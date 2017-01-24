Смысл открытия депозита в гривне?

Surfer написав:хлеб с 2013 , раз бы сравниваем цены до последнего обвала гривны, года подорожал всего раза в 2, при том что мука - базовый элемент - вообще осталась на уровне 2013 года, из чего можно сделать вывод что и это подорожание экономически не оправданное
Хліб це не тільки мука, а і зарплата, енергоносії, логістика, різні інгредієнти. Так що дворазове подорожчання легко складається.
Ну "складіть" мені , чому це, особливо овочі, в яких теж є і зарплата і єнергоносії, логістика, а також зберігання, полив, хімія - добрива, та інще при всьому цому майже не подорожчали від рівня 2013 ? А відповідь насправді проста в тому подорожченні хліба при тій же ціні на муку яка має до 80% складу насправді немає реальноі єкономічної складової, а є тільки забаганки монополістів.
В чому проблема відкривайте пекарню (побачите на ділі як покращили за чотири роки умови створення та ведення нового бізнесу реформатори) випікайте хліб та продавайте по цінах 2013
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Surfer написав:Ну "складіть" мені , чому це, особливо овочі, в яких теж є і зарплата і єнергоносії, логістика, а також зберігання, полив, хімія - добрива, та інще при всьому цому майже не подорожчали від рівня 2013 ?
2013 рік ціни на овочі підлетіли через:
2013-ий рік став для українських фермерів та селян справжнім випробовуванням. Навесні замітало снігом, улітку прийшла засуха, а восени залило дощами. Тепер за примхи природи людям доведеться платити з власних гаманців. "Цибуля - 6 грн, морква - 7 грн, буряк 6 грн", - говорить продавець. Більше читайте тут: https://tsn.ua/groshi/cini-na-ovochi-na ... 14514.html
А ось роком раніше ціни були в рази нижчі
Ціни на моркву в середньому по Україні становили 2,12 грн./кг, що на 0,08 грн./кг менше, ніж тижнем раніше. Буряк подешевшав до 1,73 грн./кг, що на 0,06 грн./кг менше, ніж тижнем раніше, цибуля - до 1,52 грн./кг, втративши п'ять копійок. Навіть капуста, яка і так дешевше нікуди, втратила в ціні ще одну копійку і стала коштувати 0,93 грн./кг. Стабільними залишилися ціни на картоплю - кілограм коштує 1,64 грн. http://agronews.ua/node/4327
Тому якщо не вихоплювати окремий рік та окремі позиції подорожчання овочів цілком співставиме з іншими продуктами і тим же хлібом.
Surfer написав:Ну "складіть" мені , чому це, особливо овочі, в яких теж є і зарплата і єнергоносії, логістика, а також зберігання, полив, хімія - добрива, та інще при всьому цому майже не подорожчали від рівня 2013 ?
2013 рік ціни на овочі підлетіли через:
2013-ий рік став для українських фермерів та селян справжнім випробовуванням. Навесні замітало снігом, улітку прийшла засуха, а восени залило дощами. Тепер за примхи природи людям доведеться платити з власних гаманців. "Цибуля - 6 грн, морква - 7 грн, буряк 6 грн", - говорить продавець. Більше читайте тут: https://tsn.ua/groshi/cini-na-ovochi-na ... 14514.html
А ось роком раніше ціни були в рази нижчі
Ціни на моркву в середньому по Україні становили 2,12 грн./кг, що на 0,08 грн./кг менше, ніж тижнем раніше. Буряк подешевшав до 1,73 грн./кг, що на 0,06 грн./кг менше, ніж тижнем раніше, цибуля - до 1,52 грн./кг, втративши п'ять копійок. Навіть капуста, яка і так дешевше нікуди, втратила в ціні ще одну копійку і стала коштувати 0,93 грн./кг. Стабільними залишилися ціни на картоплю - кілограм коштує 1,64 грн. http://agronews.ua/node/4327
Тому якщо не вихоплювати окремий рік та окремі позиції подорожчання овочів цілком співставиме з іншими продуктами і тим же хлібом.
Якщо не "вихоплювати конкретний рік" , ближайшей осенью 2017 цены на овощи были в районе 3 грн за кг. , а некоторые стартовали вообще от 2, что сравнимо с ценами 2012 года что раза в 2 ниже вами же приведенных осенних цен урожая 2013 года. К тому же, весной 17-го тоже были заморозки из за которого погибло много урожая.
И кстати в вашей же статье 2012 года :
Рік тому в ці ж дати на українському ринку був зафіксований історичний рекорд цін на овочі. Його відзначили абсолютно всі, оскільки ціна зросла на найбільш ординарну продукцію - буряк, моркву, картоплю і особливо капусту, вартість якої стартувала від 8-10 грн./кг.
то есть цены 11 года один в один повторяют цены 2018 года - в пиковых значениях , стандартные сезонные колебания , на исходе весны когда старый урожай уже распрождан , ногого еще нет, после заморозков весной 2017, повлекшего за собой проблемы с урожаем. Где здесь ваш "курс 27" и связанный с ним рост цен ?
