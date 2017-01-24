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Смысл открытия депозита в гривне?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
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Додано: Нед 22 кві, 2018 13:59
kalinavalera1 написав:
небольшую сумму = около 500$ ( ли эквивалент до 1000$) которая нужна будет в гривне.
1. Хранить в долларе или в гривне ?
2. На депо, в тумбочке или купить что-то срочно не очень нужное ?
Какую сумму нет смысла переводить в доллары ? А с какой уже нужно подстраховаться ? Понятно что инфляция будет. Судя по бюджету - где доллар по 30 гр. на следующий год, кажется так ?
1. Відповіді на це питання ніхто
з смертних не знає. В Україні ніхто точно не знає коли наступна криза(обвал гривні).
2. В доларовому депо я особисто не бачу ніякого змісту. Сума надто мала. Та й на переводі в валюту/назад будуть втрати.
Гривневе депо на 3 місяці - норм варіант, але знову ж таки, сума мала - прибутки маленькі.
Купівля чогось - це завжди і в усі часи самий кращий спосіб захисту від інфляції. Але ж ви самі написали - можна ж щось купити коли криза тільки починається, ціни ще не встигають підскочити.
На мій погляд до виборів(тобто ще рік) кризи не буде і гривня буде більш-менш стабільна, тобто курс точно буде нижчий 30.
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Додано: Нед 22 кві, 2018 14:17
andrijk777 написав: sinowi написав:
Одно ясно - от депозитов в гривне желательно избавиться в пользу доллара или евро
Говорили, балакали - сіли, та й заплакали!
З десяток людей тут доказали
що депозити в гривні вигідні(якщо ставити з розумом), але автор схоже навіть не перечитує свою тему.
Якщо автор свято вірить що депозити в гривні невигідні, то це його справа. Але доказувати це треба цифрами і фактами, а не словами типу "Одно ясно".
Щось я тут не бачив жодного доказу, реальна інфляція 25% в 2017 році, ставка депо до податків 17%. Дуже вигідно
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Додано: Нед 22 кві, 2018 14:21
BIGor написав:
Щось я тут не бачив жодного доказу, реальна інфляція 25% в 2017 році, ставка депо до податків 17%. Дуже вигідно
Ставка по депо в валюті до податків втричі нижча, інфляція та сама, ще й ревальвація досі йде
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2
Додано: Нед 22 кві, 2018 16:15
Faceless написав: BIGor написав:
Щось я тут не бачив жодного доказу, реальна інфляція 25% в 2017 році, ставка депо до податків 17%. Дуже вигідно
Ставка по депо в валюті до податків втричі нижча, інфляція та сама, ще й ревальвація досі йде
З цим повністю згоден, інфляція наша зїдає купівельну спроможність валюти в Україні теж, але це тільки тимчасово. Вирівнювання вже було в 2008 та 2013 році.
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Додано: Нед 22 кві, 2018 18:14
BIGor написав: Faceless написав: BIGor написав:
Щось я тут не бачив жодного доказу, реальна інфляція 25% в 2017 році, ставка депо до податків 17%. Дуже вигідно
Ставка по депо в валюті до податків втричі нижча, інфляція та сама, ще й ревальвація досі йде
З цим повністю згоден, інфляція наша зїдає купівельну спроможність валюти в Україні теж, але це тільки тимчасово. Вирівнювання вже було в 2008 та 2013 році.
Ну так ідея ніби в тому, щоби період між девальваціями використовувати з максимальною користю, хіба ні? Так, ризики є. Але й називати депозити в гривнях такими, що не мають сенсу, теж не правильно. Треба просто "вміти їх готувати"
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2
Додано: Пон 23 кві, 2018 11:07
andrijk777 написав: sinowi написав:
Одно ясно - от депозитов в гривне желательно избавиться в пользу доллара или евро
Говорили, балакали - сіли, та й заплакали!
З десяток людей тут доказали
що депозити в гривні вигідні(якщо ставити з розумом), але автор схоже навіть не перечитує свою тему.
Якщо автор свято вірить що депозити в гривні невигідні, то це його справа. Але доказувати це треба цифрами і фактами, а не словами типу "Одно ясно".
