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Смысл открытия
депозита в гривне?

Смысл открытия депозита в гривне?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 15:19

  M-A-X написав:
  Faceless написав:Все зависит от того, при каком курсе открывать депозит и на какой срок. Неудачный вход = убытки, разумная смена валют депозита - дает намного лучший результат, чем просто сидеть в одной валюте.

Тут уже добавилась смена валют и депозит в валюте.
А если взять депозит в грн на год (коих, видимо большинство)?

Активная смена валют, само собой, дает самый лучший результат.
Если брать грндепо на год, то тут уже рисков больше и не факт что это будет выгоднее, чем полугодовые депозиты из-за того, что окончание и начало депозита будет приходится на одну и туже сезонную фазу курса.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 13:59

Faceless

Но ведь эффект от смены валют при переоформлении депозита на новый срок возможен лишь тогда, когда среди Правителей Украины у тебя есть своя ,,наседка,, или по крайней мере ,,крот,,.
Если таких людей у тебя нет, то открывать депо в гривне, это по меньшей мере очень смело.
Ведь до конца все ясно стало лишь в декабре 2017 года, когда линия действий Правителей Украины проявилась уже налицо, даже сомнений никаких уже не осталось в том, что они будут делать.

Но проблема еще и в том, что перевод депозитных денег в другую валюту - это если и выход, то ненадолго. Есть такое мнение, что депо в валюте исчезнут вовсе.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:22

  sinowi написав:Faceless

Хоть хорошо, что человеконенавистник вновь меня тролем не обозначил!

Пришли например Вы в банк для каких то дальнейших действий сразу после окончания срока депозита. Вы сами посчитали сумму в гривне или Вам эту сумму подсказали. Запишите ее на бумаге. Теперь знакомьтесь с процентной ставкой в гривне и посчитайте сами или попросите сотрудника Вас обслуживающего, чтоб он посчитал Вам сумму процентов по выбранному Вами вкладу уже без 19,5% Оброка. Прибавьте эту сумму в гривне к размещаемой Вами сумме.

Теперь --ознакомьтесь с курсом валют в этот день и посчитайте, какой была бы сумма в валюте, если бы Вы вот немедленно за Ваши сегодняшние деньги купили бы валюту. Посмотрите процентную ставку по депозитам выбранной Вами валюте и так же как и по гривне посчитайте сумму процентов после окончания срока депозита. Прибавьте сегодняшнюю сумму к этим процентам.

Теперь у Вас есть на бумаге 4 числа. Вам надо посчитать учитывая постоянный рост стоимости валюты по отношению к гривне, 2 точки невозврата:- 1 - какой должна быть цена валюты, чтоб Вы открыв депозит в гривне, не проиграли по отношению к возможно открытому депозиту в валюте,,,2 - какой должна быть цена валюты, чтоб Вы хотя бы остались при своих по отношению к возможно открытому депозиту в валюте.

Дальше сами. Там все по детски просто. Большего писать не буду, чтоб мои слова не выглядели как Агитация. И чтоб не злить этой циничной правдой Администрацию Форума.

Якщо так все просто - то конкретні цифри в студію!
А конкретні цифри однозначно говорять що гривневий депозит прибутковіший за долари в мартасі якщо відкривати депозит рік тому.
Невже так важко взяти калькулятор і порахувати?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 15:37

  sinowi написав:Faceless

Но ведь эффект от смены валют при переоформлении депозита на новый срок возможен лишь тогда, когда среди Правителей Украины у тебя есть своя ,,наседка,, или по крайней мере ,,крот,,.
Если таких людей у тебя нет, то открывать депо в гривне, это по меньшей мере очень смело.
Ведь до конца все ясно стало лишь в декабре 2017 года, когда линия действий Правителей Украины проявилась уже налицо, даже сомнений никаких уже не осталось в том, что они будут делать.

Но проблема еще и в том, что перевод депозитных денег в другую валюту - это если и выход, то ненадолго. Есть такое мнение, что депо в валюте исчезнут вовсе.


По крайней мере вы перешли от абсолютной категоричности к допущению того, что затея эта рисковая, но имеет право на жизнь. Напомню, начали вы тему с такого:
  sinowi написав:Модератору посмею также возразить - что всегда полученое будет меньше вложенного в гривне, особенно размещенное после октября 2017г.


Риск, конечно, имеется. Впрочем, вероятность того, что курс посредине года - на сезонных минимумах - будет не просто выше курса на начало года, а выше на 5-7% (что немало) - на самом деле не настолько велика, чтобы отбрасывать вариант гривнедепо. О чем вам собственно с первой страницы и пишут оппоненты
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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