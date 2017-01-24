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Смысл открытия
депозита в гривне?

Смысл открытия депозита в гривне?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 16:22

sinowi
А можно уточнить возникновение проблемы с гривнедепо: а) регулярный ощутимый приход и некуда девать гривну б) долго копили/что-то продали и внезапно надо что-то делать с большой суммой в) еще вариант?
Я бы начал с того что вообще любые деньги не надо хранить, т.к. все валюты имеют инфляцию. На вопрос какие деньги умножать через бизнес, спекуляцию и т.д?
Моим ответом будет любые актуальные в данном регионе валюты. В Украине актуальны гривны - их уместно умножать. Вопрос только каким способом и какими темпами и с какой целью.
Я, например, консультировал в декабре-январе не покупать доллары (всепропалокурсрастет), а подождать до лета. Правда ошибся, достаточно было дождаться вены :)
slonslon
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 09:06

Одне дещо дисонує з іншим :roll:

  slonslon написав:Я бы начал с того что вообще любые деньги не надо хранить, т.к. все валюты имеют инфляцию.




  slonslon написав:Я, например, консультировал в декабре-январе не покупать доллары (всепропалокурсрастет), а подождать до лета. Правда ошибся, достаточно было дождаться вены :)
V2
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:14

  V2 написав:Одне дещо дисонує з іншим :roll:

  slonslon написав:Я бы начал с того что вообще любые деньги не надо хранить, т.к. все валюты имеют инфляцию.


  slonslon написав:Я, например, консультировал в декабре-январе не покупать доллары (всепропалокурсрастет), а подождать до лета. Правда ошибся, достаточно было дождаться вены :)

В данном случае "хранить" - это положить на полку (или в банк) и особо не думать о приросте, о курсах и т.д. И это о больших суммах, а не пару-другую тыс. баксов.
А зимой вопрос был о свободной гривне и как раз возможности запустить ее в бизнес (не депо!), был вариант в долларе и в гривне.
slonslon
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