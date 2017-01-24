Смысл открытия депозита в гривне?

Додано: Вів 01 тра, 2018 23:06

Странно...захожу в супермаркет а цена которая была еще месяц назад на продукт уже на 5-10% выше стала чем была...Через месяц еще подорожание на продукты в 5-10%. И так постоянно. Нужно будет на кассе сказать кассиру что цены у них не верные...оказывается цены не растут - они на уровне 2013 года.

Пэтя помню тоже вроде говорил курс доллара по 13 не обоснован и что все будет в шоколаде. Странно почему на обменниках доллар по 27 сейчас. Всего то в более чем в 3 раза обесценилась гривна. Нормально : ) Почти на уровне 2013 года...Жизнь улучшается...если кушать полезный шоколад. Храните деньги лучше в шоколаде чем на гривневом вкладе (в долгосроке).