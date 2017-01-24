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Смысл открытия депозита в гривне?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Вів 01 тра, 2018 23:06
Странно...захожу в супермаркет а цена которая была еще месяц назад на продукт уже на 5-10% выше стала чем была...Через месяц еще подорожание на продукты в 5-10%. И так постоянно. Нужно будет на кассе сказать кассиру что цены у них не верные...оказывается цены не растут - они на уровне 2013 года.
Пэтя помню тоже вроде говорил курс доллара по 13 не обоснован и что все будет в шоколаде. Странно почему на обменниках доллар по 27 сейчас. Всего то в более чем в 3 раза обесценилась гривна. Нормально : ) Почти на уровне 2013 года...Жизнь улучшается...если кушать полезный шоколад. Храните деньги лучше в шоколаде чем на гривневом вкладе (в долгосроке).
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Surferlox
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Додано: Сер 02 тра, 2018 09:21
Surferlox написав:
Странно...захожу в супермаркет а цена которая была еще месяц назад на продукт уже на 5-10% выше стала чем была...Через месяц еще подорожание на продукты в 5-10%. И так постоянно. Нужно будет на кассе сказать кассиру что цены у них не верные...оказывается цены не растут - они на уровне 2013 года.
Пэтя помню тоже вроде говорил курс доллара по 13 не обоснован и что все будет в шоколаде. Странно почему на обменниках доллар по 27 сейчас. Всего то в более чем в 3 раза обесценилась гривна. Нормально : ) Почти на уровне 2013 года...Жизнь улучшается...если кушать полезный шоколад. Храните деньги лучше в шоколаде чем на гривневом вкладе (в долгосроке).
Сурфер живет в дополненной реальности, даже брехливый госкомстат цифры инфляции за 4 года большие рисует. Не обращайте внимания
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sequence
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Додано: Сер 02 тра, 2018 12:17
sequence написав: Surferlox написав:
Странно...захожу в супермаркет а цена которая была еще месяц назад на продукт уже на 5-10% выше стала чем была...Через месяц еще подорожание на продукты в 5-10%. И так постоянно. Нужно будет на кассе сказать кассиру что цены у них не верные...оказывается цены не растут - они на уровне 2013 года.
Пэтя помню тоже вроде говорил курс доллара по 13 не обоснован и что все будет в шоколаде. Странно почему на обменниках доллар по 27 сейчас. Всего то в более чем в 3 раза обесценилась гривна. Нормально : ) Почти на уровне 2013 года...Жизнь улучшается...если кушать полезный шоколад. Храните деньги лучше в шоколаде чем на гривневом вкладе (в долгосроке).
Сурфер живет в дополненной реальности, даже брехливый госкомстат цифры инфляции за 4 года большие рисует. Не обращайте внимания
Він привів реальний графік! Тобто реальні факти.
Чи ви може сумніваєтесь що хліб коштує 11,77? В моєму магазині хліб коштує 9-10 грн.
Середня зарплата сьогодні вже 8382, а на графіку 6840.
По-факту сьогодні за середню зарплату можна купити ту ж саму кількість хліба як і в "преславутому" 2013.
В віртуальній реальності живуть усі зрадофіли, які міряють інфляцію по своїм походам в супермаркет.
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andrijk777
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Додано: Сер 02 тра, 2018 12:51
andrijk777 написав:
Він привів реальний графік! Тобто реальні факти.
Чи ви може сумніваєтесь що хліб коштує 11,77? В моєму магазині хліб коштує 9-10 грн.
Середня зарплата сьогодні вже 8382, а на графіку 6840.
По-факту сьогодні за середню зарплату можна купити ту ж саму кількість хліба як і в "преславутому" 2013.
В віртуальній реальності живуть усі зрадофіли, які міряють інфляцію по своїм походам в супермаркет.
Уважаемый! Я привык питаться не только хлебушком, который, кстати, не подешевел, особенно если нестандартный. Не говоря о мелочах, вроде импортной жратвы, налицо подорожание свыше двух раз по группам: фрукты/овощи, растительное масло, подакцизные товары (бухло, сигареты), соки, вся молочка, нефтепродукты, мебель... Вы, безусловно, патриот: хлебушком заправляете и машину и сковородку, бананы не берете из принципа, а цены на яблоки не замечаете, потому, что зрение плохое?? Ликвидное мясо, вроде куриного филе тоже убежало раза в три, но вам хоть глаз выколи. Проблема в том, что если переделать продуктовую корзину до уровня съедобной, то правда выползет неудобной - такой Вам каламбурчик. Про тарифы монополий лучше вообще молчать или позвать Юльку Тимошенку - она вам расскажет
)
Востаннє редагувалось sequence
в Сер 02 тра, 2018 12:55, всього редагувалось 1 раз.
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sequence
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Додано: Сер 02 тра, 2018 12:53
Surfer написав:
хлеб с 2013 , раз бы сравниваем цены до последнего обвала гривны, года подорожал всего раза в 2, при том что мука - базовый элемент - вообще осталась на уровне 2013 года, из чего можно сделать вывод что и это подорожание экономически не оправданное
Хліб це не тільки мука, а і зарплата, енергоносії, логістика, різні інгредієнти. Так що дворазове подорожчання легко складається.
andrijk777 написав:
Чи ви може сумніваєтесь що хліб коштує 11,77? В моєму магазині хліб коштує 9-10 грн.
Більшість буханок зараз 600 грамові, тому 1 кг це півтора буханки.
Хоча як на мене краще би не піднімали хаотично зарплати, але і не допускали обвальної девальвації. От злотий коштував 0,5 грн. у 1998, зараз понад 8 грн. Пропорція 98-го року подобається мені набагато більше.
Тоді би не було і рулетки з гривневими депо.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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