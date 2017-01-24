Смысл открытия депозита в гривне?

У нас и так отрицательный торг. баланс, и если "укрепить" гривну - импорт ещё больше увеличится, внутреннее производство и экспорт - станет ещё менее прибыльным. Откуда брать валюту на покрытие этого "пикничка"? В долг никто не даст.
Плюс ещё лавина внешних выплат - чем их платить? В резервах - мышь повесилась.
Кстати, периодически (как раз перед внешними выплатами) всплывает новость, типа "резервы выросли на 0,0% " и т.п. Обратите внимание, что эта новость возникает как раз за 3-4 дня перед перечислением "за долги". Потому что если измерить резервы после этой выплаты - будет стабильно снижение
"Ловкость рук и никакого мошенничества"