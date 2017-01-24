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Смысл открытия
депозита в гривне?

Смысл открытия депозита в гривне?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 17:47

  Surfer написав:Но кое кому все равно надо раскачивать гривну чтобы удерживать ее на заоблочном космическом уровне.

У нас и так отрицательный торг. баланс, и если "укрепить" гривну - импорт ещё больше увеличится, внутреннее производство и экспорт - станет ещё менее прибыльным. Откуда брать валюту на покрытие этого "пикничка"? В долг никто не даст.
Плюс ещё лавина внешних выплат - чем их платить? В резервах - мышь повесилась.

Кстати, периодически (как раз перед внешними выплатами) всплывает новость, типа "резервы выросли на 0,0% " и т.п. Обратите внимание, что эта новость возникает как раз за 3-4 дня перед перечислением "за долги". Потому что если измерить резервы после этой выплаты - будет стабильно снижение

"Ловкость рук и никакого мошенничества" :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 19:06

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

  Вкладчик1234 написав:У нас и так отрицательный торг. баланс, и если "укрепить" гривну - импорт ещё больше увеличится, внутреннее производство и экспорт - станет ещё менее прибыльным. Откуда брать валюту на покрытие этого "пикничка"? В долг никто не даст.

В АТБ турецкое мыло факс 350 г стоит 13,9 грн, наше нонейм мыло (марка АТБ) 270 г стоит дороже: 14,2 грн. Доукрепляются до остановки производств.
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 19:11

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

Вкладчик1234 написав:У нас и так отрицательный торг. баланс, и если "укрепить" гривну - импорт ещё больше увеличится, внутреннее производство и экспорт - станет ещё менее прибыльным.


Увы но у нас отрицательный баланс будет в независимости от цифр курса. Выводят все что ввели плюс полученный доход.
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