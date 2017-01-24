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Смысл открытия
депозита в гривне?

Смысл открытия депозита в гривне?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 15161718>
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 16:22

sinowi
А можно уточнить возникновение проблемы с гривнедепо: а) регулярный ощутимый приход и некуда девать гривну б) долго копили/что-то продали и внезапно надо что-то делать с большой суммой в) еще вариант?
Я бы начал с того что вообще любые деньги не надо хранить, т.к. все валюты имеют инфляцию. На вопрос какие деньги умножать через бизнес, спекуляцию и т.д?
Моим ответом будет любые актуальные в данном регионе валюты. В Украине актуальны гривны - их уместно умножать. Вопрос только каким способом и какими темпами и с какой целью.
Я, например, консультировал в декабре-январе не покупать доллары (всепропалокурсрастет), а подождать до лета. Правда ошибся, достаточно было дождаться вены :)
slonslon
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 09:06

Одне дещо дисонує з іншим :roll:

  slonslon написав:Я бы начал с того что вообще любые деньги не надо хранить, т.к. все валюты имеют инфляцию.




  slonslon написав:Я, например, консультировал в декабре-январе не покупать доллары (всепропалокурсрастет), а подождать до лета. Правда ошибся, достаточно было дождаться вены :)
V2
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:14

  V2 написав:Одне дещо дисонує з іншим :roll:

  slonslon написав:Я бы начал с того что вообще любые деньги не надо хранить, т.к. все валюты имеют инфляцию.


  slonslon написав:Я, например, консультировал в декабре-январе не покупать доллары (всепропалокурсрастет), а подождать до лета. Правда ошибся, достаточно было дождаться вены :)

В данном случае "хранить" - это положить на полку (или в банк) и особо не думать о приросте, о курсах и т.д. И это о больших суммах, а не пару-другую тыс. баксов.
А зимой вопрос был о свободной гривне и как раз возможности запустить ее в бизнес (не депо!), был вариант в долларе и в гривне.
slonslon
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 14:29

Моим ответом будет любые актуальные в данном регионе валюты.
В Украине актуальны гривны - их уместно умножать.
Вопрос только каким способом и какими темпами и с какой целью.

Через огромный промежуток времени тема сдвинулась с мертвой точки. Хоть один но ответил. Все правильно - ин валюта это инструмент для беспроигрышной лотереи, а тогда что гривна?
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 15:06

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

  andrijk777 написав:"Ой, у мене пенсія в долярах в 2 рази зменшилась...., а хлебушек(інфляція) в 3 рази подорожчав..." І того бабка збідніла в 2*3=6 разів! Хоча по факту тільки в 2 рази. (Математика 2 клас )Усі розрахунки потрібно проводити в одній валюті! Для усіх нормальних людей, ця валюта - долар(євро, єна). Тому інфляція гривні для них не має значення.Якщо ви проводите підрахунки в гривні, то хто вам доктор?


Пенсия уменьшилась в долларах в 3 раза - от 8 гр. за доллар до 26 гр. даже больше, а хлебушек аж в 5 раз - от 2 гр - до 10 гр. Как и коммуналка. То бабка збідніла по средньому в 4 рази. Скоріше в 5 разів. Враховуючи що до збідніння в 5 разів вона жила на кордоні зубожіння по підрахункам ООН це- 5$ в день - без коммуналки - то тут вже ніяк підрахунки не допоможуть бабусі.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 15:42

  sinowi написав:Моим ответом будет любые актуальные в данном регионе валюты.
В Украине актуальны гривны - их уместно умножать.
Вопрос только каким способом и какими темпами и с какой целью.

Через огромный промежуток времени тема сдвинулась с мертвой точки. Хоть один но ответил. Все правильно - ин валюта это инструмент для беспроигрышной лотереи, а тогда что гривна?

