Смысл открытия депозита в гривне?

Додано: Нед 06 тра, 2018 03:10

Вкладчик1234 написав: У нас и так отрицательный торг. баланс, и если "укрепить" гривну - импорт ещё больше увеличится, внутреннее производство и экспорт - станет ещё менее прибыльным. Откуда брать валюту на покрытие этого "пикничка"? В долг никто не даст.

У нас и так отрицательный торг. баланс, и если "укрепить" гривну - импорт ещё больше увеличится, внутреннее производство и экспорт - станет ещё менее прибыльным. Откуда брать валюту на покрытие этого "пикничка"? В долг никто не даст.

Surferlox написав: Странно...захожу в супермаркет а цена которая была еще месяц назад на продукт уже на 5-10% выше стала чем была...Через месяц еще подорожание на продукты в 5-10%. И так постоянно. Странно...захожу в супермаркет а цена которая была еще месяц назад на продукт уже на 5-10% выше стала чем была...Через месяц еще подорожание на продукты в 5-10%. И так постоянно.

Выводят все что ввели плюс полученный доход.

Вкладчик1234 написав: Плюс ещё лавина внешних выплат - чем их платить? В резервах - мышь повесилась. Плюс ещё лавина внешних выплат - чем их платить? В резервах - мышь повесилась.

Да, действительно и меня посещают подобные мысли что курсовая ситуация создана и для подобных целей. Что только подтверждает мои размышления об искусственности курса. Но последующие коменты тоже очень интересны на мой взгляд с той только поправкой что задранный в 3 раза курс - все же это не о конкуренции продукции , годовые экспортные лимиты на которые Украина заполняет за считанные месяцы. И совершенно не факт что и без того залимитированный экспорт резко упадет или импорт катострофически вырастет - просто у кого то губа немного закатается. Все будет решать скорее всего балланс между рисками невыплаты внешнего долга который в ближайшие годы - маманегорюй и каким то локальным торговым сальдо. Но как бы там ни было так сильно задранные цены вместе с курсом - это скорее о сверхприбылях , которую платят "невмырущи" :то есть мозгов своих нет проанализировать другие предложения и он смотрит именно туда где его натягивают. Он посмотрел на 10% увеличение цены за месяц у него в калькуляторе перемножилось 120% в год. Он глянул - курс 27 ага значит в 300% , значит 120% - нормальный ход, даже если на пятом году он будет платить уже 600%. Вот он сертифицированный лох, готовый платить за вечный туземун. Несмотря на то что рядом этот товар может продаваться по довоенным ценам. Как говорится , лох - не мамонт - не вымрет. Вот он двигатель торговли и резерв для выплат долгов.Возможно. В подтверждении того что троекратно задранный курс - это вопрос скорее о чьих-то сверхприбылях , которые действительно скорее выводятся , чем о реальном бонусе для экспортеров и пользе для экономики. Другими словами от такого бонуса скорее слипнется, а экспортеров как впрочем и лохов надо беречь.Тут есть легитимный момент - платить внешние выплаты легче по курсу например 10 чем 25. И вот здесь может читаться умысел - с начала при пустой казне , и убийственном торговом сальдо задрать курс до неприличных значений, обьяснить лохам что курс 27 , значит "все дорожает". Лохи смиренно платят созерцая "эксклюзивные цены растущие на 10% в месяц". Как гривну оставить в казне, чтобы не вывели все с концами - тоже просто - заставить покупать валюту по 27 ! Вот только что она стоила 8 а тут трах-бах и 27-30. Но тут и заставлять никого не надо - сектантов зелено-матрасников и верующих адвентистов курса 27-30-50-туземун и так полно, они с лохами мышь в резервах и прокормят. А потом для внешних выплат курс укрепляют. Потому что как ни крути платить по 10 дешевле чем по 27. Как там говорили классики, перефразируя - 3а 1000 грн дадут больше баксов. О рисках для экспорта, сальдо писалось выше, в ситуации с катострофическим долгом - не суть важно. И вот вам и бинго - и лохи подстрижены и кредиторы сыты, в месте с мышью из госрезервов. Так что, как говорится, цып-цып-цып.