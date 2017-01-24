Смысл открытия депозита в гривне?

Додано: Сер 02 тра, 2018 21:05

andrijk777 написав: Чи ви може сумніваєтесь що хліб коштує 11,77? В моєму магазині хліб коштує 9-10 грн.Середня зарплата сьогодні вже 8382, а на графіку 6840.По-факту сьогодні за середню зарплату можна купити ту ж саму кількість хліба як і в "преславутому" 2013.В віртуальній реальності живуть усі зрадофіли, які міряють інфляцію по своїм походам в супермаркет. Чи ви може сумніваєтесь що хліб коштує 11,77? В моєму магазині хліб коштує 9-10 грн.Середня зарплата сьогодні вже 8382, а на графіку 6840.По-факту сьогодні за середню зарплату можна купити ту ж саму кількість хліба як і в "преславутому" 2013.В віртуальній реальності живуть усі зрадофіли, які міряють інфляцію по своїм походам в супермаркет.

Конечно же все украинцы смотрят в свой кошелек и на свои походы в маркеты. И в свой холодильник. С какой стати я стану смотреть в кошелек "среднего украинца" ? Нет такого человека на белом свете- это мифическая фигура. Как "средняя температура по госпиталю" - 35 человек с температурой 41.5 агонизируют, а 10 человек уже умерли , и в холодильнике морга у них температура 0, средняя будет идеальная 36 градусов, но нет ни одного выздоровевшего пациента с этой нормальной температурой 36. Не бывает средних зарплат и средних температур. Как не может быть средней цены на все продукты в супермаркете, как и среднего веса по всем упаковкам товаров в супермаркете. Это бред больной психики.Счас слушаю по ТВ - минималку повышать не будут, а чиновникам из свиты Порошенко зарплату повысили опять на много , хотя у них и так было более 100 тысяч в месц , и пояснили, что это вместо повышения минималки , что бы выйти на уровень "средней зарплаты по стране - 10 000гр." Это не анекдот - это сегодня такое в новостях.То есть нет реальных украинцев- у кого зарплата 10 000 гр. Есть в большинстве те, у кого 100 долларов , у кого пенсии - 60 долларов, и те, у кого эквивалент зарплат - выше 5 тысяч долларов. Вот так и пишите. А не о мифических персонажах с мифической "средней зарплатой".