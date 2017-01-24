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Додано: Сер 10 лип, 2019 15:07
Re: Смысл открытия депозита в гривне?
Так я в подобные дискуссии не вступаю обычно, да еще на форуме о деньгах - тебе не повезло - на сексуальной тематике я тебя к себе на пушечный выстрел не подпущу - практик я - культуре сексуальных форумов не обучен и опыта общения на сексуальную тему не имею, а тебе отвечу честно - за жизнь ни одной сигареты не выкурил, водки попил, но сравнительно немного, а удовлетворенных женщин было столько, что если бы от их количества отнять твой возраст и то что останется и будет количеством лет, которые мне отведены - соседи решили бы что я бессмертный. Я уже понял, что тема секса и оскорблений именно по этой тематике - это твое, но в случае со мной ты дал в штангу. Искренне.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
Додано: Сер 10 лип, 2019 15:16
Re: Смысл открытия депозита в гривне?
И если уже не теме. Я прошу у модераторов не удалять это сообщение трое суток.Тем более это мое 1000 сообщение
Я дам ссылку на ресурс на котором размещены фотографии участников полицейского многоборья по альпинизму в Германии. Среди всех фотографий есть две фотографии, имя Милана, за которые я попросил бы всех лайкнуть на сердце в зеленом прямоугольнике, где надпись Vote. Две фотографии расположены не рядом. У вас на все про все уйдет не более минуты. А девушка - эксперт-криминалист - выиграет. Она также и в олимпийской сборной Германии по бегу на коньках. Надо хотя бы 50 лайков .
Это моя добрая знакомая. Я дам еще одну ссылку, чтоб ее можно было увидеть более качественно.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
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