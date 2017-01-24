RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Банківські депозити
/
Смысл открытия
депозита в гривне?

Смысл открытия депозита в гривне?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 08:53

Шановні форумчани!

У програмі «Бонус до депозиту» з’явився новий учасник – Альфа Банк.

Ознайомитися з процентними ставками і бонусами можна за посиланням

З пов.Ірина
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1069
З нами з: 14.09.13
Подякував: 189 раз.
Подякували: 783 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 12:41

Банк Січ розігрує 30 000 грн.

В акції беруть участь депозити більше 15 000 гривень, терміном від 6 місяців.

Головний приз 1 місце – 6 000 грн.
2 – 13 місце – по 2 000 грн.

Період проведення розіграшу з 21 травня 2019 по 30 травня 2019 року.

Ознайомитися можна за посиланням

З пов.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1069
З нами з: 14.09.13
Подякував: 189 раз.
Подякували: 783 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 11:15

Шановні форумчани!

Нагадаємо, що на порталі Finance.UA користується надзвичайною популярністю наша програма

Бонус до депозитів

Зберігайте свої гроші з додатковим доходом!

З пов.Ірина
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1069
З нами з: 14.09.13
Подякував: 189 раз.
Подякували: 783 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 12:41

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

А теперь и мое мнение. Одного ответа на этот вопрос нет. . Надо определиться на какой срок деньги вкладываются. Если на короткий срок, то выгоднее в гривне, а вот если планируется размещение денег на года, то исключительно в валюте и плевать на процентную ставку. Причем, если речь идет о вкладывании денег на территории Украины, то сумма вложенных в один банк денег не должна превышать 2 тыс в валюте. Все остальное зона риска. Не помогайте участникам организованных преступных групп ездить по курортам за ваши деньги.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 998
З нами з: 03.06.06
Подякував: 10 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 12:48

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

Так люди - нужна ваша помощь. Я подам ссылку - надо лайкнуть на Vote -сердце - Там есть два ее фото- они не находятся рядом,посмотрите - это нетрудно - где текст начинается с (Von Milana). Для вас это потеря 1 минуты максимум, а девушка должна выиграть многоборье по альпинизму. Она эксперт криминалист. Не будьте жадными.

https://www.bergzeit.de/magazin/fotocon ... at=suggest

Время конкурса очень ограничено - где то примерно неделя




Просто надо помочь. девушка в олимпийской сборной ФРГ.
Ее основной вид спорта - бег на коньках. Выручайте - вам всем не трудно это сделать.
На этих фото ее видно лучше.
https://www.desgphoto.com/en/athlet/milana-evsikova/
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 998
З нами з: 03.06.06
Подякував: 10 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 19202122
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Как выбрать банк для депозита 1, 2
ТупУм » Вів 08 сер, 2017 09:34
11 5630
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 січ, 2019 11:39
Ірина_
Досрочное расторжение депозита 1, 2
vklad » Вів 24 січ, 2017 18:40
17 17541
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 січ, 2018 14:39
Stringer
Налогообложения депозита ФОП 1, 2
M-A-X » Вів 30 тра, 2017 09:59
17 7801
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 січ, 2018 18:13
Scholar

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (22777)
01.07.2019 14:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.