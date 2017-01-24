Смысл открытия депозита в гривне?

Додано: Суб 21 кві, 2018 20:02

BIGor Наприклад приват майже два роки давав 2 % чистими в місяць, а це 60 % за два роки до початкового капіталу, потім потиху знижував ставки. У 2017 мав чистими 1,5 %. Тобто деяка моя гривня перетворилась за три роки в 1,92.

Панство, що тут тусується і побільше витягало з деяких банків, що збанкрутіли.

Щодо курсу - три роки тому в лютому-березні були значення ідентичні сьогоднішнім, а деколи і вищими.

Не так добре з грошима, як погано без них.