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Смысл открытия
депозита в гривне?

Смысл открытия депозита в гривне?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 14:31

Faceless

Так я более серьезные страны чем Балтия рассматривал, а как в Польше - честно - не знаю.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 14:42

Stringer

Добрый день.
А вот и оппонент из прошлого времени объявился. Наверно все таки тема многих зацепила и сейчас на меня набросятся. Насчет банков --мне много всего известно - вот только что из моих знаний толку для украинцев - физлиц - резидентов - Украины. Они просто не сумеют наверно почти нигде за пределами Украины депо открыть - в этом и есть правда.
Я ведь тему открыл в ответ на назойливую рекламу из телевизора, где людям обещали еще 1% - если откроют депо в гривне до 10 января. Причем реклама эта давила на мозги каждые 15 минут. Совсем совесть потеряли, так обманывать людей подумал я и.....открыл в противовес той рекламе эту тему --пусть люди посчитают и подумают где правда в действительности. А стало все на свои места во второй половине декабря после опубликования одного правительственного сообщения.

Наверно держать на плаву эту тему более не имеет смысла - эта тема была больше для информации, обсуждения ее лишь дополнили. Кто уже прочитал - тот выводы сделает, а кто не сделает - это уже их Право.

Я предлагаю тему Закрыть для дальнейших обсуждений - не вижу смысла - искренне.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi
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Повідомлень: 962
З нами з: 03.06.06
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  #<1 ... 4567
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