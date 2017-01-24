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Смысл открытия
депозита в гривне?

Смысл открытия депозита в гривне?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 21:16

  maxim2014 написав:Для заработать - на роботу хожу

В этом с Вами на 100% согласен, даже на 200,
  maxim2014 написав:банки - инструмент для удобного управления

а здесь 50 на 50.
Если за бугром - да, а вот внутри страны нал предпочтительнее безнала с экономической точки зрения.
  maxim2014 написав:и сохранения.

Только не в нашей БС, даже в дочках буржуев.
Если будет экономический апокалипсис, то все равно в каком банке деньги, валюты просто не будет в закромах НБУ ни для условного Ощада, ни для Аваля.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 12:18

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

Стратегії збереження накопиченого у всіх свої . І є аргументи за чи проти в будь-якому випадку . Найкраща - це постійний фінансовий моніторинг всього , дріблення по валютам , банкам і т.п. - але це просто така робота виходить при більш-менш пристойній сумі . Всі інші варіанти як на мене вимагають такого - безпеки повернення ( тобто дробління по сумі ) , постійної тактики без смикань - тобто валюта - значить назавжди , гривня - значить депозити постійно на все . Тільки так можна якось виходити в більш-менш правильне русло при великих проміжках часу ( умовно кажучи - збираючи на пенсію ) ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:52

Puente

Если Фонд выполнит обещание и поднимет гарантии, то лучше в валюте открывать. Любая девальвация впишется в новый лимит! 8) https://finclub.net/analytics/obeshchan ... deneg.html
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 17:27

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

  sinowi написав:Я когда приезжаю в Украину - я постоянно консультирую своих знакомых на предмет спасения их сбережений - и эту тему я создал для тех, кто в прошлый мой приезд меня не послушал.... Я этих людей называю людьми живущими в зоне повышенного риска стать вообще ,,голимыми,,

Покритикуйте меня , плиз, ( или проконсультируйте ) - потому что не уверен...Депозит в Привате "стандарт безналоговый" - 14 % годовых на пол года. Только что открыл. Можно расторгнуть - но нужно ли ?
Что-то остается на карте от зарплаты , несколько тысяч, по любому, небольшая сумма накопилась. В банке предложили "стандарт безналоговый" на пол года. Неделю назад. Не возражал , так вроде бы проценты больше растут. Хотя то, что я получу через пол года по этому депо - тоже на прибыль не тянет . Как бы для меня это не деньги. И такая прибавка - я ее "не замечу". :mrgreen:

В моем случае этот вклад - это не все мое состояние . Сумма не большая. Давно раньше были депо в валюте. Теперь другие времена. Депо нет. Процент меньше стал, не надежная политическая ситуация. Да и сбережения потаяли.

В этом случае " депо" - это не заработок. Это остаток денег с "зарплаты". Где его хранить лучше ? Дома в тумбочке ? На этом вкладе ? Купить что-то для хозяйства не особо нужное ? Купить валюту ? Что посоветуете ? Депо только что открыл - будет пополняться с зарплаты постоянно эти пол года. Говорят копейка рубль бережет ? Или все это за пол года на больше обесценится, чем 7%? (это 14% годовых).
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 15:04

Поясню для людей, не сильно фінансово грамотних:
1. В світі. Депо - це не засіб заробітку а засіб збереження грошей!
Наприклад. Інфляція в США - 2%, тобто ви втрачаєте 2% в рік. Якщо ж поставите на депозит під 1%, то це не означає що ви почали заробляти 1%, а означає що ви будете втрачати не 2%, а 1%.
2. Україна ж живе від кризи до кризи. Тому якщо нема кризи, то ви реально заробляєте 10-15-20% в рік. Але якщо криза - то ви втрачаєте 40-60-80% капіталу.
Але зауважу, що якщо гроші на депозит не класти, то заробляєте ви 0%, а під час кризи втрачаєте ті самі 40-60-80% капіталу.
Тому, якщо іншої альтернативи у вас немає - депозит це 100% вигідно.
При великих заощадженнях і термінах я бачу альтернативу - нерухомість і золото.
andrijk777
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