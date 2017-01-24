Смысл открытия депозита в гривне?

Стратегії збереження накопиченого у всіх свої . І є аргументи за чи проти в будь-якому випадку . Найкраща - це постійний фінансовий моніторинг всього , дріблення по валютам , банкам і т.п. - але це просто така робота виходить при більш-менш пристойній сумі . Всі інші варіанти як на мене вимагають такого - безпеки повернення ( тобто дробління по сумі ) , постійної тактики без смикань - тобто валюта - значить назавжди , гривня - значить депозити постійно на все . Тільки так можна якось виходити в більш-менш правильне русло при великих проміжках часу ( умовно кажучи - збираючи на пенсію ) ...
sinowi написав:Я когда приезжаю в Украину - я постоянно консультирую своих знакомых на предмет спасения их сбережений - и эту тему я создал для тех, кто в прошлый мой приезд меня не послушал.... Я этих людей называю людьми живущими в зоне повышенного риска стать вообще ,,голимыми,,
Покритикуйте меня , плиз, ( или проконсультируйте ) - потому что не уверен...Депозит в Привате "стандарт безналоговый" - 14 % годовых на пол года. Только что открыл. Можно расторгнуть - но нужно ли ? Что-то остается на карте от зарплаты , несколько тысяч, по любому, небольшая сумма накопилась. В банке предложили "стандарт безналоговый" на пол года. Неделю назад. Не возражал , так вроде бы проценты больше растут. Хотя то, что я получу через пол года по этому депо - тоже на прибыль не тянет . Как бы для меня это не деньги. И такая прибавка - я ее "не замечу".
В моем случае этот вклад - это не все мое состояние . Сумма не большая. Давно раньше были депо в валюте. Теперь другие времена. Депо нет. Процент меньше стал, не надежная политическая ситуация. Да и сбережения потаяли.
В этом случае " депо" - это не заработок. Это остаток денег с "зарплаты". Где его хранить лучше ? Дома в тумбочке ? На этом вкладе ? Купить что-то для хозяйства не особо нужное ? Купить валюту ? Что посоветуете ? Депо только что открыл - будет пополняться с зарплаты постоянно эти пол года. Говорят копейка рубль бережет ? Или все это за пол года на больше обесценится, чем 7%? (это 14% годовых).
Поясню для людей, не сильно фінансово грамотних: 1. В світі. Депо - це не засіб заробітку а засіб збереження грошей! Наприклад. Інфляція в США - 2%, тобто ви втрачаєте 2% в рік. Якщо ж поставите на депозит під 1%, то це не означає що ви почали заробляти 1%, а означає що ви будете втрачати не 2%, а 1%. 2. Україна ж живе від кризи до кризи. Тому якщо нема кризи, то ви реально заробляєте 10-15-20% в рік. Але якщо криза - то ви втрачаєте 40-60-80% капіталу. Але зауважу, що якщо гроші на депозит не класти, то заробляєте ви 0%, а під час кризи втрачаєте ті самі 40-60-80% капіталу. Тому, якщо іншої альтернативи у вас немає - депозит це 100% вигідно. При великих заощадженнях і термінах я бачу альтернативу - нерухомість і золото.
andrijk777 У меня постоянно что-то случается, и нужно деньги в легкой доступности иметь. Недвига то много стоит и быстро на текущий ремонт на медицину - в лучшем случае на путешествия -не снять. Поэтому вопрос - где лучше хранить такую небольшую сумму = около 500$ ( ли эквивалент до 1000$) которая нужна будет в гривне. 1. Хранить в долларе или в гривне ? 2. На депо, в тумбочке или купить что-то срочно не очень нужное ?
Какую сумму нет смысла переводить в доллары ? А с какой уже нужно подстраховаться ? Понятно что инфляция будет. Судя по бюджету - где доллар по 30 гр. на следующий год, кажется так ?
Покритикуйте меня , плиз, ( или проконсультируйте ) - потому что не уверен..
И правильно делаете, что не уверены. Я открыл эту тему, я все для себя увидел. Тему двигают вперед самые разные люди. На лицо и двойные стандарты и попытка манипуляции сознанием. И теперь Вам мой ответ. В Украине в отличии наверно и от Сомали при принятии рершения нельзя брать в расчет вообще ничего - В Украине не работает ни один Закон экономики, кроме фискальных Законов, те работают с удвоенной энергией. И хотя у людей есть лишь одна возможность не превратиться в голимого - попытаться угадать возможные события и сыграть на опережение. Но - хоть считайте справа налево, хоть слева направо, а медленный переход на валюту должен быть взят за основу у сдравомыслящих людей. И перестаньте считать проценты по депозиту - все равно владельцы доллара или евро в бумажнике одержат победу над Патриотами с гривней в Чемодане.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.