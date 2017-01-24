Смысл открытия депозита в гривне?

kalinavalera1 написав:небольшую сумму = около 500$ ( ли эквивалент до 1000$) которая нужна будет в гривне.
1. Хранить в долларе или в гривне ?
2. На депо, в тумбочке или купить что-то срочно не очень нужное ?
Какую сумму нет смысла переводить в доллары ? А с какой уже нужно подстраховаться ? Понятно что инфляция будет. Судя по бюджету - где доллар по 30 гр. на следующий год, кажется так ?
1. Відповіді на це питання ніхто з смертних не знає. В Україні ніхто точно не знає коли наступна криза(обвал гривні).
2. В доларовому депо я особисто не бачу ніякого змісту. Сума надто мала. Та й на переводі в валюту/назад будуть втрати.
Гривневе депо на 3 місяці - норм варіант, але знову ж таки, сума мала - прибутки маленькі.
Купівля чогось - це завжди і в усі часи самий кращий спосіб захисту від інфляції. Але ж ви самі написали - можна ж щось купити коли криза тільки починається, ціни ще не встигають підскочити.
На мій погляд до виборів(тобто ще рік) кризи не буде і гривня буде більш-менш стабільна, тобто курс точно буде нижчий 30.