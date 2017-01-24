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депозита в гривне?

Смысл открытия депозита в гривне?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 19:04

  Ой+ написав:
  BIGor написав:Логіки в депо. в гривні взагалі не бачу, інфляція в 2017 році біля 25%, гривневі річні депозити 17% до оподаткування.


Якщо взяти три останні роки, то гривня зміцнилася щодо валюти, ще і за цей час складний % десь +70. У валюті % значно нижчий за інфляцію. Інше питання, що ризики для обвалу нац. валюти значно більші і малопередбачувані.

Як може бути 70% складного відсотку за 3 роки? Хіба що у Михайлівському? :D І курс 3 роки тому був 22,5.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 20:02

BIGor Наприклад приват майже два роки давав 2 % чистими в місяць, а це 60 % за два роки до початкового капіталу, потім потиху знижував ставки. У 2017 мав чистими 1,5 %. Тобто деяка моя гривня перетворилась за три роки в 1,92.
Панство, що тут тусується і побільше витягало з деяких банків, що збанкрутіли.
Щодо курсу - три роки тому в лютому-березні були значення ідентичні сьогоднішнім, а деколи і вищими.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 20:51

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

  Ой+ написав:обто деяка моя гривня перетворилась за три роки в 1,92.


Полностью подтверждаю .
С марта 2015 по март 2018 я удвоил свои сбережения по депо.
Ничего особо нового не вливал , процы не трогал , жил с подработок.
03,2015 - было 500к
03 2018 - стало на счетах лимон грн , лимон лежит под 17,5 грязными.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 21:33

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

  Ой+ написав:Наприклад приват майже два роки давав 2 % чистими в місяць, а це 60 % за два роки до початкового капіталу, потім потиху знижував ставки. У 2017 мав чистими 1,5 %.

Приват два роки тому був дуже ненадійним банком на межі банкрутства.

  bosson513 написав:С марта 2015 по март 2018 я удвоил свои сбережения по депо.
Ничего особо нового не вливал , процы не трогал , жил с подработок.
03,2015 - было 500к
03 2018 - стало на счетах лимон грн , лимон лежит под 17,5 грязными.

У Вас или банка стремная, или особые условия, потому-что в 17,5% как-то не верится...
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 21:52

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

  BIGor написав:У Вас или банка стремная, или особые условия,


Это ОЩАД и АБАНК
Естественно в Ашке только 200к
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 22:04

  BIGor написав:У Вас или банка стремная, или особые условия, потому-что в 17,5% как-то не верится...

Еще и по 18% грязными до средины лета имеются.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 05:21

  bosson513 написав:
  BIGor написав:У Вас или банка стремная, или особые условия,потому-что в 17,5% как-то не верится...


Это ОЩАД и АБАНК
Естественно в Ашке только 200к


Процентна ставка не є об'єктом віри, а є об'єктом інформованості. У мене в ощаді під 18,25 до середини літа з щомісячною виплатою, з можливістю літом перекластись на 3-річний капітал ще на 1 рік під ще більшу ставку, якщо виконають умови лояльності. А-банка 19 % щомісячно (2 % накинули за автопролонгацію). Панство зголошувалось і про вищі %.

  lubopytnaya написав:Додано: Сер 18 кві, 2018 13:18
 Когда были пристойные проценты, то недурачки пооткрывали депозиты на сроки 555-735 дней под 6,5% в валюте и по 21% в гривне до конца 2019 года.
Поэтому сейчас эти недурачки сидят на попе ровно, подсчитывают барыши и не страдают от нынешних позорных ставок


Але ось тут якраз наступний рік лякає неминучою турбулентністю і муляє думка, а чи не перебратись у валюту? Хто вдало заходив-виходив у валюту впродовж трьох років міг потроїти свої монетки.
Хоча ніхто не знає напевно як себе поведе та ж валюта в яку також не треба сліпо вірити.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 12:48

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

А давайте дам маленькую, но подсказку. Открыл тему надеясь получить некоторое инфо. А что увидел? и манипуляции, и насмешки, и двойные стандарты. А вот ответа на мой первоначальный вопрос так и не было. Одно ясно - от депозитов в гривне желательно избавиться в пользу доллара или евро, но вот каким образом это сделать не пишет никто.
И уже подсказка - переход на доллар или евро должен быть плавным и словно заторможенным и не все можно менять одновременно
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 13:05

  sinowi написав:А давайте дам маленькую, но подсказку. Открыл тему надеясь получить некоторое инфо. А что увидел? и манипуляции, и насмешки, и двойные стандарты. А вот ответа на мой первоначальный вопрос так и не было. Одно ясно - от депозитов в гривне желательно избавиться в пользу доллара или евро, но вот каким образом это сделать не пишет никто.
И уже подсказка - переход на доллар или евро должен быть плавным и словно заторможенным и не все можно менять одновременно


Тут важно не то что плавно (?), важно по какой цене переходить в доллар. Большие суммы , вернее все что на долгосрок - держать в гривне очень рискованно - согласен. А не большие суммы .... Тут важнее всего по какой цене заходить в доллар. Цена высокая в принципе. Наверное спрос на доллар сильно уменьшился среди пересичных. А вот торговцам только менять каждый день.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 13:45

  sinowi написав:Одно ясно - от депозитов в гривне желательно избавиться в пользу доллара или евро

Говорили, балакали - сіли, та й заплакали!
З десяток людей тут доказали що депозити в гривні вигідні(якщо ставити з розумом), але автор схоже навіть не перечитує свою тему.
Якщо автор свято вірить що депозити в гривні невигідні, то це його справа. Але доказувати це треба цифрами і фактами, а не словами типу "Одно ясно".
andrijk777
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