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Смысл открытия
депозита в гривне?

Смысл открытия депозита в гривне?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 15:07

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

Так я в подобные дискуссии не вступаю обычно, да еще на форуме о деньгах - тебе не повезло - на сексуальной тематике я тебя к себе на пушечный выстрел не подпущу - практик я - культуре сексуальных форумов не обучен и опыта общения на сексуальную тему не имею, а тебе отвечу честно - за жизнь ни одной сигареты не выкурил, водки попил, но сравнительно немного, а удовлетворенных женщин было столько, что если бы от их количества отнять твой возраст и то что останется и будет количеством лет, которые мне отведены - соседи решили бы что я бессмертный. Я уже понял, что тема секса и оскорблений именно по этой тематике - это твое, но в случае со мной ты дал в штангу. Искренне.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 15:16

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

И если уже не теме. Я прошу у модераторов не удалять это сообщение трое суток.Тем более это мое 1000 сообщение
Я дам ссылку на ресурс на котором размещены фотографии участников полицейского многоборья по альпинизму в Германии. Среди всех фотографий есть две фотографии, имя Милана, за которые я попросил бы всех лайкнуть на сердце в зеленом прямоугольнике, где надпись Vote. Две фотографии расположены не рядом. У вас на все про все уйдет не более минуты. А девушка - эксперт-криминалист - выиграет. Она также и в олимпийской сборной Германии по бегу на коньках. Надо хотя бы 50 лайков .
https://www.bergzeit.de/magazin/fotocon ... at=suggest


Это моя добрая знакомая. Я дам еще одну ссылку, чтоб ее можно было увидеть более качественно.
https://www.desgphoto.com/en/athlet/milana-evsikova/
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi
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Повідомлень: 1000
З нами з: 03.06.06
Подякував: 10 раз.
Подякували: 42 раз.
 
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  #<1 ... 20212223
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