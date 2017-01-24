Смысл открытия депозита в гривне?

Додано: Вів 24 кві, 2018 14:29

Моим ответом будет любые актуальные в данном регионе валюты.

В Украине актуальны гривны - их уместно умножать.

Вопрос только каким способом и какими темпами и с какой целью.



Через огромный промежуток времени тема сдвинулась с мертвой точки. Хоть один но ответил. Все правильно - ин валюта это инструмент для беспроигрышной лотереи, а тогда что гривна?

Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.