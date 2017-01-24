RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Банківські депозити
/
Смысл открытия
депозита в гривне?

Смысл открытия депозита в гривне?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 17:47

  Surfer написав:Но кое кому все равно надо раскачивать гривну чтобы удерживать ее на заоблочном космическом уровне.

У нас и так отрицательный торг. баланс, и если "укрепить" гривну - импорт ещё больше увеличится, внутреннее производство и экспорт - станет ещё менее прибыльным. Откуда брать валюту на покрытие этого "пикничка"? В долг никто не даст.
Плюс ещё лавина внешних выплат - чем их платить? В резервах - мышь повесилась.

Кстати, периодически (как раз перед внешними выплатами) всплывает новость, типа "резервы выросли на 0,0% " и т.п. Обратите внимание, что эта новость возникает как раз за 3-4 дня перед перечислением "за долги". Потому что если измерить резервы после этой выплаты - будет стабильно снижение

"Ловкость рук и никакого мошенничества" :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5853
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3839 раз.
Подякували: 1265 раз.
 
Профіль
2
1
2
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 19:06

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

  Вкладчик1234 написав:У нас и так отрицательный торг. баланс, и если "укрепить" гривну - импорт ещё больше увеличится, внутреннее производство и экспорт - станет ещё менее прибыльным. Откуда брать валюту на покрытие этого "пикничка"? В долг никто не даст.

В АТБ турецкое мыло факс 350 г стоит 13,9 грн, наше нонейм мыло (марка АТБ) 270 г стоит дороже: 14,2 грн. Доукрепляются до остановки производств.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2553
З нами з: 19.09.10
Подякував: 383 раз.
Подякували: 491 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 19:11

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

Вкладчик1234 написав:У нас и так отрицательный торг. баланс, и если "укрепить" гривну - импорт ещё больше увеличится, внутреннее производство и экспорт - станет ещё менее прибыльным.


Увы но у нас отрицательный баланс будет в независимости от цифр курса. Выводят все что ввели плюс полученный доход.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2038
З нами з: 24.06.15
Подякував: 43 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 03:10

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

  Вкладчик1234 написав:У нас и так отрицательный торг. баланс, и если "укрепить" гривну - импорт ещё больше увеличится, внутреннее производство и экспорт - станет ещё менее прибыльным. Откуда брать валюту на покрытие этого "пикничка"? В долг никто не даст.


Да, действительно и меня посещают подобные мысли что курсовая ситуация создана и для подобных целей. Что только подтверждает мои размышления об искусственности курса. Но последующие коменты тоже очень интересны на мой взгляд с той только поправкой что задранный в 3 раза курс - все же это не о конкуренции продукции , годовые экспортные лимиты на которые Украина заполняет за считанные месяцы. И совершенно не факт что и без того залимитированный экспорт резко упадет или импорт катострофически вырастет - просто у кого то губа немного закатается. Все будет решать скорее всего балланс между рисками невыплаты внешнего долга который в ближайшие годы - маманегорюй и каким то локальным торговым сальдо. Но как бы там ни было так сильно задранные цены вместе с курсом - это скорее о сверхприбылях , которую платят "невмырущи" :

  Surferlox написав:Странно...захожу в супермаркет а цена которая была еще месяц назад на продукт уже на 5-10% выше стала чем была...Через месяц еще подорожание на продукты в 5-10%. И так постоянно.


то есть мозгов своих нет проанализировать другие предложения и он смотрит именно туда где его натягивают. Он посмотрел на 10% увеличение цены за месяц у него в калькуляторе перемножилось 120% в год. Он глянул - курс 27 ага значит в 300% , значит 120% - нормальный ход, даже если на пятом году он будет платить уже 600%. Вот он сертифицированный лох, готовый платить за вечный туземун. Несмотря на то что рядом этот товар может продаваться по довоенным ценам. Как говорится , лох - не мамонт - не вымрет. Вот он двигатель торговли и резерв для выплат долгов.

Выводят все что ввели плюс полученный доход.


Возможно. В подтверждении того что троекратно задранный курс - это вопрос скорее о чьих-то сверхприбылях , которые действительно скорее выводятся , чем о реальном бонусе для экспортеров и пользе для экономики. Другими словами от такого бонуса скорее слипнется, а экспортеров как впрочем и лохов надо беречь.

  Вкладчик1234 написав:Плюс ещё лавина внешних выплат - чем их платить? В резервах - мышь повесилась.


Тут есть легитимный момент - платить внешние выплаты легче по курсу например 10 чем 25. И вот здесь может читаться умысел - с начала при пустой казне , и убийственном торговом сальдо задрать курс до неприличных значений, обьяснить лохам что курс 27 , значит "все дорожает". Лохи смиренно платят созерцая "эксклюзивные цены растущие на 10% в месяц". Как гривну оставить в казне, чтобы не вывели все с концами - тоже просто - заставить покупать валюту по 27 ! Вот только что она стоила 8 а тут трах-бах и 27-30. Но тут и заставлять никого не надо - сектантов зелено-матрасников и верующих адвентистов курса 27-30-50-туземун и так полно, они с лохами мышь в резервах и прокормят. А потом для внешних выплат курс укрепляют. Потому что как ни крути платить по 10 дешевле чем по 27. Как там говорили классики, перефразируя - 3а 1000 грн дадут больше баксов. О рисках для экспорта, сальдо писалось выше, в ситуации с катострофическим долгом - не суть важно. И вот вам и бинго - и лохи подстрижены и кредиторы сыты, в месте с мышью из госрезервов. Так что, как говорится, цып-цып-цып.
Surfer
 
Повідомлень: 1213
З нами з: 14.11.13
Подякував: 65 раз.
Подякували: 342 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 10:26

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

Не давно была повышена процентная ставка НБУ, ожидается ли повышения процентных ставок по депозитам?
Vladislav81
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 23.07.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 01:24

  Vladislav81 написав:Не давно была повышена процентная ставка НБУ, ожидается ли повышения процентных ставок по депозитам?


Це не зовсім взаємо повязані речі. Ріст обємів кредитування основний рушійний механізм підвичення ставок банками, для залучення коштів. По факту за відсутності кредитування банкам гроші не потрібні ні у гривні ні тимбільше у валюті.
Львівський БатяР
 
Повідомлень: 151
З нами з: 25.12.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 17181920
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Как выбрать банк для депозита
ТупУм » Вів 08 сер, 2017 09:34
4 2605
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 лип, 2018 10:29
Vladislav81
Досрочное расторжение депозита 1, 2
vklad » Вів 24 січ, 2017 18:40
17 11983
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 січ, 2018 14:39
Stringer
Налогообложения депозита ФОП 1, 2
M-A-X » Вів 30 тра, 2017 09:59
17 4515
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 січ, 2018 18:13
Scholar

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (8268)
26.07.2018 00:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.