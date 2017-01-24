Смысл открытия депозита в гривне?

Додано: Вів 03 кві, 2018 20:09

fenix81 написав: 1)какая нафик разница о какой сумме на депо 500$ или 50к$ - то что для одного депо на 500уё удачно накопил и ХАЧУ СБЕРЕЧЬ то для другого 50к$ удачно напопил и ХАЧУ сбереч... так что разницы нету, для пенсионера и 500уё деньги и ...



(кроме >1млн грн которые замахаешся раскидывать по банкам )



2)>> ...в банке (пусть и под 0%)...

не читал но осуждаю(с) )))

повторюсь другими словами

кто то считает что при скачке с 26 до 50 у банков не будет проблем с доларовой наличкой???!!! откройте ветки форумов за те года и освежите свою память

А зачем за ними бежать как только курс скакнул?.. Наоборот самое время на депо размещатьИ с гривной тоже не все так просто было... лимиты на обнал вводили все... кто-то из-за того что не успевал нал в банкоматы/кассы заправлять, а кто-то из-за того что нечем. Предпочитаю банки первой категории.Для заработать - на роботу хожу, банки - инструмент для удобного управления и сохранения. Все эти проценты по депо, кешбеки и т.д. это все «игрушки» что б не скучно было банками пользоваться