малый срок размещения - один месяц. Разве что повезет и срок окончания депозита совпадет с желанием Валютных спекулянтов с самого Верха именно в этот день валюту закупить для последующих спекуляций --я тоже такой поворот не исключаю, но это почти мираж.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi написав:Тогда и мне самому интересно стало --а Вас не затруднит привести хоть один из примеров размещения депозита в гривне - чтоб было выгодно. если учесть, что самый малый срок размещения - один месяц. Разве что повезет и срок окончания депозита совпадет с желанием Валютных спекулянтов с самого Верха именно в этот день валюту закупить для последующих спекуляций --я тоже такой поворот не исключаю, но это почти мираж.
На очень малые сроки скорее всего будет невыгодно. И на срок 1-2 месяца - трудно найти срочный депозит, скорее выбрать счет с произвольным снятием и пополнением. Тот же Сберегательный в ТАСе, или положительный остаток на карте Монобанка, или Сберсчет в Альфе - 10% до налогов. За месяц эта ставка не отобъет маржу между покупкой и продажей, за два - может дать мизеный плюс, если курс не вырастет. Если рассматривать депозит на 90 дней - допустим, Альфа по 14,25%. С учетом налогов депозит даст прирост капитала в гривне на 2,83%. Если сегодня для этого депозита сдать доллар по 28, то прибыль будет, если курс покупки будет не выше чем 28,79. А к весне курс имеет свойство даже немного снижаться. Если рассматривать полугодовой депозит - пусть там же, под 15% - это прирост капитала +5.95% в гривне, если сдавать сегодня по 28, то точка безубыточности будет на уровне 29,67, при этом депозит окончится летом - на сезонном минимуме курса. А можно рискнуть и положить в банк с более высокими ставками - у меня, например, есть столбик до лета под 20,5%. Хотя я все же предпочитаю держать в валюте (опять таки есть столбик под 7,5%).
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
На очень малые сроки скорее всего будет невыгодно. И на срок 1-2 месяца - трудно найти срочный депозит, скорее выбрать счет с произвольным снятием и пополнением. Тот же Сберегательный в ТАСе, или положительный остаток на карте Монобанка, или Сберсчет в Альфе - 10% до налогов. За месяц эта ставка не отобъет маржу между покупкой и продажей, за два - может дать мизеный плюс, если курс не вырастет. Если рассматривать депозит на 90 дней - допустим, Альфа по 14,25%. С учетом налогов депозит даст прирост капитала в гривне на 2,83%. Если сегодня для этого депозита сдать доллар по 28, то прибыль будет, если курс покупки будет не выше чем 28,79. А к весне курс имеет свойство даже немного снижаться. Если рассматривать полугодовой депозит - пусть там же, под 15% - это прирост капитала +5.95% в гривне, если сдавать сегодня по 28, то точка безубыточности будет на уровне 29,67, при этом депозит окончится летом - на сезонном минимуме курса. А можно рискнуть и положить в банк с более высокими ставками - у меня, например, есть столбик до лета под 20,5%. Хотя я все же предпочитаю держать в валюте (опять таки есть столбик под 7,5%).[/quote]
Так как Вы, полагают многие. Все надеяться на честность и порядочность ,,избранников,,. И все бы хорошо, если бы не ожидаемый лично мной рост курса валют. Возможно и будут спады курса, но только для того, чтоб курс подскочил еще выше. А когда в Украине была почти стабильность до конца 2013 года, тогда согласен! гривневые депозиты были выгоднее и намного.
А если по самой сути, то тут рулят слова: - Каждому его --
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi написав:Так как Вы, полагают многие. Все надеяться на честность и порядочность ,,избранников,,. И все бы хорошо, если бы не ожидаемый лично мной рост курса валют. Возможно и будут спады курса, но только для того, чтоб курс подскочил еще выше. А когда в Украине была почти стабильность до конца 2013 года, тогда согласен! гривневые депозиты были выгоднее и намного.
Вот и начинали бы с этого тезиса: ожидаемый рост курса: к концу первого квартал на 2,5-3% или более, к концу второго квартала - на 6% и более, итого вы ожидаете почти 30 курс летом, когда он традиционно самый низкий за год.
И я нигде не писал о стабильности, просто о том, что максимальная выгода гривнедепо - если открывать его на годовых максимумах (осень-зима) с оканчанием на годовых минимумах (лето) курса. В 2016 и 2017 эта схема работала, ест ьвсе основания считать, что будет работать и в 2018.
Итого, я привел предостаточно аргументов, чтобы опровергнуть ваше заявление о полной бессмысленности гривнедепо
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Faceless написав:Все зависит от того, при каком курсе открывать депозит и на какой срок. Неудачный вход = убытки, разумная смена валют депозита - дает намного лучший результат, чем просто сидеть в одной валюте.
Тут уже добавилась смена валют и депозит в валюте. А если взять депозит в грн на год (коих, видимо большинство)?
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