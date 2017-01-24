Смысл открытия депозита в гривне?

Додано: Суб 21 кві, 2018 16:10

Покритикуйте меня , плиз, ( или проконсультируйте ) - потому что не уверен..





И правильно делаете, что не уверены. Я открыл эту тему, я все для себя увидел. Тему двигают вперед самые разные люди. На лицо и двойные стандарты и попытка манипуляции сознанием. И теперь Вам мой ответ. В Украине в отличии наверно и от Сомали при принятии рершения нельзя брать в расчет вообще ничего - В Украине не работает ни один Закон экономики, кроме фискальных Законов, те работают с удвоенной энергией. И хотя у людей есть лишь одна возможность не превратиться в голимого - попытаться угадать возможные события и сыграть на опережение. Но - хоть считайте справа налево, хоть слева направо, а медленный переход на валюту должен быть взят за основу у сдравомыслящих людей. И перестаньте считать проценты по депозиту - все равно владельцы доллара или евро в бумажнике одержат победу над Патриотами с гривней в Чемодане.

Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.