Так все таки, господа "пидрахуи" , что то у вас не очень получается "скласти" где же это экономически "оправданное" повышение цен на хлеб , где мука стоит столькоже а то и дешевле показателей 2013 года - при курсе 8. Мука составляющая 70-80% хлеба и аж никак остальные 20% не повысят себестоимость хлеба в разы. Сахар дрожжи, соль, подорожали ? Да нет же. Кстати сахар тогда стоил по 20-25 сегодня по 12-13 - в 2 раза дешевле ! Или зарплаты , энергоносители, комунальные, агротехника , агрохимия у аграриев другие ? Почему же их продукция осталась практически на уровне курса 8 ???
Сахар с 25 подешевел до 12 - тоже курс виноват ? Гречка с 40 при курсе 8 опустилась до 14 - это потому что "курс 27" ? Нет , просто в некоторых случаях работает рынок где спрос и предложение все уравнивают, как напримеро с овощной продукцией где нет монополистов, а где рынок не работает - там разводят лоха который считает все "нормально", потому что ему нарисовали "курс 27".
Почему молоко на одной и той же полке стоит 12 грн (без всяких растительных добавок) и 25 грн ? Да просто у кого то губа раскаталась , а бараны которые расказывают про курс 27 - "все ж дорожает, еще не успел отойти от прилавка" гребут это все , как говорится лох не мамонт - не вымрет. Почему то курс "27" на овощную продукцию , и не только, не действует , несмотря на все такие же "подорожания" , а вот на хлеб "действует" или на молоко , когда рядом стоит ничуть не хуже в два раза дешевле. Барану легче показать на табличку с курсом чем подумать головой и признать что его "обувают".
Surfer Ну і що це доказує? Ціна на овочі залежить від погодних умов, врожаю, балансу попиту та пропозиції і змінюється в декілька разів рік від року. Можливостей всім вступити у цінові змови не бачу. Цього року уже рекордно сухий квітень, травень також жаркий почався, не виключені скачки цін на певні види продукції. Мясо має інакшу динаміку. Биток свинячий копчений в районі 10 $ коштував ще в 90-ті, коли курс гривні обвалюється, ціна в доларах спочатку знижується, а потім поступово доходить до 10-ки, перевалює її, тоді знову можна чекати обвалу гривні. А так як закупитися овочами наперед по якійсь оптимальній для себе ціні нема, то і є сенс відкрити депозит у гривні. До речі, бачив якось по теліку десь за відкривали депозит з виплатою % кавою.
В том и состоит отличие гривни от всех остальных валют мира в Украине. Проценты по Валютному депозиту - это спокойная и почти надежная надбавка к пенсии, но не более того. А вот гривневый депозит - это всегда стресс, но если его разместить в банке с условием автоматического лонгирования и забыть навсегда, то вероятнее всего будет через несколько десятилетий даже положительный результат. Но если кто то пытается разместить средства в банке и получать ежемесячно проценты - то тут и говорить о чем то глупо - только валюта. При этом - если надо много ежемесячных денег - придется поднять сумму депозита, но не более 5 тыс долларов в одном банке - доллар может легко в Украине преодолеть и 40 и 50 гривневый барьер. И совсем не радует меня информация о поднятии суммы возвращаемой фондом в случае чего.
Отличие гривны от стабильных валют мира в возможности заработать на колебаниях курса. Кто-то не ориентируется, считает это очень сложно, называет это глупостью. Это значит что у него в "работе" другие валюты и цель спокойно хранить без стрессов. У спекулянтов другие цели и проблемы. Для них вышеприведенная цитата - набор хороших новостей. И они получат выгоду от гривнедепо, потом что в своем деле профи.
Для них вышеприведенная цитата - набор хороших новостей. И они получат выгоду от гривнедепо, потом что в своем деле профи.[/quote]
Вы же грамотны, а я и есть тот самый профи. И Вы не могли не заметить, что в последнее время ситуация идет даже не сама по себе, а управляется очень даже идиотски - слаженно, это напоминает мне вождение инвалидки в фильме Кавказская пленница, а в этой ситуации ничего предусмотреть невозможно.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi Значит у вас профит выше любых движений по грн. Да и вопрос хранения денег сильно зависит от планов на них: просто хранить как результат проведенной работы это одно и тут уместно все сливать, например в доллар, и спокойно хранить. А если стоит вопрос приумножить то что есть - это совсем другое дело. Ту уже голова болит куда вкладывать, что покупать и т.д.
slonslon написав:sinowi Значит у вас профит выше любых движений по грн. Да и вопрос хранения денег сильно зависит от планов на них: просто хранить как результат проведенной работы это одно и тут уместно все сливать, например в доллар, и спокойно хранить. А если стоит вопрос приумножить то что есть - это совсем другое дело. Ту уже голова болит куда вкладывать, что покупать и т.д.
Голова ,,болит,, совсем по другой причине. Вначале делаешь прогнозы в холостую, пытаясь точно определить алгоритм возможных действий ,, властей,, -- несколько раз прогнозы сбываются, - смотришь в будущее немногим дальше и понимая, что все сбудется - уже видишь за порогом головную боль.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.