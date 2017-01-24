Смысл открытия депозита в гривне?

sinowi
А можно уточнить возникновение проблемы с гривнедепо: а) регулярный ощутимый приход и некуда девать гривну б) долго копили/что-то продали и внезапно надо что-то делать с большой суммой в) еще вариант?
Я бы начал с того что вообще любые деньги не надо хранить, т.к. все валюты имеют инфляцию. На вопрос какие деньги умножать через бизнес, спекуляцию и т.д?
Моим ответом будет любые актуальные в данном регионе валюты. В Украине актуальны гривны - их уместно умножать. Вопрос только каким способом и какими темпами и с какой целью.
Я, например, консультировал в декабре-январе не покупать доллары (всепропалокурсрастет), а подождать до лета. Правда ошибся, достаточно было дождаться вены