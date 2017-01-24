Смысл открытия депозита в гривне?

Додано: Пон 23 кві, 2018 11:22

BIGor написав: Щось я тут не бачив жодного доказу, реальна інфляція 25% в 2017 році, ставка депо до податків 17%. Дуже вигідно Щось я тут не бачив жодного доказу, реальна інфляція 25% в 2017 році, ставка депо до податків 17%. Дуже вигідно

Ставка по депо в валюті до податків втричі нижча, інфляція та сама, ще й ревальвація досі йде[/quote]З цим повністю згоден, інфляція наша зїдає купівельну спроможність валюти в Україні теж, але це тільки тимчасово. Вирівнювання вже було в 2008 та 2013 році.[/quote]Ну так ідея ніби в тому, щоби період між девальваціями використовувати з максимальною користю, хіба ні? Так, ризики є. Але й називати депозити в гривнях такими, що не мають сенсу, теж не правильно. Треба просто "вміти їх готувати"[/quote]Вся проблема в том, что на сегодняшний день ни один умник в Украине не сможет сделать какие то прогнозы, так как не работает ни один Закон Экономики. Все что остается людям, так это ,,догадываться,, и опережать своими действиями тех, кто готовит очередной удар по банковской системе Украины. А в такое время в любом случае лучше быть владельцем валюты.....Хотя....если в Украине что серьезное произойдет типа экономического катаклизма - ни один банк по любому ни одному вкладчику валюту не выдаст, ее просто не будет.И не тревожить не может еще один факт --спасибо журналистам - - они открыли правду на предмет хранения денег большинства Слуг Народа, а у тех огромные суммы в валюте в огромной кубышке. И даже директор всех банков в прошлом - Гонтарева - держала чемодан денег у себя в квартире на шкафу. Не делать выводы просто нельзя.Время сейчас такое.