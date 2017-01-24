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Смысл открытия депозита в гривне?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 16:31
sinowi написав: Львівський БатяР написав:
Прочитав купу букв і так і не поняв, чи може громадянин України не резидент Польщі вїхавши по біометриці відкрити там депо чи ні ?
Хтось може дати чітку відповідь?
Увидел вопрос. Надо ответить, несмотря на то, что сейчас возможно придет ,,Мизантроп,, и вновь попытается меня оскорбить, назвав девочкой, а я балдею - имею пять любовниц и еще в добавок на браконьерские встречи ,,на стороне,, не откажусь.
Так вот - по существу Вашего вопроса --Так как я не хочу, чтоб хоть один читатель этой темы имел проблемы и потерял деньги, то я вначале покажу суть письма одного из граждан Украины в Посольства разных стран Европы. Я дословно не помню, но суть вот в чем - он обратился к Послам разных стран с просьбой предоставления экономического убежища для его честно заработанных денег. Он указал, что к Правительствам стран Европы у него доверия больше и ему будет спокойнее, если ему разрешат разместить его деньги в тех странах.
Итог. Если он и получал ответы, то ответы все были с Отказом.
И как итог. Что мешает Вам пойти в то же самое Польское Консульство и получить ТАМ консультацию по сути Вашего вопроса.
У Вас на руках будет ответ, на который Вы сможете сослаться.
Как все просто!
Наверно вы оскорбитесь,но польское консульство не имеет отношения к открытию счетов в польских банках. Ответ на вопрос я уже дал,а вам посоветую учить матчасть и языки. Польский вообще не сложный,например.
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LuckyG
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 22:28
LuckyG
Я знаю языки, на которых говорят немного западнее Польши. И вклад там, западнее для меня открыть не проблема, но ведь речь сейчас идет не о мне. Я не Правило, я исключение из Правил. Я там, западнее Польши официально работаю.
На что я должен оскорбиться? Не ответят в Консульстве Польши - можно зайти на сайт любого из Польских банков и там все прочитать, но опьять же --язык.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
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sinowi
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 23:10
sinowi написав:
дали подписать один ,,нужный,, документ - я ознакомился и вдруг у меня язык прорезался - я на глазах у расстроенного менеджера порвал этот документ,
а що там було написано?
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greenozon
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 23:11
LuckyG написав: Львівський БатяР написав:
Прочитав купу букв і так і не поняв, чи може громадянин України не резидент Польщі вїхавши по біометриці відкрити там депо чи ні ?
Хтось може дати чітку відповідь?
Може.
Буду вдячний за інфо про назву банку та короткий опис процедури відкриття, а також інфо про підводні камені( якщо такі є).
Наперед дякую.
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Львівський БатяР
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Додано: Суб 03 лют, 2018 00:05
Уже ведь 100 раз все просчитано :Доллароматрасники против гривнедепозитчиков
гривнедепо выгоднее не только в 17 но и в 16, и 15.
Гривнедепозитчик, который 30 июля 2015 года вместо покупки бакса по 23 ушел на грн депо, по состоянию на 30 декабря 2017 увеличил свои вложения на 17,2% в долларовом эквиваленте.
Доллародепозитчик увеличил свои вложения на 14,9%.
Гривнедепозитчик, который 30 июля 2016 года вместо покупки бакса по 25,05 ушел на грн депо, по состоянию на 30 декабря 2017 увеличил свои вложения на 7,3% в долларовом эквиваленте.
Доллародепозитчик увеличил свои вложения на 7,4%.
Гривнедепозитчик, который 15 января 2016 года не дал сделать из себя оленя, и вместо покупки бакса по 26,2 ушел на грн депо, по состоянию на 15 января 2018 увеличил свои вложения на 22,9% в долларовом эквиваленте.
Доллародепозитчик увеличил свои вложения на 11,5%.
Гривнедепозитчик, который 15 января 2017 года не дал сделать из себя оленя, и вместо покупки бакса по 28,7 ушел на грн депо, по состоянию на 15 января 2018 увеличил свои вложения на 13,6% в долларовом эквиваленте.
Доллародепозитчик увеличил свои вложения на 4,8%.
так это было еще при адекватных долларовых ставках на депо а не нынешние мизерные %% в валюте
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Додано: Суб 03 лют, 2018 00:26
Львівський БатяР написав: LuckyG написав: Львівський БатяР написав:
Прочитав купу букв і так і не поняв, чи може громадянин України не резидент Польщі вїхавши по біометриці відкрити там депо чи ні ?
Хтось може дати чітку відповідь?
Може.
Буду вдячний за інфо про назву банку та короткий опис процедури відкриття, а також інфо про підводні камені( якщо такі є).
Наперед дякую.
Приезжаете в отделение банка с паспортом. Обычно первой рекомендацией называют Банк Миллениум,Инг Банк Шленски и Алиор.
Периодически в банках меняются условия открытия,если где-то вдруг отказали по причине отсутствия Pesel-переходите в следующий банк. Иногда в одном отделении того же банка откроют,а в другом по бестолковости сотрудников-нет. Но это частности. В больших отделениях порядка больше. Ну и смотреть-сравнивать тарифы тех продуктов,которые интересуют именно вас,потому что они очень отличаются в разных банках. И читать надо внимательно. Куча ловушек и крючков) После украинских условий выглядит совсем не юзер-френдли.
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LuckyG
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Додано: Суб 03 лют, 2018 01:10
LuckyG
Дякую .
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Львівський БатяР
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Додано: Суб 03 лют, 2018 19:24
greenozon написав: sinowi написав:
дали подписать один ,,нужный,, документ - я ознакомился и вдруг у меня язык прорезался - я на глазах у расстроенного менеджера порвал этот документ,
а що там було написано?
Я вроде бы только волосы терять начал, а с мозгами пока все в норме. Даже если бы я и написал, что было бы в результате моей подписи - Вы бы все равно не поняли, если Вам незнакомы Те банковские Законы. Там есть такая Организация - под названием ШУФА - вот моя подпись и привела бы меня к некоторым непоняткам с этой организацией.
Я о открытии счетов за пределами Украины - писал ранее --не хочу повторяться.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
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sinowi
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