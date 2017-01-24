Смысл открытия депозита в гривне?

Додано: Чет 15 лют, 2018 14:13

Почему я еще в теме?

Я не хочу, чтоб кто то в открытой мной теме вооружился лже - доводами и лже - информацией и потерял все или значительную часть своих средств. Я суеверный.



Сегодня обнаружил Акцию одного из надежных европейских банков. Так они решили обрадовать людей повышенной процентной ставкой - 1,25% годовых в случае, если вклад будет открыт на 8 лет. Вот и подумайте на досуге.



Даже эти 3 или 4% годовых по депо в валюте в гривне --и то дадут хоть мелкий но все же прирост....а вот 13 или 15% годовых в гривне дадут точно минус.







А вот к тому, что то, о чем я пишу - всегда находятся люди, которые пытаются ,,заглушить,, я отношусь спокойно - я надеюсь, что те, кто прочитает эту тему подумают и все сами поймут.

Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.