Мы не в Союзе живем.
Кто продает авто не ковыряется в земле.
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Додано: Пон 20 сер, 2018 18:55
Re: Смысл открытия депозита в гривне?
Мы не в Союзе живем.
Кто продает авто не ковыряется в земле.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
Додано: Пон 20 сер, 2018 20:51
Уявлення не маю ...
Просто констатую факт, споживче кредитування відновлюєтьсч але ще далеке від необхідних рівнів, а кредитний портфель корпоративних клієнтів зменшується, так 2017 році він зменшивсч на 4,7% до попереднього року.
Додано: Суб 01 вер, 2018 11:58
Re: Смысл открытия депозита в гривне?
Ломбарды перекрыли кислород - наличкой на руки.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
Додано: Сер 19 вер, 2018 13:15
Surfer
не могли бы вы ещё что нить написать мне честно весело и интересно вас читать.
"задранный курс" "сверхприбыли" и прочая зрадофилия
а аргументы про "выплаты" и "торговый баланс" это полная фигня
>>платить внешние выплаты легче по курсу например 10 чем 25
это пять ) коротко и ясно )
Додано: Нед 30 вер, 2018 23:22
Ломбарди задовільняють попит який не задовільняють банки. Як тільки банки почнуть активно працювати даючи можливість взяти кредит на нормальних умовах їх к-сть значно зменшиться.
Додано: Пон 01 жов, 2018 06:18
Згідно однієї цікавої аналітики
див тут
viewtopic.php?p=4463999#p4463999
процес кредитування враховуючи запланований загальний кредитний реєстр НБУ під дуже цікавим поворотом подій
+50грн !
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Додано: Сер 17 жов, 2018 11:16
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З пов.Ірина
Додано: Пон 29 жов, 2018 15:13
Re: Смысл открытия депозита в гривне?
Долго не смотрел. А посмотрел и даже как то приятно стало. Открытую мной тему используют для размещения рекламы.
А теперь о виде денег при открытии депозита. Ведь есть интересный вариант, но его никто до сих пор не озвучил....
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
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