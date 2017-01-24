Смысл открытия депозита в гривне?

Додано: П'ят 20 кві, 2018 17:27

sinowi написав: Я когда приезжаю в Украину - я постоянно консультирую своих знакомых на предмет спасения их сбережений - и эту тему я создал для тех, кто в прошлый мой приезд меня не послушал.... Я этих людей называю людьми живущими в зоне повышенного риска стать вообще ,,голимыми,, Я когда приезжаю в Украину - я постоянно консультирую своих знакомых на предмет спасения их сбережений - и эту тему я создал для тех, кто в прошлый мой приезд меня не послушал.... Я этих людей называю людьми живущими в зоне повышенного риска стать вообще ,,голимыми,,

Покритикуйте меня , плиз, ( или проконсультируйте ) - потому что не уверен...Депозит в Привате "стандарт безналоговый" - 14 % годовых на пол года. Только что открыл. Можно расторгнуть - но нужно ли ?Что-то остается на карте от зарплаты , несколько тысяч, по любому, небольшая сумма накопилась. В банке предложили "стандарт безналоговый" на пол года. Неделю назад. Не возражал , так вроде бы проценты больше растут. Хотя то, что я получу через пол года по этому депо - тоже на прибыль не тянет . Как бы для меня это не деньги. И такая прибавка - я ее "не замечу".В моем случае этот вклад - это не все мое состояние . Сумма не большая. Давно раньше были депо в валюте. Теперь другие времена. Депо нет. Процент меньше стал, не надежная политическая ситуация. Да и сбережения потаяли.В этом случае " депо" - это не заработок. Это остаток денег с "зарплаты". Где его хранить лучше ? Дома в тумбочке ? На этом вкладе ? Купить что-то для хозяйства не особо нужное ? Купить валюту ? Что посоветуете ? Депо только что открыл - будет пополняться с зарплаты постоянно эти пол года. Говорят копейка рубль бережет ? Или все это за пол года на больше обесценится, чем 7%? (это 14% годовых).