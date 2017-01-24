Смысл открытия депозита в гривне?

Почему я еще в теме? Я не хочу, чтоб кто то в открытой мной теме вооружился лже - доводами и лже - информацией и потерял все или значительную часть своих средств. Я суеверный.
Сегодня обнаружил Акцию одного из надежных европейских банков. Так они решили обрадовать людей повышенной процентной ставкой - 1,25% годовых в случае, если вклад будет открыт на 8 лет. Вот и подумайте на досуге.
Даже эти 3 или 4% годовых по депо в валюте в гривне --и то дадут хоть мелкий но все же прирост....а вот 13 или 15% годовых в гривне дадут точно минус.
А вот к тому, что то, о чем я пишу - всегда находятся люди, которые пытаются ,,заглушить,, я отношусь спокойно - я надеюсь, что те, кто прочитает эту тему подумают и все сами поймут.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi написав:Почему я еще в теме? Я не хочу, чтоб кто то в открытой мной теме вооружился лже - доводами и лже - информацией и потерял все или значительную часть своих средств. Я суеверный.
Сегодня обнаружил Акцию одного из надежных европейских банков. Так они решили обрадовать людей повышенной процентной ставкой - 1,25% годовых в случае, если вклад будет открыт на 8 лет. Вот и подумайте на досуге.
Даже эти 3 или 4% годовых по депо в валюте в гривне --и то дадут хоть мелкий но все же прирост....а вот 13 или 15% годовых в гривне дадут точно минус.
А вот к тому, что то, о чем я пишу - всегда находятся люди, которые пытаются ,,заглушить,, я отношусь спокойно - я надеюсь, что те, кто прочитает эту тему подумают и все сами поймут.
В серьезных странах Запада на сегодня - все почти банки столько дают. И в конце срока депозита еще и обложат оброком в сумме 25% от выплаченных дивидендах. И к тому же много банков не только не берут деньги взаймы у населения, но и за просто хранение - хотят денег.
Я когда создавал эту тему, надеялся увидеть не только трех человек, которые с моими высказываниями полностью согласились. У меня была мысль, что кто то уже написал программу особого ,,депозитного калькулятора,, в которую можно было бы закладывать подобное: - и сумму и вид валюты и процентную ставку и курс валют на сегодня с возможностью конвертации в программе - одного вида валют в другой в начале размещения депозита и в день получения депозита. Но к сожалению тему увели в какую то непонятную сторону. Значит придется все считать вручную - не более 20 - 25 минут уже перед менеджером. И вывод - тема хоть и просмотрена около 20 000 раз, но к сожалению не ,,пошла,,.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
maxim2014 написав:fenix81 тоесть для валюты мы рассматриваем хузшие варианты, а для гривны - лучшие... а если все наоборот прикинуть? ))
тогда лучше негативный если храниш в гривне и негативный если храниш в доларе 1) хранил в баксах, прошла девальвация, подросшие проценты чуток компенсировали потери еквивалента в баксах но всёравно есть потери