Смысл открытия депозита в гривне?

Додано: Нед 29 кві, 2018 20:09

slonslon



В том и состоит отличие гривни от всех остальных валют мира в Украине. Проценты по Валютному депозиту - это спокойная и почти надежная надбавка к пенсии, но не более того. А вот гривневый депозит - это всегда стресс, но если его разместить в банке с условием автоматического лонгирования и забыть навсегда, то вероятнее всего будет через несколько десятилетий даже положительный результат. Но если кто то пытается разместить средства в банке и получать ежемесячно проценты - то тут и говорить о чем то глупо - только валюта. При этом - если надо много ежемесячных денег - придется поднять сумму депозита, но не более 5 тыс долларов в одном банке - доллар может легко в Украине преодолеть и 40 и 50 гривневый барьер. И совсем не радует меня информация о поднятии суммы возвращаемой фондом в случае чего.

Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.