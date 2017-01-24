Смысл открытия депозита в гривне?

Додано: Пон 02 кві, 2018 13:25

greenozon написав: Ось тут без зайвих сотрясаній воздуха чоловік експериментально довів істину

хто виграв - бакс в матрасі чи гривня на депо



http://ukrfondrinok.com/blog/hryvnevyj-dep-3-2018/



яку? дивіться самі Ось тут без зайвих сотрясаній воздуха чоловік експериментально довів істинухто виграв - бакс в матрасі чи гривня на депояку? дивіться самі

Опять какое-то неадекватное сравнение...Понятно что 10к менять на бакс для того что бы через месяц/год сходить в магаз за хлебом - глупость. А если это миллион грн - дык пусть я лучше не заработаю те $300-500 годовых на нем, но буду спать спокойно зная что если завтра $ будет по 50 (а он будет - это дело времени... никто не верил что будет 25) то у меня не останется 20к вместо 40Хранить эти 40к не обязательно дома, в банке (пусть и под 0%) им будет житься совсем неплохо