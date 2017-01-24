Смысл открытия депозита в гривне?

Додано: Пон 01 лип, 2019 12:41

А теперь и мое мнение. Одного ответа на этот вопрос нет. . Надо определиться на какой срок деньги вкладываются. Если на короткий срок, то выгоднее в гривне, а вот если планируется размещение денег на года, то исключительно в валюте и плевать на процентную ставку. Причем, если речь идет о вкладывании денег на территории Украины, то сумма вложенных в один банк денег не должна превышать 2 тыс в валюте. Все остальное зона риска. Не помогайте участникам организованных преступных групп ездить по курортам за ваши деньги.

Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.