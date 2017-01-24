Смысл открытия депозита в гривне?

Додано: Чет 03 тра, 2018 16:17

Surfer Ну і що це доказує? Ціна на овочі залежить від погодних умов, врожаю, балансу попиту та пропозиції і змінюється в декілька разів рік від року. Можливостей всім вступити у цінові змови не бачу.

Цього року уже рекордно сухий квітень, травень також жаркий почався, не виключені скачки цін на певні види продукції.

Мясо має інакшу динаміку. Биток свинячий копчений в районі 10 $ коштував ще в 90-ті, коли курс гривні обвалюється, ціна в доларах спочатку знижується, а потім поступово доходить до 10-ки, перевалює її, тоді знову можна чекати обвалу гривні. А так як закупитися овочами наперед по якійсь оптимальній для себе ціні нема, то і є сенс відкрити депозит у гривні.

До речі, бачив якось по теліку десь за відкривали депозит з виплатою % кавою.

Не так добре з грошима, як погано без них.