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Смысл открытия
депозита в гривне?

Смысл открытия депозита в гривне?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 14:13

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

Почему я еще в теме?
Я не хочу, чтоб кто то в открытой мной теме вооружился лже - доводами и лже - информацией и потерял все или значительную часть своих средств. Я суеверный.

Сегодня обнаружил Акцию одного из надежных европейских банков. Так они решили обрадовать людей повышенной процентной ставкой - 1,25% годовых в случае, если вклад будет открыт на 8 лет. Вот и подумайте на досуге.

Даже эти 3 или 4% годовых по депо в валюте в гривне --и то дадут хоть мелкий но все же прирост....а вот 13 или 15% годовых в гривне дадут точно минус.



А вот к тому, что то, о чем я пишу - всегда находятся люди, которые пытаются ,,заглушить,, я отношусь спокойно - я надеюсь, что те, кто прочитает эту тему подумают и все сами поймут.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 22:36

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

sinowi написав:Почему я еще в теме?
Я не хочу, чтоб кто то в открытой мной теме вооружился лже - доводами и лже - информацией и потерял все или значительную часть своих средств. Я суеверный.

Сегодня обнаружил Акцию одного из надежных европейских банков. Так они решили обрадовать людей повышенной процентной ставкой - 1,25% годовых в случае, если вклад будет открыт на 8 лет. Вот и подумайте на досуге.

Даже эти 3 или 4% годовых по депо в валюте в гривне --и то дадут хоть мелкий но все же прирост....а вот 13 или 15% годовых в гривне дадут точно минус.



А вот к тому, что то, о чем я пишу - всегда находятся люди, которые пытаются ,,заглушить,, я отношусь спокойно - я надеюсь, что те, кто прочитает эту тему подумают и все сами поймут.

А что за банк даёт такой бонус?
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 14:24

maxim2014

В серьезных странах Запада на сегодня - все почти банки столько дают. И в конце срока депозита еще и обложат оброком в сумме 25% от выплаченных дивидендах. И к тому же много банков не только не берут деньги взаймы у населения, но и за просто хранение - хотят денег.

Я когда создавал эту тему, надеялся увидеть не только трех человек, которые с моими высказываниями полностью согласились.
У меня была мысль, что кто то уже написал программу особого ,,депозитного калькулятора,, в которую можно было бы закладывать подобное: - и сумму и вид валюты и процентную ставку и курс валют на сегодня с возможностью конвертации в программе - одного вида валют в другой в начале размещения депозита и в день получения депозита. Но к сожалению тему увели в какую то непонятную сторону. Значит придется все считать вручную - не более 20 - 25 минут уже перед менеджером.
И вывод - тема хоть и просмотрена около 20 000 раз, но к сожалению не ,,пошла,,.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 02:19

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

А... я думал речь о +1.25 на вклад в Украине. На 8 лет в той-же Латвии можно под ~4% положить :)
А если не депо а субординированный долг - и того выше :)
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 15:08

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

Я с трудом нашел Банк, который еще принимает деньги от граждан. Дам фото, если получится, ранее не получалось и дам пояснение.


То, что будет интересно читателям находится в самом низу, под заглавием

Sparbriefe


Любуйтесь щедростью Надежных Европейких БанковЗображення
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:55

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

мои 5 копеек в заброшеной ветке:
- хранить всё в наличке доларовой глупо как по мне так как могут обокрасть или ещё чего (в криминальных хрониках всего хватает)

- хранить на депо в баксах
при весомой девальвации могут не отдать баксами,
отдать по непонятному курсу ...

- при более менее стабильном курсе гривна на депо и выгодня в сравнении с баксами(калькулятор в помощ)и безопасна (в стабильных банках)
fenix81
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:14

fenix81
тоесть для валюты мы рассматриваем хузшие варианты, а для гривны - лучшие... а если все наоборот прикинуть? ))
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 20:50

fenix81
В том то и дело, что при более менее стабильном курсе гривна на депо выигрывает. Но ведь в любой момент у нас может нарисоваться очередная Ж... Сторонников этого сценария в стране полно.
EvgeniyL
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 12:31

EvgeniyL
в любой момент???
кроме скачка с 8 до 21.6 из за войны с соседним государством которое фиг угадаеш (хотя я за 2 недели до начала скачка перевёл с гривны в долар)...

скачок с 5 до 8 не особо считаетса так как за последущий год полтора ставки в гривне отбивали тот девал

>>в любой момент у нас может нарисоваться очередная Ж...
вероятность гостей с паяльником для другой Ж более вероятна чем економическая так что сидеть в кеше глупо

а при ж. о которой вы говорите в банках вам баксы не вернут

всё имхо
fenix81
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 13:05

  maxim2014 написав:fenix81
тоесть для валюты мы рассматриваем хузшие варианты, а для гривны - лучшие... а если все наоборот прикинуть? ))


тогда лучше негативный если храниш в гривне и негативный если храниш в доларе
1) хранил в баксах, прошла девальвация, подросшие проценты чуток компенсировали потери еквивалента в баксах но всёравно есть потери

2) хранил в баксах - пришол домой а баксов нету

где рисков больше?
fenix81
 
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