Смысл открытия депозита в гривне?

Додано: Чет 11 січ, 2018 14:42

Stringer



Добрый день.

А вот и оппонент из прошлого времени объявился. Наверно все таки тема многих зацепила и сейчас на меня набросятся. Насчет банков --мне много всего известно - вот только что из моих знаний толку для украинцев - физлиц - резидентов - Украины. Они просто не сумеют наверно почти нигде за пределами Украины депо открыть - в этом и есть правда.

Я ведь тему открыл в ответ на назойливую рекламу из телевизора, где людям обещали еще 1% - если откроют депо в гривне до 10 января. Причем реклама эта давила на мозги каждые 15 минут. Совсем совесть потеряли, так обманывать людей подумал я и.....открыл в противовес той рекламе эту тему --пусть люди посчитают и подумают где правда в действительности. А стало все на свои места во второй половине декабря после опубликования одного правительственного сообщения.



Наверно держать на плаву эту тему более не имеет смысла - эта тема была больше для информации, обсуждения ее лишь дополнили. Кто уже прочитал - тот выводы сделает, а кто не сделает - это уже их Право.



Я предлагаю тему Закрыть для дальнейших обсуждений - не вижу смысла - искренне.

Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.