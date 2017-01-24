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Смысл открытия
депозита в гривне?

Смысл открытия депозита в гривне?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 14:31

Faceless

Так я более серьезные страны чем Балтия рассматривал, а как в Польше - честно - не знаю.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 14:42

Stringer

Добрый день.
А вот и оппонент из прошлого времени объявился. Наверно все таки тема многих зацепила и сейчас на меня набросятся. Насчет банков --мне много всего известно - вот только что из моих знаний толку для украинцев - физлиц - резидентов - Украины. Они просто не сумеют наверно почти нигде за пределами Украины депо открыть - в этом и есть правда.
Я ведь тему открыл в ответ на назойливую рекламу из телевизора, где людям обещали еще 1% - если откроют депо в гривне до 10 января. Причем реклама эта давила на мозги каждые 15 минут. Совсем совесть потеряли, так обманывать людей подумал я и.....открыл в противовес той рекламе эту тему --пусть люди посчитают и подумают где правда в действительности. А стало все на свои места во второй половине декабря после опубликования одного правительственного сообщения.

Наверно держать на плаву эту тему более не имеет смысла - эта тема была больше для информации, обсуждения ее лишь дополнили. Кто уже прочитал - тот выводы сделает, а кто не сделает - это уже их Право.

Я предлагаю тему Закрыть для дальнейших обсуждений - не вижу смысла - искренне.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 00:12

  Faceless написав:
  sinowi написав:но я не знаю ни одного тамошнего банка, который принимал бы на депозит не национальную валюту, например доллар США не примут на депозит ни в одном из известных мне банков, а мне известны почти все.

В странах Балтии - везде, хоть доллар хоть евро.
В Польше - аналогично. И злотый, и евро, и доллар.
Причем, в долларе как правило выше ставки.
За все страны ЕС не скажу, не было цели мониторить, но практически уверен, что никакой проблемы положить доллар любому физлицу в еврозоне не будет проблем.
Так что это уже второе ваше голословное утверждение. Вкупе с заявлением о "мне известны почти все банки" даже третье, причем последние два дают сделать вывод, что вы представления не имеете вообще о теме.

Ну,в Польше кстати ставки в долларе и евро существенно ниже злотувки. Но кто сидел там под 4-4.5 процента в злотых последние пару лет-точно не прогадал. И скорее всего это будет там интересней,чем доллар или евро и в этом году.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 17:42

LuckyG

я полагал, что больше в этой теме не напишу - делаю исключение.

Вот прошу мне неграмотному рассказать о том, какая есть возможность у обычного гражданина и резидента Украины с обычным паспортом Гражданина Украины для выезда за границу, который в Польше лишь гость и не имеет рабочей визы ---открыть хоть какой то вклад в Польше на срок более 3 месяцев, один раз в году? Если напишете - буду признателен. Кроме того - желательно знать язык делопроизводства той страны в которой даже Законодательно можно человеку - иностранцу открывать вклады в банки. Есть там лишь одно исключение - не будем его брать во внимание. Это постоянная или временная прописка.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi
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  #<1 ... 4567
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