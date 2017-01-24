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Смысл открытия
депозита в гривне?

Смысл открытия депозита в гривне?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 23:06

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

Странно...захожу в супермаркет а цена которая была еще месяц назад на продукт уже на 5-10% выше стала чем была...Через месяц еще подорожание на продукты в 5-10%. И так постоянно. Нужно будет на кассе сказать кассиру что цены у них не верные...оказывается цены не растут - они на уровне 2013 года.
Пэтя помню тоже вроде говорил курс доллара по 13 не обоснован и что все будет в шоколаде. Странно почему на обменниках доллар по 27 сейчас. Всего то в более чем в 3 раза обесценилась гривна. Нормально : ) Почти на уровне 2013 года...Жизнь улучшается...если кушать полезный шоколад. Храните деньги лучше в шоколаде чем на гривневом вкладе (в долгосроке).
Surferlox
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 09:21

  Surferlox написав:Странно...захожу в супермаркет а цена которая была еще месяц назад на продукт уже на 5-10% выше стала чем была...Через месяц еще подорожание на продукты в 5-10%. И так постоянно. Нужно будет на кассе сказать кассиру что цены у них не верные...оказывается цены не растут - они на уровне 2013 года.
Пэтя помню тоже вроде говорил курс доллара по 13 не обоснован и что все будет в шоколаде. Странно почему на обменниках доллар по 27 сейчас. Всего то в более чем в 3 раза обесценилась гривна. Нормально : ) Почти на уровне 2013 года...Жизнь улучшается...если кушать полезный шоколад. Храните деньги лучше в шоколаде чем на гривневом вкладе (в долгосроке).

Сурфер живет в дополненной реальности, даже брехливый госкомстат цифры инфляции за 4 года большие рисует. Не обращайте внимания
sequence
 
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