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Смысл открытия
депозита в гривне?

Смысл открытия депозита в гривне?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 13:59

  kalinavalera1 написав:небольшую сумму = около 500$ ( ли эквивалент до 1000$) которая нужна будет в гривне.
1. Хранить в долларе или в гривне ?
2. На депо, в тумбочке или купить что-то срочно не очень нужное ?

Какую сумму нет смысла переводить в доллары ? А с какой уже нужно подстраховаться ? Понятно что инфляция будет. Судя по бюджету - где доллар по 30 гр. на следующий год, кажется так ?

1. Відповіді на це питання ніхто з смертних не знає. В Україні ніхто точно не знає коли наступна криза(обвал гривні).
2. В доларовому депо я особисто не бачу ніякого змісту. Сума надто мала. Та й на переводі в валюту/назад будуть втрати.
Гривневе депо на 3 місяці - норм варіант, але знову ж таки, сума мала - прибутки маленькі.
Купівля чогось - це завжди і в усі часи самий кращий спосіб захисту від інфляції. Але ж ви самі написали - можна ж щось купити коли криза тільки починається, ціни ще не встигають підскочити.
На мій погляд до виборів(тобто ще рік) кризи не буде і гривня буде більш-менш стабільна, тобто курс точно буде нижчий 30.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 14:17

  andrijk777 написав:
  sinowi написав:Одно ясно - от депозитов в гривне желательно избавиться в пользу доллара или евро

Говорили, балакали - сіли, та й заплакали!
З десяток людей тут доказали що депозити в гривні вигідні(якщо ставити з розумом), але автор схоже навіть не перечитує свою тему.
Якщо автор свято вірить що депозити в гривні невигідні, то це його справа. Але доказувати це треба цифрами і фактами, а не словами типу "Одно ясно".

Щось я тут не бачив жодного доказу, реальна інфляція 25% в 2017 році, ставка депо до податків 17%. Дуже вигідно :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 14:21

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

  BIGor написав:Щось я тут не бачив жодного доказу, реальна інфляція 25% в 2017 році, ставка депо до податків 17%. Дуже вигідно

Ставка по депо в валюті до податків втричі нижча, інфляція та сама, ще й ревальвація досі йде
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 16:15

  Faceless написав:
  BIGor написав:Щось я тут не бачив жодного доказу, реальна інфляція 25% в 2017 році, ставка депо до податків 17%. Дуже вигідно

Ставка по депо в валюті до податків втричі нижча, інфляція та сама, ще й ревальвація досі йде

З цим повністю згоден, інфляція наша зїдає купівельну спроможність валюти в Україні теж, але це тільки тимчасово. Вирівнювання вже було в 2008 та 2013 році.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 18:14

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

BIGor написав:
  Faceless написав:
  BIGor написав:Щось я тут не бачив жодного доказу, реальна інфляція 25% в 2017 році, ставка депо до податків 17%. Дуже вигідно

Ставка по депо в валюті до податків втричі нижча, інфляція та сама, ще й ревальвація досі йде

З цим повністю згоден, інфляція наша зїдає купівельну спроможність валюти в Україні теж, але це тільки тимчасово. Вирівнювання вже було в 2008 та 2013 році.
Ну так ідея ніби в тому, щоби період між девальваціями використовувати з максимальною користю, хіба ні? Так, ризики є. Але й називати депозити в гривнях такими, що не мають сенсу, теж не правильно. Треба просто "вміти їх готувати"
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 11:07

  andrijk777 написав:
  sinowi написав:Одно ясно - от депозитов в гривне желательно избавиться в пользу доллара или евро

Говорили, балакали - сіли, та й заплакали!
З десяток людей тут доказали що депозити в гривні вигідні(якщо ставити з розумом), але автор схоже навіть не перечитує свою тему.
Якщо автор свято вірить що депозити в гривні невигідні, то це його справа. Але доказувати це треба цифрами і фактами, а не словами типу "Одно ясно".




А разве надо еще и доказывать? Все стало ясно на 100% в декабре 2017г. А кто сомневается - сделайте так: - выделите условную сумму в гривне для эксперимента. Как пример - 20 000 гривен. Откройте в одном каком то банке 2 депозита - один на сумму в 10 000 гривен, а второй депозит в долларах купленных за 10 000 гривен. И следите за ходом событий.
Ведь многие люди пока сами все не пощупают, никогда не поверят в истину. А главным в этом вопросе будет сам метод перехода от гривни в валюту - там тоже есть несколько вариантов.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 11:22

  BIGor написав:Щось я тут не бачив жодного доказу, реальна інфляція 25% в 2017 році, ставка депо до податків 17%. Дуже вигідно

Ставка по депо в валюті до податків втричі нижча, інфляція та сама, ще й ревальвація досі йде[/quote]
З цим повністю згоден, інфляція наша зїдає купівельну спроможність валюти в Україні теж, але це тільки тимчасово. Вирівнювання вже було в 2008 та 2013 році.[/quote]Ну так ідея ніби в тому, щоби період між девальваціями використовувати з максимальною користю, хіба ні? Так, ризики є. Але й називати депозити в гривнях такими, що не мають сенсу, теж не правильно. Треба просто "вміти їх готувати"[/quote]


Вся проблема в том, что на сегодняшний день ни один умник в Украине не сможет сделать какие то прогнозы, так как не работает ни один Закон Экономики. Все что остается людям, так это ,,догадываться,, и опережать своими действиями тех, кто готовит очередной удар по банковской системе Украины. А в такое время в любом случае лучше быть владельцем валюты.....Хотя....если в Украине что серьезное произойдет типа экономического катаклизма - ни один банк по любому ни одному вкладчику валюту не выдаст, ее просто не будет.

И не тревожить не может еще один факт --спасибо журналистам - - они открыли правду на предмет хранения денег большинства Слуг Народа, а у тех огромные суммы в валюте в огромной кубышке. И даже директор всех банков в прошлом - Гонтарева - держала чемодан денег у себя в квартире на шкафу. Не делать выводы просто нельзя.

Время сейчас такое.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 11:40

  sinowi написав:А разве надо еще и доказывать? Все стало ясно на 100% в декабре 2017г. А кто сомневается - сделайте так: - выделите условную сумму в гривне для эксперимента. Как пример - 20 000 гривен. Откройте в одном каком то банке 2 депозита - один на сумму в 10 000 гривен, а второй депозит в долларах купленных за 10 000 гривен. И следите за ходом событий.


Вот как раз в декабре 17-го открыл на полгода на 28 тыс. с копейками (эквиваленет $1000).
Думаете что покажет эксперимент?
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 13:25

Aps Есть периоды меду кризисами гривны - когда это может быть выгодно. И то не 100% гарантии. У нас и ползучая инфляция тоже значительная. Прихожу к выводу, что депо в гривне можно токо на краткосрок - не значительные суммы. Когда деньги могут завтра пригодиться, а могут пролежать и месяц, и два, и даже пол года....
kalinavalera1
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