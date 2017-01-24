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депозита в гривне? Смысл открытия депозита в гривне? + Додати

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на тему Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.

#<1 ... 3456 Додано: Вів 09 січ, 2018 15:19 M-A-X написав: Faceless написав: Все зависит от того, при каком курсе открывать депозит и на какой срок. Неудачный вход = убытки, разумная смена валют депозита - дает намного лучший результат, чем просто сидеть в одной валюте. Все зависит от того, при каком курсе открывать депозит и на какой срок. Неудачный вход = убытки, разумная смена валют депозита - дает намного лучший результат, чем просто сидеть в одной валюте.

Тут уже добавилась смена валют и депозит в валюте.

А если взять депозит в грн на год (коих, видимо большинство)? Тут уже добавилась смена валют и депозит в валюте.А если взять депозит в грн на год (коих, видимо большинство)?

Активная смена валют, само собой, дает самый лучший результат.

Если брать грндепо на год, то тут уже рисков больше и не факт что это будет выгоднее, чем полугодовые депозиты из-за того, что окончание и начало депозита будет приходится на одну и туже сезонную фазу курса. Активная смена валют, само собой, дает самый лучший результат.Если брать грндепо на год, то тут уже рисков больше и не факт что это будет выгоднее, чем полугодовые депозиты из-за того, что окончание и начало депозита будет приходится на одну и туже сезонную фазу курса. http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia Faceless

Модератор Повідомлень: 19154 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1050 раз. Подякували: 4283 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 січ, 2018 13:59 Faceless



Но ведь эффект от смены валют при переоформлении депозита на новый срок возможен лишь тогда, когда среди Правителей Украины у тебя есть своя ,,наседка,, или по крайней мере ,,крот,,.

Если таких людей у тебя нет, то открывать депо в гривне, это по меньшей мере очень смело.

Ведь до конца все ясно стало лишь в декабре 2017 года, когда линия действий Правителей Украины проявилась уже налицо, даже сомнений никаких уже не осталось в том, что они будут делать.



Но проблема еще и в том, что перевод депозитных денег в другую валюту - это если и выход, то ненадолго. Есть такое мнение, что депо в валюте исчезнут вовсе. Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают. sinowi

Повідомлень: 959 З нами з: 03.06.06 Подякував: 10 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 січ, 2018 14:22 sinowi написав: Faceless



Хоть хорошо, что человеконенавистник вновь меня тролем не обозначил!



Пришли например Вы в банк для каких то дальнейших действий сразу после окончания срока депозита. Вы сами посчитали сумму в гривне или Вам эту сумму подсказали. Запишите ее на бумаге. Теперь знакомьтесь с процентной ставкой в гривне и посчитайте сами или попросите сотрудника Вас обслуживающего, чтоб он посчитал Вам сумму процентов по выбранному Вами вкладу уже без 19,5% Оброка. Прибавьте эту сумму в гривне к размещаемой Вами сумме.



Теперь --ознакомьтесь с курсом валют в этот день и посчитайте, какой была бы сумма в валюте, если бы Вы вот немедленно за Ваши сегодняшние деньги купили бы валюту. Посмотрите процентную ставку по депозитам выбранной Вами валюте и так же как и по гривне посчитайте сумму процентов после окончания срока депозита. Прибавьте сегодняшнюю сумму к этим процентам.



Теперь у Вас есть на бумаге 4 числа. Вам надо посчитать учитывая постоянный рост стоимости валюты по отношению к гривне, 2 точки невозврата:- 1 - какой должна быть цена валюты, чтоб Вы открыв депозит в гривне, не проиграли по отношению к возможно открытому депозиту в валюте,,,2 - какой должна быть цена валюты, чтоб Вы хотя бы остались при своих по отношению к возможно открытому депозиту в валюте.



