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Смысл открытия депозита в гривне?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
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Додано: Суб 05 тра, 2018 17:47
Surfer написав:
Но кое кому все равно надо раскачивать гривну чтобы удерживать ее на заоблочном космическом уровне.
У нас и так отрицательный торг. баланс, и если "укрепить" гривну - импорт ещё больше увеличится, внутреннее производство и экспорт - станет ещё менее прибыльным. Откуда брать валюту на покрытие этого "пикничка"? В долг никто не даст.
Плюс ещё лавина внешних выплат - чем их платить? В резервах - мышь повесилась.
Кстати, периодически (как раз перед внешними выплатами) всплывает новость, типа "резервы выросли на 0,0% " и т.п. Обратите внимание, что эта новость возникает как раз за 3-4 дня перед перечислением "за долги". Потому что если измерить резервы после этой выплаты - будет стабильно снижение
"Ловкость рук и никакого мошенничества"
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 05 тра, 2018 19:06
Вкладчик1234 написав:
У нас и так отрицательный торг. баланс, и если "укрепить" гривну - импорт ещё больше увеличится, внутреннее производство и экспорт - станет ещё менее прибыльным. Откуда брать валюту на покрытие этого "пикничка"? В долг никто не даст.
В АТБ турецкое мыло факс 350 г стоит 13,9 грн, наше нонейм мыло (марка АТБ) 270 г стоит дороже: 14,2 грн. Доукрепляются до остановки производств.
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Додано: Суб 05 тра, 2018 19:11
Вкладчик1234 написав:У нас и так отрицательный торг. баланс, и если "укрепить" гривну - импорт ещё больше увеличится, внутреннее производство и экспорт - станет ещё менее прибыльным.
Увы но у нас отрицательный баланс будет в независимости от цифр курса. Выводят все что ввели плюс полученный доход.
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Додано: Нед 06 тра, 2018 03:10
Вкладчик1234 написав:
У нас и так отрицательный торг. баланс, и если "укрепить" гривну - импорт ещё больше увеличится, внутреннее производство и экспорт - станет ещё менее прибыльным. Откуда брать валюту на покрытие этого "пикничка"? В долг никто не даст.
Да, действительно и меня посещают подобные мысли что курсовая ситуация создана и для подобных целей. Что только подтверждает мои размышления об искусственности курса. Но последующие коменты тоже очень интересны на мой взгляд с той только поправкой что задранный в 3 раза курс - все же это не о конкуренции продукции , годовые экспортные лимиты на которые Украина заполняет за считанные месяцы. И совершенно не факт что и без того залимитированный экспорт резко упадет или импорт катострофически вырастет - просто у кого то губа немного закатается. Все будет решать скорее всего балланс между рисками невыплаты внешнего долга который в ближайшие годы - маманегорюй и каким то локальным торговым сальдо. Но как бы там ни было так сильно задранные цены вместе с курсом - это скорее о сверхприбылях , которую платят "невмырущи" :
Surferlox написав:
Странно...захожу в супермаркет а цена которая была еще месяц назад на продукт уже на 5-10% выше стала чем была...Через месяц еще подорожание на продукты в 5-10%. И так постоянно.
то есть мозгов своих нет проанализировать другие предложения и он смотрит именно туда где его натягивают. Он посмотрел на 10% увеличение цены за месяц у него в калькуляторе перемножилось 120% в год. Он глянул - курс 27 ага значит в 300% , значит 120% - нормальный ход, даже если на пятом году он будет платить уже 600%. Вот он сертифицированный лох, готовый платить за вечный туземун. Несмотря на то что рядом этот товар может продаваться по довоенным ценам. Как говорится , лох - не мамонт - не вымрет. Вот он двигатель торговли и резерв для выплат долгов.
Выводят все что ввели плюс полученный доход.
Возможно. В подтверждении того что троекратно задранный курс - это вопрос скорее о чьих-то сверхприбылях , которые действительно скорее выводятся , чем о реальном бонусе для экспортеров и пользе для экономики. Другими словами от такого бонуса скорее слипнется, а экспортеров как впрочем и лохов надо беречь.
Вкладчик1234 написав:
Плюс ещё лавина внешних выплат - чем их платить? В резервах - мышь повесилась.
Тут есть легитимный момент - платить внешние выплаты легче по курсу например 10 чем 25. И вот здесь может читаться умысел - с начала при пустой казне , и убийственном торговом сальдо задрать курс до неприличных значений, обьяснить лохам что курс 27 , значит "все дорожает". Лохи смиренно платят созерцая "эксклюзивные цены растущие на 10% в месяц". Как гривну оставить в казне, чтобы не вывели все с концами - тоже просто - заставить покупать валюту по 27 ! Вот только что она стоила 8 а тут трах-бах и 27-30. Но тут и заставлять никого не надо - сектантов зелено-матрасников и верующих адвентистов курса 27-30-50-туземун и так полно, они с лохами мышь в резервах и прокормят. А потом для внешних выплат курс укрепляют. Потому что как ни крути платить по 10 дешевле чем по 27. Как там говорили классики, перефразируя - 3а 1000 грн дадут больше баксов. О рисках для экспорта, сальдо писалось выше, в ситуации с катострофическим долгом - не суть важно. И вот вам и бинго - и лохи подстрижены и кредиторы сыты, в месте с мышью из госрезервов. Так что, как говорится, цып-цып-цып.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 10:26
Не давно была повышена процентная ставка НБУ, ожидается ли повышения процентных ставок по депозитам?
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Vladislav81
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Додано: Чет 26 лип, 2018 01:24
Vladislav81 написав:
Не давно была повышена процентная ставка НБУ, ожидается ли повышения процентных ставок по депозитам?
Це не зовсім взаємо повязані речі. Ріст обємів кредитування основний рушійний механізм підвичення ставок банками, для залучення коштів. По факту за відсутності кредитування банкам гроші не потрібні ні у гривні ні тимбільше у валюті.
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Львівський БатяР
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Додано: Суб 28 лип, 2018 22:40
Львівський БатяР написав: Vladislav81 написав:
Не давно была повышена процентная ставка НБУ, ожидается ли повышения процентных ставок по депозитам?
Це не зовсім взаємо повязані речі. Ріст обємів кредитування основний рушійний механізм підвичення ставок банками, для залучення коштів. По факту за відсутності кредитування банкам гроші не потрібні ні у гривні ні тимбільше у валюті.
Дык вроде ж кредитование оживает... или нет?
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maxim2014
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