Шановні форумчани!
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Додано: П'ят 19 кві, 2019 08:53
Шановні форумчани!
У програмі «Бонус до депозиту» з’явився новий учасник – Альфа Банк.
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З пов.Ірина
Додано: Вів 21 тра, 2019 12:41
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Додано: Сер 05 чер, 2019 11:15
Шановні форумчани!
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З пов.Ірина
Додано: Пон 01 лип, 2019 12:41
Re: Смысл открытия депозита в гривне?
А теперь и мое мнение. Одного ответа на этот вопрос нет. . Надо определиться на какой срок деньги вкладываются. Если на короткий срок, то выгоднее в гривне, а вот если планируется размещение денег на года, то исключительно в валюте и плевать на процентную ставку. Причем, если речь идет о вкладывании денег на территории Украины, то сумма вложенных в один банк денег не должна превышать 2 тыс в валюте. Все остальное зона риска. Не помогайте участникам организованных преступных групп ездить по курортам за ваши деньги.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
Додано: Сер 03 лип, 2019 10:43
Re: Смысл открытия депозита в гривне?
Короткий срок в гривне - это верно, но не забываем о плюшках, когда есть депозит в банке: повышенный кредитный лимит, отсутствие комиссий за обслуживание карт + вкусняшки по самим картам (в зависимости от пакетов).
p.s.здесь подразумевается, что депозит и активные карты - в одном и том же банке.
Додано: Сер 10 лип, 2019 12:34
Полностью согласен. Мне кажется открывать депозит в гривне вообще бессмысленно, учитывая то, как она обесценивается. Во время выборов, да и сейчас нужно как можно быстрее бежать и открывать депозит в валюте, пока доллар еще не вырос. Еще лучше вариант - открыть его через Минфин, на сколько я знаю, они дают еще и бонус к депозиту, если все делать через них
Додано: Сер 10 лип, 2019 14:12
простите, а что это за наркомания: размещать депозит под 15, затем брать в кредит под 25? Может, за свои жить/бизнес делать?
Додано: Сер 10 лип, 2019 19:00
Re: Смысл открытия депозита в гривне?
Кред. ліміт по кредитці дозволяє користуватись кредитними коштами без % здебільшого 1-3 міс. А за цей час на свої 1-3 % наростає. А ще кешбеки.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 11 лип, 2019 09:34
Ну, хорошо, прошел месяц халявного пользования. Снимаем депозит, меняем банк??
Додано: Чет 11 лип, 2019 11:11
sequence Спочатку може і 3 міс. грейсу, тоді гасити і далі та ж схема - свої на депо, кредитними користуємося без % якщо дотримуватись грейсу.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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