Дальше сами. Там все по детски просто. Большего писать не буду, чтоб мои слова не выглядели как Агитация. И чтоб не злить этой циничной правдой Администрацию Форума. Хоть хорошо, что человеконенавистник вновь меня тролем не обозначил!Пришли например Вы в банк для каких то дальнейших действий сразу после окончания срока депозита. Вы сами посчитали сумму в гривне или Вам эту сумму подсказали. Запишите ее на бумаге. Теперь знакомьтесь с процентной ставкой в гривне и посчитайте сами или попросите сотрудника Вас обслуживающего, чтоб он посчитал Вам сумму процентов по выбранному Вами вкладу уже без 19,5% Оброка. Прибавьте эту сумму в гривне к размещаемой Вами сумме.Теперь --ознакомьтесь с курсом валют в этот день и посчитайте, какой была бы сумма в валюте, если бы Вы вот немедленно за Ваши сегодняшние деньги купили бы валюту. Посмотрите процентную ставку по депозитам выбранной Вами валюте и так же как и по гривне посчитайте сумму процентов после окончания срока депозита. Прибавьте сегодняшнюю сумму к этим процентам.Теперь у Вас есть на бумаге 4 числа. Вам надо посчитать учитывая постоянный рост стоимости валюты по отношению к гривне, 2 точки невозврата:- 1 - какой должна быть цена валюты, чтоб Вы открыв депозит в гривне, не проиграли по отношению к возможно открытому депозиту в валюте,,,2 - какой должна быть цена валюты, чтоб Вы хотя бы остались при своих по отношению к возможно открытому депозиту в валюте.Дальше сами. Там все по детски просто. Большего писать не буду, чтоб мои слова не выглядели как Агитация. И чтоб не злить этой циничной правдой Администрацию Форума.

Якщо так все просто - то конкретні цифри в студію!

А конкретні цифри однозначно говорять що гривневий депозит прибутковіший за долари в мартасі якщо відкривати депозит рік тому.

Невже так важко взяти калькулятор і порахувати? Якщо так все просто - то конкретні цифри в студію!А конкретні цифри однозначно говорять що гривневий депозит прибутковіший за долари в мартасі якщо відкривати депозит рік тому.Невже так важко взяти калькулятор і порахувати? andrijk777

Повідомлень: 868 З нами з: 11.11.14 Подякував: 90 раз. Подякували: 153 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 січ, 2018 15:37 sinowi написав: Faceless



Но ведь эффект от смены валют при переоформлении депозита на новый срок возможен лишь тогда, когда среди Правителей Украины у тебя есть своя ,,наседка,, или по крайней мере ,,крот,,.

Если таких людей у тебя нет, то открывать депо в гривне, это по меньшей мере очень смело.

Ведь до конца все ясно стало лишь в декабре 2017 года, когда линия действий Правителей Украины проявилась уже налицо, даже сомнений никаких уже не осталось в том, что они будут делать.



Но проблема еще и в том, что перевод депозитных денег в другую валюту - это если и выход, то ненадолго. Есть такое мнение, что депо в валюте исчезнут вовсе. Но ведь эффект от смены валют при переоформлении депозита на новый срок возможен лишь тогда, когда среди Правителей Украины у тебя есть своя ,,наседка,, или по крайней мере ,,крот,,.Если таких людей у тебя нет, то открывать депо в гривне, это по меньшей мере очень смело.Ведь до конца все ясно стало лишь в декабре 2017 года, когда линия действий Правителей Украины проявилась уже налицо, даже сомнений никаких уже не осталось в том, что они будут делать.Но проблема еще и в том, что перевод депозитных денег в другую валюту - это если и выход, то ненадолго. Есть такое мнение, что депо в валюте исчезнут вовсе.



По крайней мере вы перешли от абсолютной категоричности к допущению того, что затея эта рисковая, но имеет право на жизнь. Напомню, начали вы тему с такого:

sinowi написав: Модератору посмею также возразить - что всегда полученое будет меньше вложенного в гривне, особенно размещенное после октября 2017г. Модератору посмею также возразить - что всегда полученое будет меньше вложенного в гривне, особенно размещенное после октября 2017г.



Риск, конечно, имеется. Впрочем, вероятность того, что курс посредине года - на сезонных минимумах - будет не просто выше курса на начало года, а выше на 5-7% (что немало) - на самом деле не настолько велика, чтобы отбрасывать вариант гривнедепо. О чем вам собственно с первой страницы и пишут оппоненты По крайней мере вы перешли от абсолютной категоричности к допущению того, что затея эта рисковая, но имеет право на жизнь. Напомню, начали вы тему с такого:Риск, конечно, имеется. Впрочем, вероятность того, что курс посредине года - на сезонных минимумах - будет не просто выше курса на начало года, а выше на 5-7% (что немало) - на самом деле не настолько велика, чтобы отбрасывать вариант гривнедепо. О чем вам собственно с первой страницы и пишут оппоненты http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia Faceless

Модератор Повідомлень: 19154 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1050 раз. Подякували: 4283 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 3456 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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