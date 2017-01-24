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Смысл открытия
депозита в гривне?

Смысл открытия депозита в гривне?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 22:08

  Surfer написав:
  Ой+ написав:
  Surfer написав:хлеб с 2013 , раз бы сравниваем цены до последнего обвала гривны, года подорожал всего раза в 2, при том что мука - базовый элемент - вообще осталась на уровне 2013 года, из чего можно сделать вывод что и это подорожание экономически не оправданное


Хліб це не тільки мука, а і зарплата, енергоносії, логістика, різні інгредієнти. Так що дворазове подорожчання легко складається.


Ну "складіть" мені , чому це, особливо овочі, в яких теж є і зарплата і єнергоносії, логістика, а також зберігання, полив, хімія - добрива, та інще при всьому цому майже не подорожчали від рівня 2013 ? А відповідь насправді проста в тому подорожченні хліба при тій же ціні на муку яка має до 80% складу насправді немає реальноі єкономічної складової, а є тільки забаганки монополістів.

В чому проблема відкривайте пекарню (побачите на ділі як покращили за чотири роки умови створення та ведення нового бізнесу реформатори) випікайте хліб та продавайте по цінах 2013
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 06:44

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

  Surfer написав:Ну "складіть" мені , чому це, особливо овочі, в яких теж є і зарплата і єнергоносії, логістика, а також зберігання, полив, хімія - добрива, та інще при всьому цому майже не подорожчали від рівня 2013 ?


2013 рік ціни на овочі підлетіли через:
2013-ий рік став для українських фермерів та селян справжнім випробовуванням. Навесні замітало снігом, улітку прийшла засуха, а восени залило дощами. Тепер за примхи природи людям доведеться платити з власних гаманців.
"Цибуля - 6 грн, морква - 7 грн, буряк 6 грн", - говорить продавець. Більше читайте тут: https://tsn.ua/groshi/cini-na-ovochi-na ... 14514.html


А ось роком раніше ціни були в рази нижчі
Ціни на моркву в середньому по Україні становили 2,12 грн./кг, що на 0,08 грн./кг менше, ніж тижнем раніше. Буряк подешевшав до 1,73 грн./кг, що на 0,06 грн./кг менше, ніж тижнем раніше, цибуля - до 1,52 грн./кг, втративши п'ять копійок. Навіть капуста, яка і так дешевше нікуди, втратила в ціні ще одну копійку і стала коштувати 0,93 грн./кг. Стабільними залишилися ціни на картоплю - кілограм коштує 1,64 грн. http://agronews.ua/node/4327

Тому якщо не вихоплювати окремий рік та окремі позиції подорожчання овочів цілком співставиме з іншими продуктами і тим же хлібом.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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