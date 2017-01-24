хто виграв - бакс в матрасі чи гривня на депо
яку? дивіться самі
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Додано: Пон 02 кві, 2018 11:15
Ось тут без зайвих сотрясаній воздуха чоловік експериментально довів істину
хто виграв - бакс в матрасі чи гривня на депо
яку? дивіться самі
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Додано: Пон 02 кві, 2018 13:25
Re: Смысл открытия депозита в гривне?
Опять какое-то неадекватное сравнение...
Понятно что 10к менять на бакс для того что бы через месяц/год сходить в магаз за хлебом - глупость. А если это миллион грн - дык пусть я лучше не заработаю те $300-500 годовых на нем, но буду спать спокойно зная что если завтра $ будет по 50 (а он будет - это дело времени... никто не верил что будет 25) то у меня не останется 20к вместо 40
Хранить эти 40к не обязательно дома, в банке (пусть и под 0%) им будет житься совсем неплохо
Додано: Пон 02 кві, 2018 13:48
Re: Смысл открытия депозита в гривне?
Та це все теоретики ... Ось як той - що рахував депозит - менше 500 $ ... Ну не смішно ? Нехай візьме хоча б 30-40 тися баксів - і подумає - їх тримати де і як , а плтім порахує ці ж гроші в гривні - і теж порахує - де їх тримати , і як ... Скільки банків треба "ощасливити" своїм депозитом - щоб гарантованих 200000 грн. гарантувати собі ... Триндюки ...
Додано: Пон 02 кві, 2018 18:22
Ко всему выше сказанному есть ещё такой вопрос: почему представители власти в нашей стране держат наличными огромные суммы в валюте (согласно декларациям)? Почему не держат их в банках?
Додано: Пон 02 кві, 2018 21:00
Это тупой развод для лохов, а все суммы в декларациях тупо что потом тыкнуть что за эти деньги они сделали плкупки машин иди домов.
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