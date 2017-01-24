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Смысл открытия депозита в гривне?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
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Додано: Нед 22 кві, 2018 13:59
kalinavalera1 написав:
небольшую сумму = около 500$ ( ли эквивалент до 1000$) которая нужна будет в гривне.
1. Хранить в долларе или в гривне ?
2. На депо, в тумбочке или купить что-то срочно не очень нужное ?
Какую сумму нет смысла переводить в доллары ? А с какой уже нужно подстраховаться ? Понятно что инфляция будет. Судя по бюджету - где доллар по 30 гр. на следующий год, кажется так ?
1. Відповіді на це питання ніхто
з смертних не знає. В Україні ніхто точно не знає коли наступна криза(обвал гривні).
2. В доларовому депо я особисто не бачу ніякого змісту. Сума надто мала. Та й на переводі в валюту/назад будуть втрати.
Гривневе депо на 3 місяці - норм варіант, але знову ж таки, сума мала - прибутки маленькі.
Купівля чогось - це завжди і в усі часи самий кращий спосіб захисту від інфляції. Але ж ви самі написали - можна ж щось купити коли криза тільки починається, ціни ще не встигають підскочити.
На мій погляд до виборів(тобто ще рік) кризи не буде і гривня буде більш-менш стабільна, тобто курс точно буде нижчий 30.
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Додано: Нед 22 кві, 2018 14:17
andrijk777 написав: sinowi написав:
Одно ясно - от депозитов в гривне желательно избавиться в пользу доллара или евро
Говорили, балакали - сіли, та й заплакали!
З десяток людей тут доказали
що депозити в гривні вигідні(якщо ставити з розумом), але автор схоже навіть не перечитує свою тему.
Якщо автор свято вірить що депозити в гривні невигідні, то це його справа. Але доказувати це треба цифрами і фактами, а не словами типу "Одно ясно".
Щось я тут не бачив жодного доказу, реальна інфляція 25% в 2017 році, ставка депо до податків 17%. Дуже вигідно
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Додано: Нед 22 кві, 2018 14:21
BIGor написав:
Щось я тут не бачив жодного доказу, реальна інфляція 25% в 2017 році, ставка депо до податків 17%. Дуже вигідно
Ставка по депо в валюті до податків втричі нижча, інфляція та сама, ще й ревальвація досі йде
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Додано: Нед 22 кві, 2018 16:15
Faceless написав: BIGor написав:
Щось я тут не бачив жодного доказу, реальна інфляція 25% в 2017 році, ставка депо до податків 17%. Дуже вигідно
Ставка по депо в валюті до податків втричі нижча, інфляція та сама, ще й ревальвація досі йде
З цим повністю згоден, інфляція наша зїдає купівельну спроможність валюти в Україні теж, але це тільки тимчасово. Вирівнювання вже було в 2008 та 2013 році.
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Додано: Нед 22 кві, 2018 18:14
BIGor написав: Faceless написав: BIGor написав:
Щось я тут не бачив жодного доказу, реальна інфляція 25% в 2017 році, ставка депо до податків 17%. Дуже вигідно
Ставка по депо в валюті до податків втричі нижча, інфляція та сама, ще й ревальвація досі йде
З цим повністю згоден, інфляція наша зїдає купівельну спроможність валюти в Україні теж, але це тільки тимчасово. Вирівнювання вже було в 2008 та 2013 році.
Ну так ідея ніби в тому, щоби період між девальваціями використовувати з максимальною користю, хіба ні? Так, ризики є. Але й називати депозити в гривнях такими, що не мають сенсу, теж не правильно. Треба просто "вміти їх готувати"
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