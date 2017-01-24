Смысл открытия депозита в гривне?

Додано: Сер 10 лип, 2019 15:07

Так я в подобные дискуссии не вступаю обычно, да еще на форуме о деньгах - тебе не повезло - на сексуальной тематике я тебя к себе на пушечный выстрел не подпущу - практик я - культуре сексуальных форумов не обучен и опыта общения на сексуальную тему не имею, а тебе отвечу честно - за жизнь ни одной сигареты не выкурил, водки попил, но сравнительно немного, а удовлетворенных женщин было столько, что если бы от их количества отнять твой возраст и то что останется и будет количеством лет, которые мне отведены - соседи решили бы что я бессмертный. Я уже понял, что тема секса и оскорблений именно по этой тематике - это твое, но в случае со мной ты дал в штангу. Искренне.

Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.