Смысл открытия депозита в гривне?

Додано: Суб 21 кві, 2018 17:57

sinowi написав: И перестаньте считать проценты по депозиту - все равно владельцы доллара или евро в бумажнике одержат победу над Патриотами с гривней в Чемодане. И перестаньте считать проценты по депозиту - все равно владельцы доллара или евро в бумажнике одержат победу над Патриотами с гривней в Чемодане.

Оно то так. Но у меня оказалась довольно приличная сумма в гривне, когда доллар скакнул до 33 гр. за 1 доллар. ( 2015 февраль-март) Мама копила и наконец решила спросить у меня совета.... Время было самое не удачное....Я посоветовался тут на форуме - есть ли смысл покупать на них доллары. В дальнейшее подорожание на пару лет вперед мало кто верил. Хотя тогда был такой лифт вверх и начало войны - что многие тоже считали что нужно менять.Взвесив все рекомендации - купил - не особо нужные вещи еще по старым ценам в итоге послушав форумчан. Мнений было много, но выбрал самые верные на мой вкус. Покупки оказались очень нужными почти все, даже не ожидал. Мне рекомендовали в том числе крупы, сахар и тп. Но в них жучок заводится и мы их мало едим, Купил бытовую технику разную и обувь хорошую кожаную на все случаи жизни. Например мягчайшие ботинки кожаные Кампер - разные. Так понравились , что решил сейчас докупить еще разных оттенков - а они уже не те совсем.... Куда качество девается ? Но тогда таки угадал , так цена на доллар пока что на много ниже 33 гр. А те ботиночки сегодня хуже качества 1 пара 6 000гр. Я же купил их по 3000гр. Старые еще цены. Вообщем нормально получилось.Речь идет не об особо крупных суммах сегодня - и не на 10 лет вперед. А на краткосрок. При таких как у нас условиях рано или поздно будет и по 30, согласен. Но всегда есть нюансы. Привел вам пример из жизни. Мне казалось на тот момент, что выхода нет с теми гривнами. И какие товары закупать и хранить ? похоже было , что завтра бомбить будут..... было ниче не понятно. Что можно было сделать в феврале- марте 2015 ? Но тогда угадал.Так и сейчас не особо ясно.