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Смысл открытия
депозита в гривне?

Смысл открытия депозита в гривне?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Пон 20 сер, 2018 18:55

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

  BIGor написав:Україна не заробляє ні на 450 тис., ні на 300 тис. авто в рік. Скільки вагонів зерна треба експортувати - щоб імпортувати одну іномарку?


Мы не в Союзе живем.
Кто продает авто не ковыряется в земле.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Пон 20 сер, 2018 20:51

  BIGor написав:
  Львівський БатяР написав:Можна говорити, що оживає споживче кредитування, з кредитами для бізнесу поки цього говорити не приходиться.... Та й в кредитах для населення нам до рівня 2007року ще рости і рости. Нпр, 2007 було продано 450тис авто з ни 300тис в кредит. Тоді як в минулому році було продано всього аж 7тис кредитних машин.

Як бачите є куди тянутись...

Україна не заробляє ні на 450 тис., ні на 300 тис. авто в рік. Скільки вагонів зерна треба експортувати - щоб імпортувати одну іномарку?


Уявлення не маю ...
Просто констатую факт, споживче кредитування відновлюєтьсч але ще далеке від необхідних рівнів, а кредитний портфель корпоративних клієнтів зменшується, так 2017 році він зменшивсч на 4,7% до попереднього року.
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Повідомлення Додано: Суб 01 вер, 2018 11:58

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

  Львівський БатяР написав:Просто констатую факт, споживче кредитування відновлюєтьсч але ще далеке від необхідних


Ломбарды перекрыли кислород - наличкой на руки.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Surfer
не могли бы вы ещё что нить написать мне честно весело и интересно вас читать.

"задранный курс" "сверхприбыли" и прочая зрадофилия
а аргументы про "выплаты" и "торговый баланс" это полная фигня

>>платить внешние выплаты легче по курсу например 10 чем 25
это пять ) коротко и ясно )
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Повідомлення Додано: Нед 30 вер, 2018 23:22

  bosson513 написав:
  Львівський БатяР написав:Просто констатую факт, споживче кредитування відновлюєтьсч але ще далеке від необхідних


Ломбарды перекрыли кислород - наличкой на руки.


Ломбарди задовільняють попит який не задовільняють банки. Як тільки банки почнуть активно працювати даючи можливість взяти кредит на нормальних умовах їх к-сть значно зменшиться.
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 06:18

Згідно однієї цікавої аналітики

див тут
viewtopic.php?p=4463999#p4463999

процес кредитування враховуючи запланований загальний кредитний реєстр НБУ під дуже цікавим поворотом подій :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:13

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

Долго не смотрел. А посмотрел и даже как то приятно стало. Открытую мной тему используют для размещения рекламы.

А теперь о виде денег при открытии депозита. Ведь есть интересный вариант, но его никто до сих пор не озвучил....
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
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