А разве надо еще и доказывать? Все стало ясно на 100% в декабре 2017г. А кто сомневается - сделайте так: - выделите условную сумму в гривне для эксперимента. Как пример - 20 000 гривен. Откройте в одном каком то банке 2 депозита - один на сумму в 10 000 гривен, а второй депозит в долларах купленных за 10 000 гривен. И следите за ходом событий.
Ведь многие люди пока сами все не пощупают, никогда не поверят в истину. А главным в этом вопросе будет сам метод перехода от гривни в валюту - там тоже есть несколько вариантов.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
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Додано: Пон 23 кві, 2018 11:22
BIGor написав:
Щось я тут не бачив жодного доказу, реальна інфляція 25% в 2017 році, ставка депо до податків 17%. Дуже вигідно
Ставка по депо в валюті до податків втричі нижча, інфляція та сама, ще й ревальвація досі йде[/quote]
З цим повністю згоден, інфляція наша зїдає купівельну спроможність валюти в Україні теж, але це тільки тимчасово. Вирівнювання вже було в 2008 та 2013 році.[/quote]Ну так ідея ніби в тому, щоби період між девальваціями використовувати з максимальною користю, хіба ні? Так, ризики є. Але й називати депозити в гривнях такими, що не мають сенсу, теж не правильно. Треба просто "вміти їх готувати"[/quote]
Вся проблема в том, что на сегодняшний день ни один умник в Украине не сможет сделать какие то прогнозы, так как не работает ни один Закон Экономики. Все что остается людям, так это ,,догадываться,, и опережать своими действиями тех, кто готовит очередной удар по банковской системе Украины. А в такое время в любом случае лучше быть владельцем валюты.....Хотя....если в Украине что серьезное произойдет типа экономического катаклизма - ни один банк по любому ни одному вкладчику валюту не выдаст, ее просто не будет.
И не тревожить не может еще один факт --спасибо журналистам - - они открыли правду на предмет хранения денег большинства Слуг Народа, а у тех огромные суммы в валюте в огромной кубышке. И даже директор всех банков в прошлом - Гонтарева - держала чемодан денег у себя в квартире на шкафу. Не делать выводы просто нельзя.
Время сейчас такое.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
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Додано: Пон 23 кві, 2018 11:40
sinowi написав:
А разве надо еще и доказывать? Все стало ясно на 100% в декабре 2017г. А кто сомневается - сделайте так: - выделите условную сумму в гривне для эксперимента. Как пример - 20 000 гривен. Откройте в одном каком то банке 2 депозита - один на сумму в 10 000 гривен, а второй депозит в долларах купленных за 10 000 гривен. И следите за ходом событий.
Вот как раз в декабре 17-го открыл на полгода на 28 тыс. с копейками (эквиваленет $1000).
Думаете что покажет эксперимент?
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Додано: Пон 23 кві, 2018 13:25
Aps Есть периоды меду кризисами гривны - когда это может быть выгодно. И то не 100% гарантии. У нас и ползучая инфляция тоже значительная. Прихожу к выводу, что депо в гривне можно токо на краткосрок - не значительные суммы. Когда деньги могут завтра пригодиться, а могут пролежать и месяц, и два, и даже пол года....
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Додано: Пон 23 кві, 2018 14:58
Якщо головний критерій для вас інфляція, то не враховуйте курс. Якщо курс - то не звертайте увагу на інфляцію.
BIGor написав: andrijk777 написав:
Говорили, балакали - сіли, та й заплакали!
З десяток людей тут доказали
що депозити в гривні вигідні(якщо ставити з розумом), але автор схоже навіть не перечитує свою тему.
Якщо автор свято вірить що депозити в гривні невигідні, то це його справа. Але доказувати це треба цифрами і фактами, а не словами типу "Одно ясно".
Щось я тут не бачив жодного доказу, реальна інфляція 25% в 2017 році, ставка депо до податків 17%. Дуже вигідно
А то ви міркуєте як бабка з села: "Ой, у мене пенсія в долярах в 2 рази зменшилась...., а хлебушек(інфляція) в 3 рази подорожчав..." І того бабка збідніла в 2*3=6 разів! Хоча по факту тільки в 2 рази. (Математика 2 клас )
Усі розрахунки потрібно проводити в одній валюті! Для усіх нормальних людей, ця валюта - долар(євро, єна). Тому інфляція гривні для них не має значення.
Якщо ви проводите підрахунки в гривні, то хто вам доктор?
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