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Смысл открытия депозита в гривне?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Суб 21 кві, 2018 19:04
Ой+ написав: BIGor написав:
Логіки в депо. в гривні взагалі не бачу, інфляція в 2017 році біля 25%, гривневі річні депозити 17% до оподаткування.
Якщо взяти три останні роки, то гривня зміцнилася щодо валюти, ще і за цей час складний % десь +70. У валюті % значно нижчий за інфляцію. Інше питання, що ризики для обвалу нац. валюти значно більші і малопередбачувані.
Як може бути 70% складного відсотку за 3 роки? Хіба що у Михайлівському?
І курс 3 роки тому був 22,5.
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BIGor
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Додано: Суб 21 кві, 2018 20:02
BIGor Наприклад приват майже два роки давав 2 % чистими в місяць, а це 60 % за два роки до початкового капіталу, потім потиху знижував ставки. У 2017 мав чистими 1,5 %. Тобто деяка моя гривня перетворилась за три роки в 1,92.
Панство, що тут тусується і побільше витягало з деяких банків, що збанкрутіли.
Щодо курсу - три роки тому в лютому-березні були значення ідентичні сьогоднішнім, а деколи і вищими.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Суб 21 кві, 2018 20:51
Ой+ написав:
обто деяка моя гривня перетворилась за три роки в 1,92.
Полностью подтверждаю .
С марта 2015 по март 2018 я удвоил свои сбережения по депо.
Ничего особо нового не вливал , процы не трогал , жил с подработок.
03,2015 - было 500к
03 2018 - стало на счетах лимон грн , лимон лежит под 17,5 грязными.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
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bosson513
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Додано: Суб 21 кві, 2018 21:33
Ой+ написав:
Наприклад приват майже два роки давав 2 % чистими в місяць, а це 60 % за два роки до початкового капіталу, потім потиху знижував ставки. У 2017 мав чистими 1,5 %.
Приват два роки тому був дуже ненадійним банком на межі банкрутства.
bosson513 написав:
С марта 2015 по март 2018 я удвоил свои сбережения по депо.
Ничего особо нового не вливал , процы не трогал , жил с подработок.
03,2015 - было 500к
03 2018 - стало на счетах лимон грн , лимон лежит под 17,5 грязными.
У Вас или банка стремная, или особые условия, потому-что в 17,5% как-то не верится...
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BIGor
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Додано: Суб 21 кві, 2018 21:52
BIGor написав:
У Вас или банка стремная, или особые условия,
Это ОЩАД и АБАНК
Естественно в Ашке только 200к
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
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bosson513
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Додано: Суб 21 кві, 2018 22:04
BIGor написав:
У Вас или банка стремная, или особые условия, потому-что в 17,5% как-то не верится...
Еще и по 18% грязными до средины лета имеются.
Black Jack - White Business
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ruvex
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