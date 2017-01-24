Смысл открытия депозита в гривне?

Додано: Чет 03 тра, 2018 14:58

Ой+ написав: Surfer написав: Ну "складіть" мені , чому це, особливо овочі, в яких теж є і зарплата і єнергоносії, логістика, а також зберігання, полив, хімія - добрива, та інще при всьому цому майже не подорожчали від рівня 2013 ? Ну "складіть" мені , чому це, особливо овочі, в яких теж є і зарплата і єнергоносії, логістика, а також зберігання, полив, хімія - добрива, та інще при всьому цому майже не подорожчали від рівня 2013 ?



2013 рік ціни на овочі підлетіли через:



"Цибуля - 6 грн, морква - 7 грн, буряк 6 грн", - говорить продавець. Більше читайте тут: https://tsn.ua/groshi/cini-na-ovochi-na ... 14514.html 2013-ий рік став для українських фермерів та селян справжнім випробовуванням. Навесні замітало снігом, улітку прийшла засуха, а восени залило дощами. Тепер за примхи природи людям доведеться платити з власних гаманців.- говорить продавець. Більше читайте тут:



А ось роком раніше ціни були в рази нижчі

http://agronews.ua/node/4327 Ціни на моркву в середньому по Україні становили 2,12 грн./кг, що на 0,08 грн./кг менше, ніж тижнем раніше. Буряк подешевшав до 1,73 грн./кг, що на 0,06 грн./кг менше, ніж тижнем раніше, цибуля - до 1,52 грн./кг, втративши п'ять копійок. Навіть капуста, яка і так дешевше нікуди, втратила в ціні ще одну копійку і стала коштувати 0,93 грн./кг. Стабільними залишилися ціни на картоплю - кілограм коштує 1,64 грн.

Тому якщо не вихоплювати окремий рік та окремі позиції подорожчання овочів цілком співставиме з іншими продуктами і тим же хлібом. 2013 рік ціни на овочі підлетіли через:А ось роком раніше ціни були в рази нижчіТому якщо не вихоплювати окремий рік та окремі позиції подорожчання овочів цілком співставиме з іншими продуктами і тим же хлібом.

Рік тому в ці ж дати на українському ринку був зафіксований історичний рекорд цін на овочі. Його відзначили абсолютно всі, оскільки ціна зросла на найбільш ординарну продукцію - буряк, моркву, картоплю і особливо капусту, вартість якої стартувала від 8-10 грн./кг.

Якщо не "вихоплювати конкретний рік" , ближайшей осенью 2017 цены на овощи были в районе 3 грн за кг. , а некоторые стартовали вообще от 2, что сравнимо с ценами 2012 года что раза в 2 ниже вами же приведенных осенних цен урожая 2013 года. К тому же, весной 17-го тоже были заморозки из за которого погибло много урожая.И кстати в вашей же статье 2012 года :то есть цены 11 года один в один повторяют цены 2018 года - в пиковых значениях , стандартные сезонные колебания , на исходе весны когда старый урожай уже распрождан , ногого еще нет, после заморозков весной 2017, повлекшего за собой проблемы с урожаем. Где здесь ваш "курс 27" и связанный с ним рост цен ?Так все таки, господа "пидрахуи" , что то у вас не очень получается "скласти" где же это экономически "оправданное" повышение цен на хлеб , где мука стоит столькоже а то и дешевле показателей 2013 года - при курсе 8. Мука составляющая 70-80% хлеба и аж никак остальные 20% не повысят себестоимость хлеба в разы. Сахар дрожжи, соль, подорожали ? Да нет же. Кстати сахар тогда стоил по 20-25 сегодня по 12-13 - в 2 раза дешевле ! Или зарплаты , энергоносители, комунальные, агротехника , агрохимия у аграриев другие ? Почему же их продукция осталась практически на уровне курса 8 ???Сахар с 25 подешевел до 12 - тоже курс виноват ? Гречка с 40 при курсе 8 опустилась до 14 - это потому что "курс 27" ? Нет , просто в некоторых случаях работает рынок где спрос и предложение все уравнивают, как напримеро с овощной продукцией где нет монополистов, а где рынок не работает - там разводят лоха который считает все "нормально", потому что ему нарисовали "курс 27".Почему молоко на одной и той же полке стоит 12 грн (без всяких растительных добавок) и 25 грн ? Да просто у кого то губа раскаталась , а бараны которые расказывают про курс 27 - "все ж дорожает, еще не успел отойти от прилавка" гребут это все , как говорится лох не мамонт - не вымрет. Почему то курс "27" на овощную продукцию , и не только, не действует , несмотря на все такие же "подорожания" , а вот на хлеб "действует" или на молоко , когда рядом стоит ничуть не хуже в два раза дешевле. Барану легче показать на табличку с курсом чем подумать головой и признать что его "обувают".