Шановні форумчани!
У програмі «Бонус до депозиту» з’явився новий учасник – Альфа Банк.
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: П'ят 19 кві, 2019 08:53
Шановні форумчани!
У програмі «Бонус до депозиту» з’явився новий учасник – Альфа Банк.
Ознайомитися з процентними ставками і бонусами можна за посиланням
З пов.Ірина
Додано: Вів 21 тра, 2019 12:41
Банк Січ розігрує 30 000 грн.
В акції беруть участь депозити більше 15 000 гривень, терміном від 6 місяців.
Головний приз 1 місце – 6 000 грн.
2 – 13 місце – по 2 000 грн.
Період проведення розіграшу з 21 травня 2019 по 30 травня 2019 року.
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З пов.
Додано: Сер 05 чер, 2019 11:15
Шановні форумчани!
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З пов.Ірина
Додано: Пон 01 лип, 2019 12:41
Re: Смысл открытия депозита в гривне?
А теперь и мое мнение. Одного ответа на этот вопрос нет. . Надо определиться на какой срок деньги вкладываются. Если на короткий срок, то выгоднее в гривне, а вот если планируется размещение денег на года, то исключительно в валюте и плевать на процентную ставку. Причем, если речь идет о вкладывании денег на территории Украины, то сумма вложенных в один банк денег не должна превышать 2 тыс в валюте. Все остальное зона риска. Не помогайте участникам организованных преступных групп ездить по курортам за ваши деньги.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
Додано: Сер 03 лип, 2019 10:43
Re: Смысл открытия депозита в гривне?
Короткий срок в гривне - это верно, но не забываем о плюшках, когда есть депозит в банке: повышенный кредитный лимит, отсутствие комиссий за обслуживание карт + вкусняшки по самим картам (в зависимости от пакетов).
p.s.здесь подразумевается, что депозит и активные карты - в одном и том же банке.
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