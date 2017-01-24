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Смысл открытия
депозита в гривне?

Смысл открытия депозита в гривне?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 17:47

  Surfer написав:Но кое кому все равно надо раскачивать гривну чтобы удерживать ее на заоблочном космическом уровне.

У нас и так отрицательный торг. баланс, и если "укрепить" гривну - импорт ещё больше увеличится, внутреннее производство и экспорт - станет ещё менее прибыльным. Откуда брать валюту на покрытие этого "пикничка"? В долг никто не даст.
Плюс ещё лавина внешних выплат - чем их платить? В резервах - мышь повесилась.

Кстати, периодически (как раз перед внешними выплатами) всплывает новость, типа "резервы выросли на 0,0% " и т.п. Обратите внимание, что эта новость возникает как раз за 3-4 дня перед перечислением "за долги". Потому что если измерить резервы после этой выплаты - будет стабильно снижение

"Ловкость рук и никакого мошенничества" :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 19:06

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

  Вкладчик1234 написав:У нас и так отрицательный торг. баланс, и если "укрепить" гривну - импорт ещё больше увеличится, внутреннее производство и экспорт - станет ещё менее прибыльным. Откуда брать валюту на покрытие этого "пикничка"? В долг никто не даст.

В АТБ турецкое мыло факс 350 г стоит 13,9 грн, наше нонейм мыло (марка АТБ) 270 г стоит дороже: 14,2 грн. Доукрепляются до остановки производств.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 19:11

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

Вкладчик1234 написав:У нас и так отрицательный торг. баланс, и если "укрепить" гривну - импорт ещё больше увеличится, внутреннее производство и экспорт - станет ещё менее прибыльным.


Увы но у нас отрицательный баланс будет в независимости от цифр курса. Выводят все что ввели плюс полученный доход.
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 03:10

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

  Вкладчик1234 написав:У нас и так отрицательный торг. баланс, и если "укрепить" гривну - импорт ещё больше увеличится, внутреннее производство и экспорт - станет ещё менее прибыльным. Откуда брать валюту на покрытие этого "пикничка"? В долг никто не даст.


Да, действительно и меня посещают подобные мысли что курсовая ситуация создана и для подобных целей. Что только подтверждает мои размышления об искусственности курса. Но последующие коменты тоже очень интересны на мой взгляд с той только поправкой что задранный в 3 раза курс - все же это не о конкуренции продукции , годовые экспортные лимиты на которые Украина заполняет за считанные месяцы. И совершенно не факт что и без того залимитированный экспорт резко упадет или импорт катострофически вырастет - просто у кого то губа немного закатается. Все будет решать скорее всего балланс между рисками невыплаты внешнего долга который в ближайшие годы - маманегорюй и каким то локальным торговым сальдо. Но как бы там ни было так сильно задранные цены вместе с курсом - это скорее о сверхприбылях , которую платят "невмырущи" :

  Surferlox написав:Странно...захожу в супермаркет а цена которая была еще месяц назад на продукт уже на 5-10% выше стала чем была...Через месяц еще подорожание на продукты в 5-10%. И так постоянно.


то есть мозгов своих нет проанализировать другие предложения и он смотрит именно туда где его натягивают. Он посмотрел на 10% увеличение цены за месяц у него в калькуляторе перемножилось 120% в год. Он глянул - курс 27 ага значит в 300% , значит 120% - нормальный ход, даже если на пятом году он будет платить уже 600%. Вот он сертифицированный лох, готовый платить за вечный туземун. Несмотря на то что рядом этот товар может продаваться по довоенным ценам. Как говорится , лох - не мамонт - не вымрет. Вот он двигатель торговли и резерв для выплат долгов.

Выводят все что ввели плюс полученный доход.


Возможно. В подтверждении того что троекратно задранный курс - это вопрос скорее о чьих-то сверхприбылях , которые действительно скорее выводятся , чем о реальном бонусе для экспортеров и пользе для экономики. Другими словами от такого бонуса скорее слипнется, а экспортеров как впрочем и лохов надо беречь.

  Вкладчик1234 написав:Плюс ещё лавина внешних выплат - чем их платить? В резервах - мышь повесилась.


Тут есть легитимный момент - платить внешние выплаты легче по курсу например 10 чем 25. И вот здесь может читаться умысел - с начала при пустой казне , и убийственном торговом сальдо задрать курс до неприличных значений, обьяснить лохам что курс 27 , значит "все дорожает". Лохи смиренно платят созерцая "эксклюзивные цены растущие на 10% в месяц". Как гривну оставить в казне, чтобы не вывели все с концами - тоже просто - заставить покупать валюту по 27 ! Вот только что она стоила 8 а тут трах-бах и 27-30. Но тут и заставлять никого не надо - сектантов зелено-матрасников и верующих адвентистов курса 27-30-50-туземун и так полно, они с лохами мышь в резервах и прокормят. А потом для внешних выплат курс укрепляют. Потому что как ни крути платить по 10 дешевле чем по 27. Как там говорили классики, перефразируя - 3а 1000 грн дадут больше баксов. О рисках для экспорта, сальдо писалось выше, в ситуации с катострофическим долгом - не суть важно. И вот вам и бинго - и лохи подстрижены и кредиторы сыты, в месте с мышью из госрезервов. Так что, как говорится, цып-цып-цып.
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