Инструмент для спекуляции и получения з/п, а так же бесконечный источник острых ощущений на пиках.
slonslon
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 20:09

slonslon

В том и состоит отличие гривни от всех остальных валют мира в Украине. Проценты по Валютному депозиту - это спокойная и почти надежная надбавка к пенсии, но не более того. А вот гривневый депозит - это всегда стресс, но если его разместить в банке с условием автоматического лонгирования и забыть навсегда, то вероятнее всего будет через несколько десятилетий даже положительный результат. Но если кто то пытается разместить средства в банке и получать ежемесячно проценты - то тут и говорить о чем то глупо - только валюта. При этом - если надо много ежемесячных денег - придется поднять сумму депозита, но не более 5 тыс долларов в одном банке - доллар может легко в Украине преодолеть и 40 и 50 гривневый барьер. И совсем не радует меня информация о поднятии суммы возвращаемой фондом в случае чего.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 00:03

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

Приветствую! Тема заинтересовала.
Что уважаемоем сообщество думает по поводу ОВГЗ?
Как вариант вложения гривны.
Я понимаю, что это не совсем депозит, но тем не менее.
До того ж, з доходів за облігаціями не стягується 18.5%-вий податок.
Тільки 1.5% військового збору.
Я слышал, для них есть угроза "репрофайлинга", но деталей, увы, не знаю.
Поделитесь, плиз, соображениями. Спасибо!
leopold75
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 20:15

  leopold75 написав:Приветствую! Тема заинтересовала.
Что уважаемоем сообщество думает по поводу ОВГЗ?
Как вариант вложения гривны.
Я понимаю, что это не совсем депозит, но тем не менее.
До того ж, з доходів за облігаціями не стягується 18.5%-вий податок.
Тільки 1.5% військового збору.
Я слышал, для них есть угроза "репрофайлинга", но деталей, увы, не знаю.
Поделитесь, плиз, соображениями. Спасибо!

Присоединяюсь к вопросу. Но очень сомневаюсь , тем более , что " репрофайлинг" - перегляд умов - уже был, вероятно не последний раз.
Не в курсе - а есть эти ОГВЗ в открытом доступе?
Главное - нужно доверять нашему правительству - что бы в них вкладываться. вы доверяете ?
Может есть не только наши ОГВЗ ? Еще какого-то государства, типа "трежерис" ? их можно купить ?
И процент в наших ОГВЗ меньше чем инфляция. В чем смысл их покупать ?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 22:55

  kalinavalera1 написав:
  andrijk777 написав:"Ой, у мене пенсія в долярах в 2 рази зменшилась...., а хлебушек(інфляція) в 3 рази подорожчав..." І того бабка збідніла в 2*3=6 разів! Хоча по факту тільки в 2 рази. (Математика 2 клас )Усі розрахунки потрібно проводити в одній валюті! Для усіх нормальних людей, ця валюта - долар(євро, єна). Тому інфляція гривні для них не має значення.Якщо ви проводите підрахунки в гривні, то хто вам доктор?


Пенсия уменьшилась в долларах в 3 раза - от 8 гр. за доллар до 26 гр. даже больше, а хлебушек аж в 5 раз - от 2 гр - до 10 гр. Как и коммуналка. То бабка збідніла по средньому в 4 рази. Скоріше в 5 разів. Враховуючи що до збідніння в 5 разів вона жила на кордоні зубожіння по підрахункам ООН це- 5$ в день - без коммуналки - то тут вже ніяк підрахунки не допоможуть бабусі.


Да пешите уже в шышнадцать раз все подорожало , шоб пострашней было. Вот оно искусство балаболизма. пенсию в баксах сравнить а хлеб по ценам 1913 года.

А теперь факты :
Зображення

хлеб с 2013 , раз бы сравниваем цены до последнего обвала гривны, года подорожал всего раза в 2, при том что мука - базовый элемент - вообще осталась на уровне 2013 года, из чего можно сделать вывод что и это подорожание экономически не оправданное. Как к стати и большинство продуктов "пенсионного набора" - овощи , крупы и т.д. в большинстве своем остались также на уровне 2013 года, или подорожали на несколько гривен - ну точно даже не в 2 раза. Остальная "аналитика" такого же уровня, лишь бы шороху нагнать. Вот на таких "аналитиках" цены и ростут.
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