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Смысл открытия
депозита в гривне?

Смысл открытия депозита в гривне?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 08:53

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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 12:41

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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 11:15

Шановні форумчани!

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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 12:41

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

А теперь и мое мнение. Одного ответа на этот вопрос нет. . Надо определиться на какой срок деньги вкладываются. Если на короткий срок, то выгоднее в гривне, а вот если планируется размещение денег на года, то исключительно в валюте и плевать на процентную ставку. Причем, если речь идет о вкладывании денег на территории Украины, то сумма вложенных в один банк денег не должна превышать 2 тыс в валюте. Все остальное зона риска. Не помогайте участникам организованных преступных групп ездить по курортам за ваши деньги.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:43

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

Короткий срок в гривне - это верно, но не забываем о плюшках, когда есть депозит в банке: повышенный кредитный лимит, отсутствие комиссий за обслуживание карт + вкусняшки по самим картам (в зависимости от пакетов).

p.s.здесь подразумевается, что депозит и активные карты - в одном и том же банке.
Best Man
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 12:34

Полностью согласен. Мне кажется открывать депозит в гривне вообще бессмысленно, учитывая то, как она обесценивается. Во время выборов, да и сейчас нужно как можно быстрее бежать и открывать депозит в валюте, пока доллар еще не вырос. Еще лучше вариант - открыть его через Минфин, на сколько я знаю, они дают еще и бонус к депозиту, если все делать через них
Milkazz
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 14:12

  Best Man написав:Короткий срок в гривне - это верно, но не забываем о плюшках, когда есть депозит в банке: повышенный кредитный лимит, отсутствие комиссий за обслуживание карт + вкусняшки по самим картам (в зависимости от пакетов).

p.s.здесь подразумевается, что депозит и активные карты - в одном и том же банке.

простите, а что это за наркомания: размещать депозит под 15, затем брать в кредит под 25? Может, за свои жить/бизнес делать?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 19:00

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

  sequence написав:простите, а что это за наркомания: размещать депозит под 15, затем брать в кредит под 25? Может, за свои жить/бизнес делать?


Кред. ліміт по кредитці дозволяє користуватись кредитними коштами без % здебільшого 1-3 міс. А за цей час на свої 1-3 % наростає. А ще кешбеки.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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